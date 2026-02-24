'Xin vía' học giỏi ở hiệu sách

Khai xuân bằng đôi câu trong Truyện Kiều, chọn ngẫu nhiên một quyển sách để đoán chuyện cả năm, hay tặng sách cho trẻ nhỏ để "xin vía" học giỏi, nhiều bạn trẻ, gia đình, công ty chọn cách mới mẻ để khai xuân.

Với tâm lý đầu năm “cầu gì, mua nấy”, nhiều bạn trẻ, gia đình có con nhỏ mong muốn gặp thuận lợi trong việc học hành, sự nghiệp đã chọn hiệu sách, tiệm báo là nơi “xin vía, lấy hên” trong những ngày đầu đi học, đi làm trở lại sau Tết Nguyên Đán.

Để sự ngẫu nhiên định đoạt

Lang thang ở những hiệu sách cũ tại Hà Nội, Mỹ Hạnh (Nghĩa Đô, Hà Nội) tự tạo cho mình nhiều “nghi thức” khác biệt khi chọn sách đầu năm. Trước khi vào hiệu sách, Mỹ Hạnh tâm niệm trước một điều ước cho năm mới, rồi để sự ngẫu nhiên định đoạt cuốn sách giúp mình.

“Trước khi vào tiệm, tôi luôn suy nghĩ về một điều tôi muốn rồi chọn sách ngẫu nhiên. Tôi bắt đầu mua sách kiểu này từ năm lớp 9. Khi đó, tôi thầm mong một điều gì đó giúp tôi mở mang khỏi vòng tròn của chính mình. Tay tôi rà trên giá sách, và dừng lại ở cuốn Chết ở Venice, tôi đọc hết một trang ngẫu nhiên. Tôi nghĩ sách tới với mình đúng lúc”, Mỹ Hạnh cho biết.

Năm nay, Mỹ Hạnh tiếp tục thực hiện trò chơi này. Điều này giúp cô thoát khỏi “hằng hà sa số” các bài điểm sách, bình luận sách trên mạng, mà trong đó không biết đâu là người đọc thật, đâu là bài quảng cáo; đồng thời là một lần thử đọc cuốn sách không phải gu mình.

Hiệu sách cũ thu hút một số bạn trẻ vì sự ngẫu nhiên trong việc sắp xếp các cuốn sách. Ảnh: Trần Hiền.

Đi cùng Mỹ Hạnh, Thơ (29 tuổi, Hà Nội) cũng có chung niềm vui từ sự ngẫu nhiên. Thơ kể, năm ngoái, khi đang “vò đầu bứt tai” về một nhân vật hư cấu cho công việc viết lách, cô tới một hiệu sách cũ và vô tình thấy Đi tìm nhân vật, một cuốn sách của nhà văn Tạ Duy Anh, liền mua ngay lập tức.

Thơ kể thêm, cô còn từng tự đặt cho mình quy tắc “mua sách bìa xấu” đầu năm. “Có lần, tôi đặt quy tắc chọn sách nào bìa xấu nhất. Lúc đó tôi nghĩ ‘quyển này chắc là ghê gớm, không sợ ế, xem thử xem sao’. Vậy mà duyên đưa đẩy lạ cũng trúng quyển rất hay”, cô hào hứng kể lại.

"Xin vía" bằng sách, bằng thơ

Nhiều độc giả chọn sách như vật “lấy hên” đầu năm. Ghi nhận tối ngày 23/2, tại Hiệu sách FAHASA (Xã Đàn, Hà Nội) rất đông bạn trẻ, các gia đình tới chọn sách.

Văn Cường (Đống Đa, Hà Nội) hiện là sinh viên năm 4, tới hiệu sách cùng nhóm bạn để mua sách thiếu nhi. Cường cho biết cả nhóm đều có em nhỏ, nên hội bạn rủ nhau đầu năm lấy tiền lì xì đi mua sách tặng các em.

“Tôi được bố mẹ giao cầm tiền lì xì của các em, vì các em chưa biết giữ tiền, nên tôi nghĩ sẽ mua tặng các em sách để các em có món quà đúng tuổi. Tôi dự định chọn sách tô màu, sách tranh sinh động phù hợp với các em. Tặng sách đầu năm cũng là một cách để ‘xin vía’ học giỏi đấy”, Cường cười.

