Cuộc sống về đêm ở Hàn Quốc lâm nguy?

Một số vụ việc tấn công, quấy rối phụ nữ xảy ra tại khu phố ăn chơi Hongdae khiến nhiều người lo ngại cuộc sống về đêm ở xứ sở kim chi sẽ bị mang tiếng xấu.

Nhà sáng tạo nội dung Sean Solo nổi tiếng với trò meme "Hongdae guy" (một chàng trai Hàn Quốc cố gắng tán tỉnh phụ nữ nước ngoài ở Hongdae). Ảnh: @itsseansolo/Instagram.

Câu nói "Are you open mindeu?" trong loạt video quay ở Hongdae từng khiến dân mạng bật cười vì quá "đời". Nhân vật là một chàng trai Hàn Quốc dùng tiếng Anh vụng về để bắt chuyện với phụ nữ nước ngoài, thường bằng những câu hỏi thẳng thừng như "Are you open-minded?" hay "Do you live alone?".

Meme nhanh chóng lan rộng vì phản chiếu đúng những tình huống nhiều du khách từng gặp ở khu ăn chơi nổi tiếng này. Tuy nhiên, khi những câu chuyện tiêu cực xuất hiện, tiếng cười nhạt dần và nỗi lo về sự an toàn trong các khu giải trí bắt đầu lớn lên.

Đặc biệt, sau sự việc một YouTuber Đài Loan (Trung Quốc) tố bị nhóm đàn ông tấn công ở Hongdae, hình tượng "Hongdae guy" không còn là chuyện để cười. Nó trở thành tín hiệu báo động cho những bất an ngày càng rõ trong đời sống về đêm của Hàn Quốc, theo Korea Herald.

Những câu chuyện phía sau

Sean Solo, chủ nhân loạt video "Hongdae guy" lan truyền, lặp lại công thức quen thuộc: một chàng trai Hàn tự tin quá mức, nói tiếng Anh sai lệch và tìm kiếm "một đêm vui vẻ". Chỉ có quốc tịch của cô gái được thay đổi, từ Italy, Anh, Indonesia tới Trung Đông, còn tình huống thì giống hệt.

Một clip đạt hơn 47 triệu lượt xem, tạo ra vô số phiên bản nhại trên TikTok, Instagram hay YouTube.

Với nhiều người, họ coi đó là trải nghiệm "ngượng nhưng vui". Ofek Polity (25 tuổi, người Israel) kể chỉ trong một tối cô đã gặp nhiều người như vậy. Một lần, một chàng trai bảo cô giống "người Mỹ nổi tiếng". Cô hỏi "Kim Kardashian?", anh đáp "Taylor Swift". Polity chỉ biết bật cười: "Anh ấy thậm chí chưa từng thấy Taylor Swift ngoài đời".

Nhiều người từng gặp gỡ "Hongdae guy". Ảnh: The Korea Herald.

Georgia Hanley (Australia) và Aislinn Smart (Anh) cũng gặp các tình huống tương tự. Smart nói: "Câu mở đầu của họ luôn là 'Where are you from?'". Hanley kể thêm: "Họ còn khen tôi nhảy đẹp dù tôi nhảy dở. Gần đây, họ còn rủ tới nhà xem mèo".

Người Hàn sống lâu năm ở khu này cho biết "Hongdae guy" có từ nhiều năm trước. Park, từng học tại Đại học Hongik giai đoạn 2011-2016, nói Hongdae đã chuyển từ con phố nghệ thuật thành nơi giải trí thương mại với bar, club và các "hunting pocha" - quán nhậu để làm quen. Việc người Hàn và du khách làm quen, tán tỉnh nhau là chuyện rất bình thường”.

Các chủ quán cũng xác nhận điều này. Eric Wright, chủ tiệm pizza sống ở Hàn hơn 15 năm, nói: "Khi tôi đi cùng bạn nữ, lúc nào cũng có người Hàn đến chen vào và hỏi 'Không thích đàn ông Hàn à?'".

Chủ một quán bar ở Yeonnam-dong thì nhìn nhẹ nhàng hơn: "Ra nước ngoài, chúng ta cũng thích nói chuyện với người bản địa. Người nước ngoài ở đây cũng vậy thôi".

Cảnh báo an toàn

Bối cảnh thay đổi khi một YouTuber Đài Loan (Trung Quốc) nói rằng cô bị nhóm đàn ông tấn công ở Hongdae sau khi họ tiếp cận, gợi ý qua đêm và ngày càng động chạm.

Khi nhóm bạn từ chối, họ bị hành hung để lại vết bầm. Vụ việc gây phẫn nộ không chỉ vì hành vi của nhóm đàn ông mà còn vì phản ứng của cảnh sát Mapo, nơi ban đầu xác định nhầm nghi phạm và bị tố không kiểm tra camera.

Nhiều người trẻ Hàn cũng cảm thấy khó xử. Một nữ nhân viên quán bar nói: "Hỏi thăm trên đường thì không sao. Nhưng dùng cùng một câu tán tỉnh để tiếp cận rất nhiều cô gái thì trông có vấn đề và hơi xấu hổ".

Theo chuyên gia du lịch Jeong Ran-soo (Đại học Hanyang), an toàn luôn là điểm cộng lớn nhất của Hàn Quốc trong mắt du khách, đặc biệt là phụ nữ trẻ mê K-pop và K-beauty.

Một nữ YouTuber Đài Loan bị nhóm đàn ông tấn công ở Hongdae. Ảnh: YouTube.

Tuy nhiên, Jeong cảnh báo rằng chỉ cần vài câu chuyện lan truyền, nhận thức có thể thay đổi rất nhanh: "Chỉ cần xuất hiện cảm giác rằng Hongdae không an toàn, điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Hàn Quốc".

Jeong cho rằng cần đánh giá khách quan xem các vụ việc có bị phóng đại trên mạng không. Ông nhắc thêm rằng trước Covid-19 từng có lực lượng "cảnh sát du lịch", nhưng hiện đã bị sáp nhập, khiến vấn đề của du khách không còn là trọng tâm.

Giáo sư Lee Hoon, cũng từ Đại học Hanyang, kêu gọi khôi phục lực lượng chuyên trách cho khách quốc tế, nhất là khi Hàn Quốc dự kiến đón hơn 18,5 triệu lượt khách năm nay, có thể đạt 20 triệu - con số cao nhất lịch sử.

Ông nói: "Một sự cố đơn lẻ có thể bị hiểu nhầm thành xu hướng. Vì vậy cần điều tra kỹ, xử lý nghiêm và công khai minh bạch".