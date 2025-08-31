Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 10 khoảnh khắc lịch sử

|
Ngày 5/6/1911, tại bến cảng Nhà Rồng, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành xuống tàu Amiral Latouche Tréville rời Tổ quốc. Từ đây, hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu. Cuộc ra đi âm thầm ấy đã viết nên chương mở đầu cho cả thế kỷ cách mạng Việt Nam. Hình ảnh bến cảng được đưa vào phần đầu tiên của cuốn sách.
|
Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp lần thứ XVIII năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã lên tiếng ủng hộ Quốc tế Cộng sản. Bác cũng là người Việt Nam đầu tiên vào một chính đảng Pháp.
|
Năm 1924, tại Moskva (Nga), Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.
|
Tấm ảnh chụp tại Đại hội V Quốc tế Cộng sản năm 1924, trong đó nhiều đại biểu che mặt nhằm đảm bảo an toàn cho công việc cách mạng bí mật. Nguyễn Ái Quốc (hàng sau, thứ ba, từ trái sang) lúc đó không chỉ là một đại biểu tích cực, mà còn là cầu nối giữa cách mạng Việt Nam với phong trào cộng sản quốc tế.
|
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hàng vạn người dân thủ đô đã có mặt, lắng nghe tiếng nói của tự do, độc lập vang lên sau gần một thế kỷ mất nước.
|
Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Bắc Bộ phủ, giữa những ngày đầu điều hành đất nước non trẻ. Căn phòng giản dị chính là nơi Người viết thư, tiếp khách quốc tế và đưa ra nhiều chính sách quan trọng. Cuộc sống của Bác gắn liền với tinh thần tiết kiệm, cần lao và gần gũi với nhân dân.
|
Ngày 19/5/1946, tại sân Bắc Bộ phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các đại biểu đến chúc thọ nhân dịp sinh nhật lần thứ 56. Dù đang trong bối cảnh căng thẳng với Pháp, Bác vẫn duy trì các hoạt động đối nội và đối ngoại để giữ vững ổn định, độc lập dân tộc.
|
Năm 1951, trong căn phòng nhỏ giữa chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp. Với bàn làm việc mộc mạc, ánh đèn dầu và vài cuốn sách, nơi đây là "tổng hành dinh" quyết định nhiều chiến lược lớn.
|
Ngày 19/9/1954, trên đường từ Việt Bắc về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh ghé thăm Đền Hùng (Phú Thọ) và gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đoàn Quân tiên phong (Sư đoàn 308) đang trên đường tiến về Thủ đô Hà Nội. Tại Đền Giếng (nằm trong quần thể Đền Hùng), lãnh tụ đã căn dặn các cán bộ, chiến sĩ: “Ngày xưa các Vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
|
Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện với Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Phủ Chủ tịch ngày 5/11/1968. Khoảnh khắc này được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Pháp Marc Riboud. Đây là giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời Bác, khi Người vẫn miệt mài làm việc vì đất nước. Bức ảnh là một trong hàng trăm hình ảnh tư liệu quý trong ấn phẩm Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình.
|
Các bức ảnh trên có trong cuốn sách Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình (Đông A biên soạn và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh). Với gần 700 bức ảnh, tranh vẽ, hình chụp hiện vật và tượng đài cùng một số bản đồ, lược đồ, sách tái hiện cuộc đời và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách sống động, dễ tiếp nhận đối với đông đảo bạn đọc.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.