Sách về tin tặc 'soi đường chỉ lối' cho Giám đốc nghiên cứu Open AI

Giám đốc nghiên cứu của OpenAI chia sẻ cuốn "Hackers and Painters" đã truyền cảm hứng cho ông khi ông còn băn khoăn về con đường sự nghiệp, theo Business Insider.

Giám đốc nghiên cứu của OpenAI Jakub Pachocki. Ảnh: Business Insider.

Giám đốc nghiên cứu của OpenAI, Jakub Pachocki, không phải lúc nào cũng biết mình sẽ đi đầu trong lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo.

Trong tập podcast mới nhất của OpenAI, được phát hành cuối tuần qua, Pachocki chia sẻ rằng ông từng không biết mình muốn làm công việc gì khi còn là một thiếu niên trung học. Ông nhớ về một cuốn sách đã truyền cảm hứng cho bản thân trong những năm tháng tìm tòi và hình thành nhân cách đó.

Chính là cuốn Hackers and Painters: Big Ideas from the Computer Age của Paul Graham, đồng sáng lập Y Combinator, một công ty tập trung hỗ trợ khởi nghiệp trong giới công nghệ kiêm quỹ đầu tư mạo hiểm của Mỹ. Y Combinator được thành lập vào tháng 3/2005 và tới nay đã hỗ trợ thành lập hơn 5.000 công ty.

Ảnh: Amazon.

Pachocki nói: "Bố tôi đã tặng tôi cuốn sách này khi tôi, hình như lúc đó tôi khoảng 15 tuổi, còn rất băn khoăn về việc mình muốn làm gì. Đó là phiên bản tiếng Ba Lan và tên tác giả thì hồi đó tôi không nhận ra. Chỉ biết tên sách là Hackers and Painters".

Hackers and Painters: Big Ideas from the Computer Age là tập hợp các bài luận của Graham, trong đó có cả nội dung bài giảng của ông tại Đại học Harvard về sự tương đồng giữa tin tặc và hội họa.

Graham viết : "Điểm chung giữa tin tặc và họa sĩ là họ đều là những người sáng tạo. Cùng với các nhà soạn nhạc, kiến trúc sư và nhà văn, điều mà tin tặc và họa sĩ đang cố gắng làm là tạo ra những điều tốt đẹp. Họ không thực sự làm công việc nghiên cứu, nhưng nếu trong quá trình tạo ra những sản phẩm mới, họ lại khám phá ra một kỹ thuật mới thì càng tốt hơn".

Pachocki nói: "Tôi thấy cuốn sách đó khá truyền cảm hứng".

Pachocki gia nhập OpenAI vào năm 2017. Ông đã giám sát quá trình phát triển GPT-4 và thay thế người đồng sáng lập OpenAI, Ilya Sutskever, làm giám đốc nghiên cứu vào tháng 5 năm 2024.

Việc một trong những nhân vật chủ chốt tại công ty của Sam Altman lấy cảm hứng từ Graham phần nào cho thấy sự tiếp nối tại Thung lũng Silicon.

Graham đã xuất bản Hackers and Painters vào năm 2004, khoảng một năm trước khi nhà đầu tư này đồng sáng lập Y Combinator và gặp Altman, chàng trai 19 tuổi bỏ học tại Stanford. Công ty khởi nghiệp của Altman lúc bấy giờ, Loopt, là một trong những công ty đầu tiên được Y Combinator hỗ trợ.

Năm 2009, Graham đã thêm Altman vào danh sách năm "nhà sáng lập khởi nghiệp thú vị nhất trong 30 năm qua". Năm năm sau, ông chọn Altman làm lãnh đạo của Y Combinator.