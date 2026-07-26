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Câu chuyện nghệ thuật

Cuốn sách là một bước dạo đầu mới lạ vào chủ đề nghệ thuật. Với kết cấu đơn giản, sách điểm qua 50 tác phẩm then chốt, từ các bức vẽ trên vách động Lascaux tới những tác phẩm sắp đặt đương đại, và liên hệ các tác phẩm ấy với những trào lưu, chủ đề cùng kĩ thuật chính yếu trong nghệ thuật.

Xuất bản

Con cá mập ngâm phoóc môn làm thay đổi nghệ thuật đương đại

  • Chủ nhật, 26/7/2026 13:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một con cá mập dài 4,3 m ngâm trong phoóc môn đã đưa Damien Hirst trở thành biểu tượng của nghệ thuật đương đại, buộc người xem đối diện nỗi ám ảnh về cái chết.

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Tác phẩm của Damien Hirst. Ảnh: sothebys.


Damien Hirst: thủy tinh, thép sơn màu, silicone, sợi cước, cá mập và dung dịch phooc môn 217 x 542 x 180 cm

Là thành viên nổi bật nhất của nhóm Các nghệ sĩ trẻ Anh quốc (YBAs), nhóm nghệ sĩ chi phối hoạt động nghệ thuật ở Anh trong suốt thập niên 1990, Damien Hirst (sinh năm 1965) đã nhanh chóng trở thành một cái tên nổi tiếng ở tầm quốc tế.

Cái chết là đề tài chủ đạo trong rất nhiều tác phẩm của Hirst. Ban đầu ông thu hút sự chú ý của công chúng bởi hàng loạt các tác phẩm nghệ thuật gồm các loài vật đã chết (trong đó có một con cá mập, một con cừu và một con bò) được bảo quản trong dung dịch phoóc môn, đôi khi bị cắt ra và được treo lơ lửng trong những chiếc hòm bằng thép và kính (tủ kính trưng bày) để người xem có thể quan sát chúng từ tất cả mọi góc nhìn.

Đây là công trình nổi tiếng nhất trong chuỗi tác phẩm này, một con cá mập hổ dài 4,3 mét. Tác phẩm này được nhà sưu tầm nghệ thuật Charles Saatchi (sinh năm 1943) đặt hàng và đã trở thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của nghệ thuật đương đại.

Ý tưởng này đã được Hirst ấp ủ từ năm 1989 khi ông còn là sinh viên của trường Đại học Goldsmiths ở London. Mục đích của ông là buộc người xem phải quan sát một thứ không hề dễ chịu trong một bối cảnh mà họ không ngờ tới. Tác phẩm này khai thác nỗi sợ hãi của người xem bằng cách đặt con cá mập tách biệt khỏi môi trường tự nhiên, trôi nổi trong dung dịch chất lỏng trông như nó đang còn sống.

Damien Hirst

Với những tuyên bố vô cùng táo bạo, Damien Hirst đã làm biến chuyển hướng đi của nghệ thuật trong những năm 1990 và đã nhanh chóng đạt được tiếng tăm lừng lẫy. Các tác phẩm gây tranh cãi nhất của ông thường nhằm mục đích xem xét thái độ của xã hội đương thời về sự sống và cái chết, bao gồm những con vật đã chết; những kĩ thuật hội họa đơn giản, ngây ngô; và một chiếc hộp sọ được khảm kim cương. Ông phơi bày cho người xem về cái chết và trạng thái dễ bị tổn thương, cũng tương tự như điều mà các thế hệ nghệ sĩ trước kia đã từng thể hiện trong những bức tranh "vanitas".

Susie Hodge

Đông A + NXB Dân Trí

Damien Hirst Cá mập nghệ thuật đương đại

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