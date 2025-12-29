Ở Mỹ càng lâu, càng nhớ mùi... nước mắm

"Viết cho những ngày không dám khóc" khắc họa hành trình 20 năm sinh sống, làm việc tại Mỹ và cách những mùi hương quen thuộc trở thành sợi dây níu ký ức của Huỳnh Tú Uyên.

Tác giả Huỳnh Tú Uyên trong buổi ra mắt sách tại TP.HCM ngày 28/12.

Ngày 28/12 tại TP.HCM, tác giả Huỳnh Tú Uyên ra mắt tập sách Viết cho những ngày không dám khóc. Tác phẩm thuộc thể loại tản văn - tự truyện, ghi lại một giai đoạn nhiều biến động trong cuộc sống của tác giả khi sinh sống tại Mỹ, xoay quanh công việc, các mối quan hệ cá nhân và cảm giác mất phương hướng.

"Tôi bắt đầu viết cuốn sách này vào thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình. Thất nghiệp, tình yêu tan vỡ, lòng tin rạn nứt. Giữa căn phòng vắng lặng như có ma nơi xứ người, tôi nhận ra mình chỉ còn cách duy nhất là viết để giải tỏa những suy nghĩ đang bủa vây", Tú Uyên chia sẻ cảm hứng sáng tác sách.

Trong hơn hai thập niên sinh sống tại Mỹ, tác giả đã trải qua nhiều tình huống mà cô gọi là “dở khóc dở cười” lẫn những cú sốc văn hóa khó quên. Đó là lần đầu tiên bị lừa tiền đặt cọc thuê phòng vì quá tin người, buổi tối Halloween bối rối đứng trước cửa nhà người lạ mà không biết phải nói gì, hay những ngày mùa đông đầu tiên vật lộn với khí hậu lạnh lẽo và nỗi cô đơn giữa một thành phố xa lạ.

Tác phẩm Viết cho những ngày không dám khóc ghi lại hành trình hơn 20 năm sinh sống tại Mỹ của tác giả.

Dù vụn vặt, các trải nghiệm đó đã in dấu sâu sắc trong ký ức và trở thành chất liệu trung tâm cho cuốn sách. Cũng từ những chi tiết này, tác giả bắt đầu quan sát lại bản thân, nhớ về quê hương và những điều giản dị nhất. Cô đặc biệt nhớ mùi nước mắm, mạ non hay hoa cà phê.

“Lúc mới sang Mỹ tôi không để ý mùi vị cho lắm, nhưng sau này mỗi lần về Việt Nam, những mùi hương ấy lại làm tôi yêu quê hương da diết. Chúng là sợi chỉ nối tuổi thơ với những năm tháng xa xứ, nhắc tôi rằng cội nguồn vẫn chảy trong máu thịt mình”, tác giả chia sẻ.

Ở Mỹ, Huỳnh Tú Uyên trải qua đủ loại công việc làm thêm như làm nhà hàng, giữ trẻ, nail... trước khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc và sáng tác. Trở về Việt Nam, hiện cô sống và làm việc ở Đà Nẵng.