Chị Thanh Phương chọn sách cho con tại Hiệu sách FAHASA. Ảnh: Thúy Hạnh.

Chị Thanh Phương (Kim Liên, Hà Nội) cũng cho biết gia đình đang tìm sách cho con đọc nhân ngày con mới đi học lại sau Tết. Chị hy vọng sách sẽ giúp con lấy may. “Đầu năm đọc sách thì cả năm ham học, có nhiều tri thức”, chị Phương nói. Sau Tết, chị Thanh Phương cảm thấy tâm trạng hứng khởi, muốn bắt đầu thói quen đọc sách cho con.

Đoạn trích tác phẩm của Trần Dần được ghi làm lời đề tặng một cuốn sách. Ảnh: NVCC.

Không chỉ tặng nhau sách, bạn đọc còn trích đoạn tác phẩm của tác giả yêu thích để ghi lời đề tặng nhau. Mỹ Hạnh là người hâm mộ tác giả Trần Dần nhiều năm. Biết gu đọc của bạn, bạn thân cô tặng cô cuốn Mùa sạch của Trần Dần, kèm một đoạn dài lời đề tặng là trích đoạn một tác phẩm khác của tác giả.

"Thơ tôi có 30 năm đóng chai. Nó có thể... chờ", lời đề tặng ghi. "Tôi hiểu ý đồ của lời Trần Dần mà bạn chép. Điều đó khiến tôi thêm yêu quý cuốn sách này", Mỹ Hạnh nói.

Ngoài sách, một số sản phẩm phái sinh từ sách cũng được bạn đọc quan tâm dịp này. Ghi nhận tại một số nhà sách, bộ Thẻ Kiều được độc giả tìm hỏi. Đầu xuân, nhiều người có thói quen "bói Kiều" - lấy đôi câu thơ trong Truyện Kiều ra để ngẫm nghĩ. Những câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du luôn được người yêu chữ đọc để "lấy may" đầu năm, đôi khi trở thành một trò chơi thú vị trong dịp hội họp bạn bè.

Bộ Thẻ Kiều (bên trái) gồm 210 thẻ, được một số bạn đọc mua để chơi cùng nhóm bạn đầu năm. Ảnh: NVCC.

Tận hưởng ngày xuân bằng báo in, tạp chí giấy

Không chỉ sách giấy được tìm đọc nhiều hơn đầu năm, báo giấy cũng có số người mua khá hơn ngày thường. Ngang qua Hàng Trống, tiệm báo giấy đầu phố của ông Đặng Hữu Phán mời gọi bạn đọc bằng những số báo xuân rực rỡ.

Ông Hữu Phán cho biết, thời điểm cận Tết và trong tuần đầu năm, Báo Văn nghệ bán rất chạy.

“Tết người ta có thời gian, sống chậm hơn, người ta lại quay lại đọc báo giấy”, ông Phán vui vẻ kể. Các số báo, tạp chí về văn hóa, văn nghệ, thi ca mùa xuân lại càng được đón đọc. Báo giấy như một cách để người đọc trở về hoài niệm Tết xưa, cũng là một cách để tận hưởng ngày rộng tháng dài của dịp Tết.

Hoàng Hải mua 2 tờ tạp chí để đọc nhâm nhi ngày xuân. Ảnh: NVCC.

Cách đó không xa, sạp báo ở đường Phan Huy Chú cũng mở hàng đầu năm. Hoàng Hải (29 tuổi, Hà Nội) là một độc giả trẻ đi mua báo đầu xuân ở sạp.

“Lâu lâu mới mua, mua vừa làm kỷ niệm, vừa ủng hộ các tờ tạp chí tôi yêu thích”, Hải nói. Là người trẻ thường xuyên đọc báo nước ngoài, Hải vẫn thích đọc các tạp chí in trong nước vì chất lượng và sự đầu tư của các bài viết.

Đầu năm mua sách báo không chỉ còn là lời hô hào mà dần trở thành thú vui tự nhiên của một số bạn đọc trẻ. Trong không khí mùa xuân phấn chấn, khi trong túi còn “rủng rỉnh” thưởng Tết, lì xì và trong tinh thần còn mơ mộng, sách như một niềm vui nối dài những ngày Tết.