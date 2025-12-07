5.000 người phục vụ 'siêu đám cưới' của tỷ phú Ấn Độ ở Phú Quốc

1.131 khách mời từ giới thượng lưu Ấn Độ với chuyên cơ, chuyên bay riêng; 40 nghệ sĩ hạng A trình diễn trong 7 ngày diễn ra tiệc cưới của cặp đôi D&I ở Phú Quốc.

Không gian tiệc cưới ngoài trời của cặp đôi D&I ở Phú Quốc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Trần Văn Linh, Trưởng phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch tỉnh An Giang, xác nhận khu nghỉ dưỡng - vui chơi tại bắc đảo Phú Quốc đã được một cặp đôi Ấn Độ thuê vào đầu tháng 12, để tổ chức đám cưới.

Đây được xem là một trong những đám cưới xa hoa bậc nhất từng diễn ra tại Phú Quốc, xét cả về số lượng nhân sự, chi phí lẫn mức độ đầu tư.

Để đưa khách đến đảo ngọc, gia đình tỷ phú sử dụng 8 chuyên cơ riêng và 4 máy bay thuê chuyến từ Ấn Độ. Hơn 40 nghệ sĩ, DJ và nhóm biểu diễn được mời sang để phục vụ các buổi tiệc tối và các chương trình nghệ thuật, biến khu vực bắc đảo thành một tổ hợp sân khấu lễ hội vận hành liên tục.

Các không gian khác nhau trong chuỗi sự kiện cưới.

Hệ thống hậu cần, bếp, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng được triển khai theo tiêu chuẩn của một sự kiện quốc tế, với quy mô khó thấy tại đám cưới thông thường.

Bà Sahara, Tổng Giám đốc Alexphina (một trong số công ty tham gia tổ chức đám cưới), cho biết cô dâu chú rể D&I yêu cầu khá khắc khe khi tuyển chọn đội ngũ chuẩn bị cho ngày cưới. Tất cả đơn vị liên quan đều phải ký cam kết bảo mật tuyệt đối, không tiết lộ thông tin chi tiết liên quan đến gia đình chủ hôn.

Dàn nghệ sĩ đến từ Ấn Độ biểu diễn tại đêm tiệc.

Theo bà Sahara, chuỗi sự kiện kéo dài 7 ngày, trong đó các ngày 3-5/12 là loạt nghi lễ chính theo truyền thống Ấn Độ. Trong thời gian này, cả bắc đảo gần như hóa thành một đại lễ hội, với những đêm tiệc theo chủ đề được dàn dựng tỉ mỉ, trang trí quy mô lớn. Riêng phần thiết kế, trang trí và set-up sân khấu được ước tính trên 2 triệu USD . Tổng số nhân sự phục vụ cho lễ cưới lên tới khoảng 5.000 người, bao gồm đội ngũ từ Việt Nam, Singapore và Ấn Độ.

"Chúng tôi rất vui khi được làm việc cùng những chuyên gia hàng đầu khu vực trong một sự kiện có quy mô hiếm gặp như thế này", Tổng Giám đốc Alexphina nói với Tri Thức - Znews.

