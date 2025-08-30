Dâng sách 'Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình' tại Phủ Chủ tịch

Sáng 29/8, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Đông A tổ chức lễ dâng sách “Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình” tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban lãnh đạo Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - Phủ Chủ tịch. Ảnh: Đ.A

Sáng 29/8, Lễ dâng sách diễn ra trong không gian trang nghiêm tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Đại diện Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Công ty Văn hóa Đông A đã kính cẩn dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh ấn phẩm Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình, tác phẩm được thực hiện nhân dịp đặc biệt của đất nước.

Sự kiện được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), đồng thời cũng là 135 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2025). Đại diện ban tổ chức chia sẻ đây là hoạt động tri ân, một cách lan tỏa hình ảnh và tư tưởng của Bác đến với công chúng hôm nay.

Ấn phẩm Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình gồm 324 trang, in màu trên giấy couche, bìa cứng và bìa áo, tập hợp gần 700 hình ảnh, bản đồ, lược đồ minh họa sống động. Nội dung được chia thành 7 phần chính, theo trình tự thời gian từ thời thơ ấu, hành trình bôn ba cứu nước, đến giai đoạn lãnh đạo kháng chiến và để lại di sản sau năm 1969.

Ấn bản Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình được thành kính dâng lên Người. Ảnh: Đ.A

Đại diện Đông A cho biết quá trình biên soạn kéo dài nhiều năm, với sự tham gia của các biên tập viên, cộng tác viên và cố vấn nội dung là những học giả uy tín như PGS.TS Trần Đức Cường, nhà sử học Dương Trung Quốc, PGS.TS Nguyễn Bá Cường… Nhiều hình ảnh được sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ Hải ngoại Pháp tại Aix en Provence (ANOM) và nhiều bảo tàng trong nước.

Ngoài việc phục dựng lịch sử bằng hình ảnh và tư liệu gốc, cuối mỗi phần còn có phần khái quát về bối cảnh thế giới cùng thời, giúp bạn đọc đặt câu chuyện của Bác vào bức tranh rộng lớn hơn.

"Những người làm sách tin rằng cuốn sách này không chỉ là một công trình tư liệu - lịch sử, mà còn là một hình thức truyền thông và giáo dục sinh động, giúp độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, đến gần hơn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đại diện Đông A cho biết.