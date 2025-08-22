Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Những ngày đầu lập quốc qua ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau ngày Quốc khánh, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn dắt chính quyền non trẻ vượt qua đói nghèo, chiến sự và bước vào cuộc đấu tranh ngoại giao để tiếp tục giữ vững nền độc lập.

Chu tich Ho Chi Minh anh 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc tại Phủ Chủ tịch năm 1946. Sau những ngày lịch sử 1945, Bác bắt đầu tổ chức chính quyền và nền hành chính từ căn phòng giản dị này, nơi Người vừa tiếp khách vừa soạn thảo các chủ trương lớn cho đất nước.
Chu tich Ho Chi Minh anh 2Chu tich Ho Chi Minh anh 3

Ngày 2/9/1945, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc. Giọng đọc trầm ấm vang lên giữa quảng trường Ba Đình: “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?”, rồi cả biển người đáp vang: “Có!”. Bác cùng cả biển người đã hòa làm một.

Chu tich Ho Chi Minh anh 4

Không khí ở quảng trường Ba Đình trong ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Hơn 500.000 đồng bào hội tụ, cờ đỏ, biểu ngữ, tiếng hô Quốc ca dập dồn trong ngày trọng đại của dân tộc.
Chu tich Ho Chi Minh anh 5

Chỉ một ngày sau Quốc khánh, Người nhanh chóng triệu tập phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời để giải quyết 6 vấn đề cấp bách của quốc gia, thể hiện tốc độ và quyết tâm hành động ngay của chính quyền mới. Ảnh: Tư liệu của VOV.
Chu tich Ho Chi Minh anh 6

Tháng 1/1946, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, khẳng định ý chí tự quyết của toàn dân tộc sau ngày giành độc lập. Từ đây, Quốc hội chính thức được thành lập, đặt nền móng cho thể chế dân chủ mới.
Chu tich Ho Chi Minh anh 7

Chính phủ dân chủ cách mạng đầu tiên của Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch ra mắt toàn dân.
Chu tich Ho Chi Minh anh 8Chu tich Ho Chi Minh anh 9

Đến tháng 2/1946, sau thành công của cuộc tổng tuyển cử, Bác gặp gỡ hơn 10 vạn đồng bào để chia sẻ niềm tin vào một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Không khí tràn ngập niềm phấn khởi và kỳ vọng vào tương lai của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chu tich Ho Chi Minh anh 10

Sau đó, Người đã nhanh chóng mở đường ngoại giao, khẳng định vị thế nước Việt Nam mới trên trường quốc tế. Ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ tướng Pháp Georges tại Pháp, ngày 2/7/1946.
Chu tich Ho Chi Minh anh 11

Dù ký với chính phủ Pháp bản tạm ước 14/9/1946 nhằm ổn định tình hình, tinh thần độc lập vẫn được Người nhấn mạnh rõ hơn bao giờ hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố quyết tâm của toàn dân tộc Việt Nam nhất định không chịu làm nô lệ lần nữa.
Chu tich Ho Chi Minh anh 12

Gần một năm sau ngày Quốc khánh 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường sang Pháp, tiếp tục hành trình bảo vệ nền độc lập vừa giành được, mở đầu giai đoạn đấu tranh ngoại giao để giữ vững chủ quyền quốc gia trong bối cảnh mới.

