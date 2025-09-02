Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lễ duyệt binh 50 năm trước

Nhân dân xếp hàng từ tinh mơ trên các con phố lớn, chờ đoàn duyệt binh đi qua. Trên khắp các ngả đường Hà Nội đổ về Quảng trường Ba Đình, ai cũng cầm cờ hoa. Những cụ già đi qua hai cuộc kháng chiến; những em nhỏ lần đầu được thấy một ngày lễ trọng đại đến thế - tất cả cùng hoà chung trong một biển người. Ảnh chụp nhân dân Thủ đô chào đón các đơn vị quân đội diễu hành sáng 2/9/1975.