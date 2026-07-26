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Đây là Dalí

Cuốn sách này kể về cuộc đời của Dalí và khám phá ý nghĩa của những bức tranh siêu thực của ông. Tinh túy của chủ nghĩa siêu thực Dalí chính là: nơi cái bình thường trở thành cái phi thường.

Xuất bản

Dalí và cuộc chia tay sớm với lối vẽ vô thức

  • Chủ nhật, 26/7/2026 07:11 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Từng thử nghiệm phương pháp vẽ tự động của nhóm Siêu thực, Salvador Dalí nhanh chóng nhận ra đó không phải con đường mình theo đuổi.

Bước chân vào Siêu thực, 1927-28

Từ năm 1927 đến 1928, Dalí giữ khoảng cách với nhóm Siêu thực. Trong những ngày sơ khai, trường phái Siêu thực tập trung vào những dòng tư tưởng không chủ đích của vô thức.

Trong tuyên ngôn đầu tiên của họ xuất bản năm 1924, André Breton định nghĩa chủ nghĩa Siêu thực là: "Trạng thái tự động thuần túy về mặt tâm thức, từ đó một người tìm cách biểu đạt, bằng diễn ngôn viết hoặc bằng bất kỳ cách thức nào khác, cái hoạt động thực sự của ý nghĩ. Sai khiến ý nghĩ mà hoàn toàn không có sự điều khiển nào của tư duy lý tính, vượt ra ngoài tất cả thiên kiến về mỹ học và đạo đức".

André Masson ảnh 1

Đây là tác phẩm Vẽ tự động được họa sĩ André Masson vẽ năm 1924. Ảnh: wikiart.

Nhóm Siêu thực phát triển một kỹ thuật gọi là vẽ "tự động": họa sĩ cho phép bút vẽ lang thang trên bức tranh và quá trình vô thức cứ thế mà hé mở. Vẽ tự động của André Masson là ví dụ điển hình - một chùm đường nét ghi lại dòng chảy vô thức, từ đó vài hình ảnh khó xác định dần hiện ra từ nét bút hỗn loạn.

Dalí thử nghiệm kỹ thuật này một thời gian, nhưng ông mau chóng từ bỏ nó, cùng với việc các nghệ sĩ Siêu thực tập trung vào "các quá trình tiềm thức u mờ". Ông quan tâm đến ý tưởng về một siêu - hiện thực, nhưng cho rằng mình có thể tìm thấy nó trong "tính khách quan tinh thần".

Catherine Ingram, Andrew Rae

Đông A + NXB Dân Trí

André Masson Siêu thực vẽ tự động vẽ vô thức

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