Salvador Dalí: Thiên tài hội họa và cái tôi không giới hạn

Tin mình sinh ra để làm nên điều phi thường, Salvador Dalí theo đuổi nghệ thuật bằng tài năng, sự ngông cuồng và khát vọng vượt mọi khuôn khổ.

Dalí cùng với họa sĩ Georges Mathieu và ổ bánh mỳ baguette dài 12 mét, đang được 2 người đưa ra trình diễn tại Đấu xảo Paris (Foire de Paris) 13 tháng 5, 1958. Ảnh trong sách Đây là Dalí.

Salvador Dalí là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới, cả vì phong cách sống, chòm ria mép bất chấp trọng lực, cho đến thứ nghệ thuật kỳ lạ của ông.

Phỏng theo hành động của những người khiêng áo quan, Dalí cùng một nhóm thợ làm bánh vác một ổ bánh mỳ baguette dài 12 mét trên vai. Dẫn đầu đoàn đưa đám, Dalí mang nét mặt nghiêm trang, nhưng một người thợ làm bánh đằng sau ông thì đang cười mỉm.

Cảnh tượng rõ ràng là hoạt kê: một ổ bánh mỳ quá cỡ, một nghệ sĩ nghiêm túc quá mức, và một chiếc đòn khổng lồ. Tinh túy của chủ nghĩa siêu thực Dalí chính là đây, nơi cái bình thường trở thành cái phi thường.

Dalí tự xem mình là một bậc thầy Phục Hưng - một kiện tướng về vẽ tranh sơn dầu - nhưng ông phá tan và vượt ra ngoài cái quy củ gọn gàng, ngăn nắp của mỹ thuật. Người ta phát cuồng vì ông. Nhiếp ảnh gia George Brassaï "thích sự hài hước của ông - người luôn đi trước ý tưởng của chính mình một bước, thích những phức cảm của ông, cái tính nghiêm túc, cái trí tưởng tượng hoang dại, thích cái cách mà não ông hoạt động... [và] đôi khi thích cả những bức tranh ông vẽ”.

Những dự án quảng cáo của Dalí về sau sẽ mở rộng ranh giới của nghệ thuật, nhưng tại thời điểm đó, ông bị giới nghệ thuật nhạo báng. Dalí không quan tâm. Ông yêu tiền, và ông trở thành một hiện tượng triệu đô. Tính vĩ cuồng của ông không để tâm đến giới hạn. "Mỗi sáng thức dậy, tôi lại được nếm trải niềm hân hoan tột độ: được là Salvador Dalí, và tôi hỏi chính mình, một cách kinh ngạc, rằng hôm nay ông ấy sẽ làm nên điều phi thường nào đây, cái ông Salvador Dalí này này".