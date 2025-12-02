Danh tính dàn phù rể 'cực phẩm' gây bão mạng xã hội ở Thanh Hóa

Bê tráp trong đám cưới cô dâu Cẩm Chi và chú rể Thế Duy, dàn chiến sĩ văn công thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai, cao ráo.

Cận cảnh dàn phù rể cực phẩm trong đám cưới Thanh Hóa Là đồng nghiệp của chú rể Thế Duy, dàn chiến sĩ văn công thuộc Đoàn văn công Quân khu 1 thu hút sự chú ý của quan khách trong đám hỏi hôm 29/11.

Sáng 29/11, đám hỏi của cô dâu Cẩm Chi (sinh năm 1995) và chú rể Thế Duy (sinh năm 1991) diễn ra tại quê nhà Thanh Hóa.

Ngoài hai nhân vật chính, điều thu hút sự chú ý của nhiều quan khách có mặt là dàn phù rể diện lễ phục, vẻ ngoài sáng. Loạt video ghi lại hình ảnh của các chàng trai cũng hút hàng trăm nghìn lượt xem khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Cẩm Chi cho biết khá bất ngờ khi ngày vui của mình nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Nói về dàn phù rể đang gây "bão mạng", Cẩm Chi cho biết tất cả là đồng nghiệp của chồng cô, công tác tại Đoàn văn công Quân khu 1.

Cẩm Chi và Thế Duy về chung nhà sau gần 2 năm hẹn hò. Ảnh: NVCC.

"Khi các bạn ấy xuất hiện, nhiều người chào đón và tỏ ra rất thích thú, chụp hình. Vợ chồng tôi cũng rất vui và tự hào khi có các bạn góp mặt chung vui", cô nói.

Trước đám hỏi, vợ chồng Chi cũng đã xin phép lãnh đạo đơn vị Duy để chú rể và dàn bê tráp xuất hiện trong bộ lễ phục. Mỗi người đều mặc đúng tác phong, quy định và chỉn chu.

Cô dâu Thanh Hóa bày tỏ khi video lan truyền trên mạng xã hội, ngoài những bình luận chia vui, ủng hộ, vợ chồng cô nhận một số ý kiến tiêu cực liên quan đến trang phục của chú rể và dàn phù rể. Tuy nhiên, vợ chồng cô không quá bận tâm.

"Chúng tôi làm đúng quy định, không vi phạm điều gì cả. Tôi cũng tự hào khi kết hôn với một người phụng sự đất nước", Cẩm Chi cho hay.

Trước khi về chung một nhà, Cẩm Chi và Thế Duy có gần 2 năm hẹn hò. Duy là người chủ động khi tích cực "rep story" và nhắn tin cho cô gái kém 4 tuổi. Tuy nhiên phải sau 3-4 năm, Chi mới bắt đầu phản hồi và mở lòng với anh.

"Tôi cũng không biết tại sao ban đầu chưa có ấn tượng với anh và mãi về sau mới quyết định tiến tới, chắc là do duyên số. Dù sao chúng tôi cũng đã có một cái kết đẹp sau thời gian bên nhau", cô bày tỏ.