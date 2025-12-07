Chiếc áo hở bạo của Kylie Jenner gây chú ý

Kylie Jenner lăng xê áo khoác da lửng màu đỏ rực rỡ với đường xẻ sâu đến tận xương sườn trong bức ảnh đón Giáng sinh sớm.

Bức ảnh diện jacket đỏ ôm sát cơ thể được Kylie Jenner đăng tải hôm 6/12. Ảnh: kyliejenner/Instagram.

3 ngày sau khi chia sẻ về chứng đau lưng mạn tính sau sinh, Kylie Jenner lại thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải bức ảnh diện trang phục nóng bỏng bên cây thông Noel ngày 6/12, theo Page Six.

Trong ảnh, Kylie diện một chiếc áo khoác da lửng màu đỏ rực, được kéo khóa xuống gần xương sườn, kết hợp cùng quần jeans cạp trễ.

Sự lựa chọn trang phục này thu hút nhiều luồng ý kiến. Bên cạnh lời khen ngợi về độ nóng bỏng, nhiều người cho rằng việc diện một chiếc áo khoác da bó sát, đặc biệt là chiếc quần cạp trễ, không có khả năng hỗ trợ vùng lưng là thách thức lớn cho người bị chứng đau lưng.

Một số chuyên gia sức khỏe cho rằng dù không phải nguyên nhân trực tiếp, quần cạp trễ có thể ảnh hưởng tư thế, dễ khiến người mặc ưỡn lưng hoặc để lộ vùng thắt lưng nhạy cảm với lạnh, từ đó làm đau lưng dễ tái phát ở những người có tiền sử mạn tính.

Kylie chụp cùng bác sĩ điều trị chứng đau lưng của cô bằng tế bào gốc. Ảnh: kyliejenner/Instagram.

Hôm 3/12, nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới năm 2019 chia sẻ quá trình điều trị chứng đau lưng mạn tính bằng phương pháp dùng tế bào gốc.

Cô cho biết bản thân bị đau lưng mạn tính suốt gần ba năm kể từ lần mang thai cuối, mọi biện pháp từng sử dụng đều không giúp ích. Đồng thời kỳ vọng vào phương pháp giảm đau do chị gái Kim Kardashian giới thiệu.

"Tôi thực sự biết ơn vì có cơ hội và điều kiện để làm điều này (điều trị đau lưng bằng tế bào gốc - PV). Mỗi cơ thể phản ứng khác nhau, nhưng với tôi, đây là một bước tiến rất lớn trong quá trình hồi phục. Hãy nghiên cứu kỹ, trao đổi với bác sĩ và các chuyên gia y tế", Kylie viết.

Kylie Jenner đã chính thức bắt đầu mùa lễ hội khi khoe loạt trang trí Giáng sinh vào cuối tháng 11. Ngôi sao truyền hình thực tế kiêm doanh nhân làm đẹp chia sẻ những hình ảnh đầu tiên trên Instagram Stories cho hàng triệu người theo dõi.

Theo E! News, màn trang hoàng hoành tráng của Kylie tiếp tục truyền thống tổ chức Giáng sinh xa hoa lâu nay của gia đình Kardashian-Jenner. Việc hé lộ sớm cũng cho thấy không khí lễ hội trong gia đình đã bắt đầu nhộn nhịp.

Loạt ảnh cho thấy một cây thông Giáng sinh khổng lồ phủ đầy đèn và điểm xuyết hoa đỏ - chi tiết mang màu sắc lễ hội cổ điển. Cây thông được đặt cạnh cửa sổ lớn, có thể nhìn thấy từ bên ngoài căn nhà.

Kylie Jenner cùng hai con, Stormi và Aire, trong bức ảnh Giáng sinh mà cô chia sẻ trên Instagram vào năm ngoái. Ảnh: kyliejenner/Instagram.

Con trai của Kylie, bé Aire, cũng xuất hiện trong một bức ảnh. Cậu bé 3 tuổi tò mò nhìn một món quà đặt dưới gốc cây, diện hoodie xám và quần camo ấm áp. Kylie không phải người đầu tiên trong gia đình chia sẻ không khí Giáng sinh. Trước đó, Khloe Kardashian đã đăng ảnh các con - True, Tatum và Chicago - cùng háo hức chuẩn bị mùa lễ.

Mẹ của gia đình, Kris Jenner, mới đây tiết lộ kế hoạch Giáng sinh năm nay trong cuộc phỏng vấn với E! News sau tiệc mừng sinh nhật tuổi 70. Bà cho biết mong muốn tạo nên bầu không khí vui tươi, hào hứng cho tất cả khách mời.

Truyền thống của gia đình gồm các hoạt động như ông già Noel ghé thăm, sự xuất hiện của các “chú lùn” và đọc truyện The Night Before Christmas trước khi bọn trẻ đi ngủ. Buổi sáng Giáng sinh thường diễn ra rộn ràng và đầy tiếng cười.

Kris cho biết tiệc đêm Giáng sinh năm nay có thể được tổ chức quy mô nhỏ hơn sau sự kiện sinh nhật lớn của bà. Tuy vậy, gia đình vẫn sẽ quây quần trong bữa tối ấm cúng và các hoạt động dành cho trẻ em.

Việc Kylie trang hoàng sớm cho thấy gia đình Kardashian-Jenner đã sẵn sàng bước vào mùa lễ hội, tiếp tục duy trì phong cách Giáng sinh xa hoa và đầy màu sắc.

Kylie Jenner (sinh năm 1997, người Mỹ) nổi tiếng thông qua chương trình Keeping Up with the Kardashians cùng gia đình năm 2007. Khởi điểm là một ngôi sao truyền hình, cô chuyển mình thành một nữ doanh nhân khi ra mắt thương hiệu mỹ phẩm năm 2015.

Năm 2019, giá trị tài sản ròng của Kylie 1 tỷ USD đưa Kylie vào danh sách tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới tính đến tháng 3/2019 theo bảng xếp hạng của Forbes. Tuy nhiên, đến tháng 5/2020, đơn vị này tung ra tài liệu cáo buộc Kylie giả mạo tài liệu thuế, ngụy tạo số liệu doanh thu và rút lại danh hiệu sau đó.

Tháng 5 năm nay, Kylie Jenner gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ trong một sự kiện ở Rome (Italy) cùng bạn trai Timothée Chalamet (người đàn ông đẹp trai nhất thế giới do tạp chí điện ảnh TC Candler bình chọn) sau hai năm hẹn hò.