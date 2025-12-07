Đám cưới của con gái tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn và chồng Dubai

Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn - và bạn trai doanh nhân người Dubai chính thức về chung một nhà sau khi công khai ảnh cưới chụp tại London (Anh) hồi tháng 10.

Sáng 7/12, lễ gia tiên của cô dâu Tiên Nguyễn (tên thật là Nguyễn Hồng Thảo Tiên, sinh năm 1997) và chú rể Justin Cohen diễn ra tại biệt thự gia đình phía nam TP.HCM. Buổi lễ có sự góp mặt của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết bao gồm Tăng Thanh Hà và chồng Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn và bà xã Linh Rin, Thảo Nhi Lê...

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên xuất hiện trong tà áo dài vàng, rạng rỡ trong ngày trong ngày trọng đại của con gái.

Xuất hiện trong buổi lễ, rich kid Tiên Nguyễn diện áo dài truyền thống tông kem, điểm xuyết họa tiết tinh xảo cùng trang sức kim cương, còn chú rể Justin Cohen cũng khoác áo dài đồng điệu.

Cặp đôi cùng vợ chồng Philip Nguyễn diện áo dài trong lễ cưới. Ảnh: linhrin, cocolilyjiji/Instagram.

Điểm đáng chú ý của buổi lễ là đoàn siêu xe Rolls-Royce rước dâu, dẫn đầu là chiếc Rolls-Royce Ghost đen với hoa cưới phía trước. Ngoài ra, chiếc nhẫn kim cương kích thước lớn, dáng cắt tinh xảo cũng thu hút sự quan tâm. Trên Story cá nhân của Thảo Nhi Lê, Tiên Nguyễn không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng chồng và tươi cười khoe chiếc nhẫn cưới kim cương trên tay.

Đêm cùng ngày, tiệc cưới dự kiến được tổ chức tại trung tâm hội nghị hạng sang tại TP.HCM, với khoảng 1.000 khách mời gồm doanh nhân, nghệ sĩ và nhiều gương mặt nổi tiếng.

Trước khi tổ chức hôn lễ, Tiên Nguyễn từng gây chú ý vào tháng 10 khi công khai ảnh cưới sang trọng tại một biệt thự cổ ở London.

Tiên Nguyễn hiện giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển của Tập đoàn IPPG. Nhiều năm qua, cô là một trong những gương mặt nổi bật trong nhóm doanh nhân trẻ Việt Nam, để lại ấn tượng với phong cách thời trang sang trọng và sự xuất hiện đều đặn tại các sự kiện quốc tế.

Trong khi đó, Justin Cohen là doanh nhân gốc Dubai, lớn lên tại Canada và sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng. Justin từng theo học tại British Columbia Institute of Technology và Vancouver Film School. Anh hiện giữ vai trò Giám đốc Marketing tại studio công nghệ Sipher và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành sáng tạo. Justin duy trì lối sống kín tiếng, ít chia sẻ đời tư lên mạng xã hội.