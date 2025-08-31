Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 10 khoảnh khắc lịch sử

Bác Hồ về Hà Nội trong những ngày cuối tháng tám lịch sử

Cuối tháng 8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định rời Tân Trào về Hà Nội để chuẩn bị cho chính quyền mới ra mắt quốc dân đồng bào. Đi tới đâu, Người cũng được nhân dân ủng hộ.