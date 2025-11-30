Vì sao phụ nữ Hàn sợ hẹn hò đàn ông 40 tuổi 'cưa sừng làm nghé'

57% phụ nữ Hàn Quốc độc thân ở độ tuổi 20-30 cảm thấy áp lực khi nghĩ đến việc hẹn hò với nhóm đàn ông 40 nhưng cố tỏ ra trẻ trung hơn tuổi, theo một khảo sát mới đây.

Nhiều phụ nữ trẻ Hàn Quốc ngại hẹn hò với đàn ông 40 tuổi nhưng luôn cố tỏ ra trẻ trung hơn. Ảnh minh họa: Showbox.

Ngày 30/11, công ty môi giới hôn nhân Duo cho biết 57% trong số 1.000 phụ nữ độc thân 25-34 tuổi được khảo sát từ ngày 14-19/11 do dự khi tính đến chuyện hẹn hò với đàn ông “40 trẻ” (Young Forty - thuật ngữ dùng để chỉ đàn ông Hàn Quốc ở độ tuổi khoảng 40 nhưng cố giữ phong cách, thói quen, tư duy hoặc phong thái giống người trẻ hơn).

Nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất là lo ngại đàn ông 40 tuổi cố thể hiện sự trẻ trung hoặc phủ nhận tuổi tác của mình (33%). Theo sau là khó giao tiếp, thiếu đồng cảm do khoảng cách thế hệ (30%) và lo về thái độ gia trưởng (25%), theo Chosun.

Chuyên gia nhận định những phản hồi này phản ánh mạnh mẽ định kiến xã hội hơn là trải nghiệm thực tế.

Trong khảo sát, cách nhìn chung về đàn ông “40 trẻ” khá tiêu cực: 44% cho rằng họ có xu hướng gia trưởng, 40% cảm nhận khoảng cách thế hệ rõ rệt, 35% đánh giá ngoại hình hoặc phong thái lỗi thời, kém hấp dẫn.

Ở chiều ngược lại, nhóm phụ nữ có đánh giá tích cực cho rằng ưu điểm lớn nhất của đàn ông “40 trẻ” là sự ổn định kinh tế - xã hội (39%). 31% ghi nhận ngoại hình và mức độ chăm sóc bản thân tốt, trong khi 14% đánh giá cao trách nhiệm và sự chân thành. Nhìn chung, phụ nữ cho rằng sự ổn định và khả năng tự chăm sóc bản thân ảnh hưởng tới sức hút nhiều hơn tuổi tác.

Tỷ lệ đánh giá tích cực khác nhau rõ rệt giữa các nhóm tuổi: ở phụ nữ 30-34 tuổi, 17% có nhìn nhận tích cực; chỉ 11% phụ nữ 25-29 tuổi cho rằng họ “có khả năng tiến tới hôn nhân” với đàn ông “40 trẻ”; tỷ lệ là 26% ở nhóm lớn tuổi hơn.

Khảo sát cũng cho thấy phụ nữ thường tiếp xúc với đàn ông “40 trẻ” nhiều nhất trong môi trường công việc (56%). Theo sau là hoạt động sở thích, câu lạc bộ hoặc các cộng đồng online và mạng xã hội (mỗi nhóm 16%). Quan hệ nơi công sở được đánh giá ít có khả năng phát triển thành tình cảm, trong khi các buổi gặp riêng như hẹn hò được sắp xếp lại giúp bộc lộ rõ điểm mạnh của nhóm đàn ông này, khiến việc tiến triển tình cảm thuận lợi hơn.

Khảo sát do Macromill Embrain thực hiện, độ tin cậy 95%, sai số mẫu ±3,10 điểm phần trăm.