5 bức ảnh, 9 chi tiết vạch trần vụ cô gái chết cóng trên đỉnh núi ở Áo

Một người leo núi giàu kinh nghiệm đã bị truy tố tội ngộ sát vì bị cáo buộc bỏ mặc bạn gái để cô chết cóng trên đỉnh núi cao nhất nước Áo.

Thomas Plamberger, 36 tuổi, bị cho là đã mắc hàng loạt sai lầm nguy hiểm trong chuyến leo núi Grossglockner cùng bạn gái Kerstin Gurtner, 33 tuổi, hồi tháng 1.

Cặp đôi chỉ còn cách đỉnh núi 150 feet (khoảng 45 mét) ở độ cao hơn 3.790 mét thì Gurtner kiệt sức vào khoảng 20h50 và nói rằng cô không thể đi tiếp.

Plamberger quyết định bỏ bạn gái lại và xuống núi tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng nhà leo núi dày dặn kinh nghiệm mất hơn 6 tiếng mới quay lại. Trong khoảng thời gian đó, Gurtner đã tử vong vì lạnh cóng, theo The Telegraph.

Kerstin Gurtner chết vì giá lạnh gần đỉnh núi Grossglockner.

Hình ảnh webcam ghi lại diễn biến bi kịch

Hình ảnh từ webcam cho thấy rõ thời điểm thảm kịch xảy ra.

Từ khoảng 18h ngày 18/1, ánh đèn pin của hai người được nhìn thấy khi họ bắt đầu leo lên gần đỉnh núi. Sáu tiếng sau, camera ghi lại một vệt sáng yếu dần - đèn của họ bắt đầu hết pin.

Nhưng một bức ảnh khác cho thấy Plamberger, với đèn pin vẫn còn hoạt động, đang men theo phần đỉnh núi để tìm đường xuống ở phía đối diện, bỏ lại bạn gái một mình.

Ánh đèn khẩn cấp của hai nhà leo núi phát sáng trong lúc họ bắt đầu hành trình lên núi vào lúc 18h ngày 18/1.

Chỉ sáu giờ sau, ánh đèn mờ dần khi sức lực của người phụ nữ cạn kiệt.

Khoảng 2h30 sáng, người bạn trai tiếp tục đi một mình sau khi bỏ lại bạn gái phía sau.

Lúc 7h10, một chiếc trực thăng được nhìn thấy bay qua khu vực ngọn núi.

Ba giờ sau, sáu nhân viên cứu hộ bắt đầu leo lên, nhưng lúc này người phụ nữ đã tử vong.

Sáng hôm sau, vào lúc 7h, một trực thăng cứu hộ được điều động nhưng phải quay về vì gió mạnh. Ba tiếng sau, đội cứu hộ mặt đất lên đường và đến nơi thì Gurtner đã tử vong.

Gurtner được mô tả là “người con, người chị, người bạn, cháu gái và bạn đời đầy yêu thương”.

Plamberger bị truy tố tội ngộ sát do sơ suất nghiêm trọng sau quá trình điều tra. Anh ta bác bỏ cáo buộc, nói rằng mình chỉ đang đi tìm sự giúp đỡ và đây là “tai nạn bi thảm ngoài ý muốn”.

Nếu bị kết tội, Plamberger có thể đối mặt với mức án tối đa 3 năm tù. Phiên tòa dự kiến diễn ra tại Innsbruck vào tháng 2/2026.

Công tố viên nêu 9 sai lầm nghiêm trọng

Giới chức cáo buộc Plamberger đã mắc chín sai lầm có tính chất quyết định dẫn đến cái chết thương tâm của Gurtner:

- Plamberger không nên thực hiện chuyến leo núi vì bạn gái thiếu kinh nghiệm. Cô chưa từng leo đỉnh cao, đặc biệt trong điều kiện mùa đông.

- Khởi hành muộn hơn kế hoạch 2 giờ.

- Không mang theo túi ngủ cấp cứu hoặc lều bivouac - những vật dụng có thể giữ ấm cho nạn nhân khi chờ cứu hộ.

- Để bạn gái mang giày snowboard mềm, hoàn toàn không phù hợp với địa hình núi đá.

- Không hủy chuyến đi dù thời tiết có gió giật tới 74 km/h và nhiệt độ -8 độ C, với hiệu ứng gió lạnh thì nhiệt độ cảm nhận giống -20 độ C.

- Không phát tín hiệu khẩn cấp khi trực thăng bay qua lúc 22h50.

- Chậm trễ trong việc gọi cảnh sát tới 0h35, rồi lại tắt chuông điện thoại khiến lực lượng cứu hộ không thể liên lạc thêm.

- Không để bạn gái ở vị trí kín gió nhằm giảm tốc độ hạ thân nhiệt.

- Không tháo balo cho cô và quấn cô trong chăn cấp cứu mà họ mang theo.

Một đoạn video chụp trực thăng bay qua khu vực nơi Gurtner nằm lại, nhưng nhiệm vụ cứu hộ phải hủy do gió lớn.

Trên trang tưởng niệm, bạn bè và người thân cho biết cái chết của cô mang đến “nỗi buồn và cú sốc sâu sắc”, đồng thời mong mọi người “tránh đưa ra cáo buộc hay suy đoán”.