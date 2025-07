Giới tỷ phú công nghệ sử dụng AI như thế nào?

Một cuốn sách mới, do cựu giám đốc số của Starbucks là đồng tác giả, cung cấp nhiều hiểu biết sâu sắc về cách tích hợp AI vào hoạt động doanh nghiệp, theo Fast Company.

Các thương hiệu không sử dụng AI sẽ sớm bị bỏ lại phía sau và hiện vẫn chưa quá muộn để bắt đầu đường đua này, theo nhận định của cuốn sách mới AI First: The Playbook for a Future-Proof Business or Brand.

Hai nhà chiến lược số kiêm tác giả Adam Brotman và Andy Sack đã đặt ra câu hỏi: Ưu tiên AI có nghĩa là gì? Để trả lời câu hỏi này, Brotman và Sack đã phỏng vấn một số nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực công nghệ cho cuốn sách của họ, bao gồm CEO OpenAI Sam Altman, đồng sáng lập Microsoft Bill Gates và Reid Hoffman, người nổi tiếng với vai trò người sáng lập LinkedIn.

Cuốn sách chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của họ cũng như trở thành một cẩm nang dành cho các doanh nghiệp về cách tích hợp AI.

Những khoảnh khắc thần thánh

Hai tác giả đã trò chuyện với Sam Altman trong cuộc phỏng vấn đầu tiên cho cuốn sách. Ông nói rằng sứ mệnh của OpenAI là hướng tới phát triển trí thông minh nhân tạo tổng quát. Và theo định nghĩa này, AI có thể thực hiện hiệu quả mọi điều con người có thể làm, nếu không muốn nói là tốt hơn, gần như ngay lập tức và miễn phí.

Cuốn sách ra mắt ngày 24/6. Ảnh: Amazon.

Brotman và Sack phản ứng: "Ôi trời, ông tập trung vào điều đó sao. Ông nghĩ khi nào điều đó sẽ xảy ra?" Và Alman đáp lại: "Tôi không thể dự đoán được, nhưng có lẽ trong khoảng năm năm nữa".

Đó là khoảnh khắc thần thánh đối với hai tác giả. Họ đều rất sửng sốt. Brotman cho hay: “Khi bạn thử công nghệ này, tôi nghĩ rằng mọi người đều có khoảnh khắc vỡ oà của riêng mình. Sau đó là suy nghĩ tận dụng công nghệ mới này như thế nào? Công nghệ này sẽ có ý nghĩa gì đối với công việc? Đối với xã hội? Có rất nhiều điều thú vị nhưng cũng có rất nhiều điều đáng sợ còn chưa biết”.

Hai tác giả từng muốn đặt tên cho cuốn sách này là khoảnh khắc thần thánh. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái tên phù hợp, nhưng tất nhiên đó không phải là cái tên hay nhất cho một cuốn sách được một nhà xuất bản có uy tín ra mắt. Vì vậy, chúng tôi đã thỏa hiệp và đặt tên cho chương giới thiệu là The Holy-S- Moment và cuốn sách có tên là AI First".

Trong cuộc trò chuyện với hai tác giả, Bill Gates cũng ví lần đầu tiên nhìn thấy ChatGPT4 với lần đầu tiên nhìn thấy giao diện đồ họa của người dùng, thời điểm trước khi Microsoft xuất hiện và dẫn đầu cuộc cách mạng máy tính để bàn với hệ điều hành Windows. Với cách so sánh này, Bill Gates đã xác thực và khẳng định tầm quan trọng của công nghệ này.

Bill Gates nói về cách giới doanh nghiệp tận dụng AI. Ảnh: Medium.

Một điều khác nữa là khái niệm năng suất. Hầu hết công chúng nghĩ năng suất chỉ mang tính định lượng, đo đếm được. Nhưng Bill Gates nhắc nhở rằng năng suất có chiều hướng định tính, và nếu có quyền truy cập vào một công cụ như AI tạo sinh và biết cách khai thác nó, bất kỳ ai cũng có thể vừa tăng được năng suất định lượng và vừa tăng được chất lượng công việc.

Giới doanh nghiệp nên tận dụng AI như thế nào?

Nhiều tổ chức đang bỏ qua sự phát triển của AI. Họ chưa dùng tới ứng dụng, chưa sử dụng chatbot hoặc robot AI. Nhưng AI không chỉ có thế. Họ đang bỏ qua một công cụ hiệu quả để nâng cao khả năng ra quyết định, phân tích và cung cấp kiến thức, điều giúp các công ty hoàn thành công việc tốt hơn và nhanh hơn.

Khía cạnh này đang bị lu mờ trước những tính năng ấn tượng khác của AI, như công nghệ giọng nói tiên tiến, công nghệ lái xe nhanh qua các nhà hàng hay khả năng chuyển văn bản thành hình ảnh và thành video.

Đây thực sự là những tính năng AI quan trọng, nhưng chúng không được sử dụng hàng ngày và không giúp mọi cá nhân tận dụng lợi ích của AI để đưa ra quyết định nhanh hơn. Một trong những điểm chính của cuốn sách là các tổ chức ưu tiên AI và đưa nó vào các vị trí công việc có thể khai thác tốt loại công nghệ này.

Theo một cách nói khác, các chủ doanh nghiệp nên coi AI như đồng nghiệp. Đó là sự hợp tác, trao đổi với AI, mời AI vào cuộc, như chuyên gia AI kiêm giáo sư Wharton Ethan Mollick từng nói.

Trong bối cảnh rất nhiều người cảm thấy bị đe dọa hoặc sợ hãi rằng họ không thể theo kịp những tiến bộ của AI vì chúng đang phát triển rất nhanh và mạnh mẽ, điều hai tác giả muốn nói trong cuốn sách là: “Hoàn toàn không quá muộn. Có rất nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm với công nghệ. này. Hiện tại là thời điểm hoàn hảo để phát triển một kế hoạch nhằm tìm ra cách giúp các tổ chức theo kịp những gì đang diễn ra. Nhưng đừng chần chừ nữa, hãy bắt đầu ngay”.