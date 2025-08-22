Những ngày đầu lập quốc qua ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vì sao nhiều người trẻ thà 'ăn bám' cha mẹ chứ không tìm việc làm?

0

Khi người trẻ nuôi quá nhiều kỳ vọng về sự nghiệp, nếu không được như ý, họ liền nộp đơn xin nghỉ việc, thay vì đối mặt với khó khăn. Chán nản, họ chọn sống bám vào cha mẹ.