'Nuôi Em' tạm dừng hoạt động

Tối 7/12, ông Hoàng Hoa Trung, người đứng đầu dự án Nuôi Em, thông báo đóng băng tài khoản ngân hàng, tạm dừng dự án để hỗ trợ minh bạch thu chi, giải đáp thắc mắc của nhà tài trợ.

Ông Hoàng Hoa Trung thông báo đóng băng tài khoản để hỗ trợ minh bạch thông tin. Ảnh: Hoàng Hoa Trung/Facebook.

"Trong ngày thứ 2, 8/12/2025 tôi sẽ làm việc với Ngân hàng để đóng băng tài khoản tại địa chỉ... Thời gian đóng băng dự kiến là 15 ngày, và sẽ mở lại khi có thông báo mới. Mục đích là để ngắt dòng tiền thu - chi, phục vụ cho việc thống kê lại đầy đủ tất cả các khoản thu và chi cho dự án trong những năm qua", ông Hoàng Hoa Trung viết trên trang Facebook cá nhân.

Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, ông Trung viết bình luận để đính chính số tài khoản bị đóng băng, vì số tài khoản ghi trong bài đăng chưa chính xác.

Trong bài giải thích, ông Trung cho biết nhận được rất nhiều sự chất vấn của cộng đồng liên quan đến việc minh bạch thu chi của dự án, dẫn đến chính bản thân cũng nghi ngờ "không biết mình có đảm bảo làm đúng 100% hay không".

Người khởi xướng dự án Nuôi Em đồng thời cho biết mong muốn được làm việc với các bên thứ 3 hiểu rõ nghiệp vụ kế toán - kiểm kê, có khả năng tiến hành một cách độc lập, để kiểm tra 1 cách khách quan nhất nghiệp vụ thu tiền - chi tiền của dự án trong suốt những năm qua.

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động 11 năm dự án phải tạm dừng lại một thời gian, nhưng thời điểm hiện tại, niềm tin của cộng đồng dành cho Nuôi Em quan trọng hơn rất nhiều. Tôi nhận thấy mình và đội ngũ có trách nhiệm giải trình đầy đủ, chi tiết, minh bạch và rõ ràng", ông viết.

Ông Trung cho biết trong thời gian tới sẽ được tập trung để ghi nhận, thống kê, và hỗ trợ giải đáp tất cả khúc mắc của những nhà tài trợ. Bài đăng đồng thời đính kèm đường link để ghi nhận, cập nhất tất cả phản ánh từ những người từng tham gia đóng góp Nuôi Em.

Chiều 7/12, Đen Vâu khẳng định anh chỉ là mạnh thường quân đóng góp cá nhân cho dự án Nuôi Em, không sáng lập, quản lý hay tham gia vận hành dự án.

Ông Trung cũng đưa ra câu trả lời cho 15 nội dung thắc mắc từ các tài khoản mạng xã hội, được cho là đã tham gia dự án nhưng nghi ngờ về tính minh bạch trong cách vận hành, điều phối dòng tiền.

Về câu hỏi "Tại sao 2025 lại thu tiền học của năm 2024-2025?", người đại diện dự án giải thích: Do năm học 2024-2025 có nhiều trường hợp anh chị nuôi có hẹn gửi tiền Nuôi Em nhưng thực tế chưa gửi vì nhiều lý do. Do đó, Nuôi Em cần tìm các anh chị nuôi khác sẵn sàng nhận hỗ trợ những trường hợp này.

Về việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền ủng hộ dự án, ông Trung giải đáp: Dựa trên Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố, người bệnh khó khăn… quy định cá nhân được quyền vận động và tiếp nhận tiền từ thiện. Tài khoản ngân hàng phục vụ dự án Nuôi Em đã được quy hoạch được dùng cho thiện nguyện từ năm 2018, 100% các hoạt động thu - chi trong tài khoản dành cho mục đích thiện nguyện. Đội ngũ đã có thông tin trước tại website nuoiem.com phần "Tài chính".

"Chúng tôi cũng sẽ mời các bên thứ 3 để kiểm tra độc lập hoạt động từ trước đến giờ của Nuôi Em", ông viết.

Với thắc mắc từ một tài khoản rằng "Tại sao không dùng tài khoản thiện nguyện 4 số có minh bạch thu chi", đại diện cho biết Nuôi Em sẽ cân nhắc lộ trình để chuyển sang dùng tài khoản 4 số thiện nguyện của MB Bank từ 2026.

Về vấn đề trùng mã nuôi em (NE), bài đăng cho biết: "Thời điểm trước 6/12, chúng tôi chưa từng ghi nhận trường hợp 2 nhà tài trợ cùng nuôi chung một em. Hiện tại chúng tôi đang xem xét các case cụ thể để đưa ra câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất cho từng case riêng biệt. Và song song với đó, chúng tôi cũng đã họp và cùng đưa ra phương án dài hạn để support cho những anh chị có khúc mắc".

Ngoài ra, ông Trung cùng đội ngũ cũng đưa ra câu trả lời cho những thắc mắc về vấn đề thái độ, cách giao tiếp của đội ngũ tình nguyện viên với mạnh thường quân, hay nguồn tài chính để duy trì hoạt động của đội ngũ.

Nuôi Em là dự án thiện nguyện được ông Hoàng Hoa Trung cùng đội của mình khởi xướng từ năm 2014, hướng đến kết nối nhà hảo tâm với những trẻ em khó khăn vùng cao, giúp các em có bữa ăn đủ chất để đến trường.