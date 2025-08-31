Xếp hàng nhận ấn phẩm mừng Quốc khánh tại Đường sách

Hàng nghìn ấn phẩm của báo "Nhân Dân" được phát miễn phí tại Đường sách TP.HCM, Đường sách Thủ Đức thu hút đông đảo bạn trẻ đến nhận và trải nghiệm tinh thần 80 năm Quốc khánh.

Ấn phẩm khổ lớn tích hợp công nghệ cùng các phụ kiện sáng tạo như túi, mũ, hình xăm mã QR khiến giới trẻ thích thú.

Từ ngày 29/8, Đường sách TP.HCM trở thành điểm hẹn đặc biệt với hàng nghìn bạn đọc, trong đó phần lớn là giới trẻ, đến xếp hàng để nhận phụ san đặc biệt của báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo chia sẻ từ đơn vị phát hành, chỉ sau hơn một ngày, gần 2.000 ấn phẩm đã được trao tận tay bạn đọc. Trước sự đón nhận nồng nhiệt, đơn vị đã bổ sung thêm 2.000 bản nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần “80 năm Tự hào một dải non sông - Văn hóa đồng hành cùng dân tộc”.

Ấn phẩm phụ san đặc biệt 2/9 là một trong những "đặc sản" của báo Nhân Dân trong những dịp lễ lớn. Lần này, ấn phẩm gồm hai phần chính: phần đầu tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình năm 1945; phần sau điểm lại 80 sự kiện nổi bật trong suốt hành trình dựng nước và giữ nước trên nhiều lĩnh vực.

Đây là một phần trong chuỗi hoạt động truyền thông nhân dịp Quốc khánh của báo, gồm cả triển lãm đa giác quan “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” đang diễn ra tại trụ sở báo tại Hà Nội. Các không gian triển lãm ứng dụng công nghệ VR360, LED, khối nổi và thư gửi Tổ quốc… nhằm mang đến trải nghiệm kết hợp giữa cảm xúc và dữ liệu lịch sử.

Bạn đọc nhận ấn phẩm tại Đường sách Thủ Đức. Ảnh: ĐSTĐ.

Thông qua chuỗi hoạt động, báo Nhân Dân hướng đến việc tạo nên một sự kiện vừa trang trọng vừa gần gũi, kết hợp giữa chiều sâu lịch sử, không gian văn hóa sống động và công nghệ hiện đại. Đây cũng là dịp để nhìn lại hành trình 80 năm dựng nước - giữ nước, tri ân các thế hệ cha anh và khơi dậy khát vọng phát triển trong thời đại mới.