Ông già Noel đến từ đâu?

Câu chuyện về Ông già Noel bắt nguồn từ thế kỷ thứ 3 vào thời Thánh Nicholas, người được tôn vinh với lòng hào phóng và yêu thương những người kém may mắn.

Theo St. Tammany Parish Library, Thánh Nicholas sinh vào khoảng năm 280 sau Công nguyên tại Patara, thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Truyền thuyết kể rằng Nicholas có tinh thần cho đi và đã đi khắp vùng nông thôn để giúp đỡ những người kém may mắn và người bệnh.

Cha mẹ giàu có đã để lại phần lớn tài sản cho Nicholas khi họ qua đời. Nicholas, người luôn có tinh thần cho đi, đã lấy phần thừa kế của mình và tặng cho những người kém may mắn và sống một cuộc sống khiêm tốn.

Vào thời Phục hưng, Thánh Nicholas là vị thánh được yêu thích nhất ở châu Âu. Thánh Nicholas được Giáo hoàng Eugene IV phong thánh vào ngày 5/6/1446 và được biết đến là vị thánh bảo trợ cho trẻ em và thủy thủ.

Làn sóng người nhập cư châu Âu đã mang truyền thống lễ Thánh Nicholas đến Mỹ. Đến cuối thế kỷ 18, Thánh Nicholas đã được văn hóa Mỹ công nhận.

Vào tháng 12/1773 và tháng 12/1774, có thông tin cho rằng các nhóm gia đình người Hà Lan ở New York đã tụ họp để tưởng nhớ ngày mất của Thánh Nicholas.

Ông già Noel gắn với hình tượng hào phóng, yêu thương trẻ nhỏ. Ảnh: Pexels.

Cái tên Santa Claus (Ông già Noel) được cho là bắt nguồn từ biệt danh tiếng Hà Lan của Nick, Sinter Klaas, một dạng rút gọn của Sint Nikolaas, được dịch là tên tiếng Hà Lan của Thánh Nicholas.

Tặng quà, một phong tục được truyền lại từ lòng hào phóng của Thánh Nicholas trong việc giúp đỡ người khác, đã trở thành một phần của truyền thống Giáng sinh kể từ đầu thế kỷ 19. Tại Mỹ, các cửa hàng đã quảng cáo mua sắm Giáng sinh vào năm 1820 và đến năm 1840, các tờ báo đã đăng quảng cáo Giáng sinh, có hình ảnh Ông già Noel.

Năm 1841, nhiều trẻ em đã đến Philadelphia để xem mô hình Ông già Noel. Sự hấp dẫn của Ông già Noel và việc tặng quà Giáng sinh nhanh chóng phổ biến tại Mỹ, dần lan rộng khắp thế giới.

Hình ảnh của Ông già Noel đã trải qua nhiều lần chuyển đổi trong những năm qua. Thực tế, ông già Noel không phải lúc nào cũng được minh họa là một người vui vẻ với chiếc áo khoác đỏ, má hồng, bộ râu trắng rậm, bụng phệ và đôi bốt đen.

Trước năm 1931, Ông già Noel được minh họa là một người đàn ông cao gầy hoặc một yêu tinh trông ma quái. Trong Nội chiến Mỹ, Thomas Nast, một họa sĩ truyện tranh, đã vẽ Ông già Noel cho Tuần báo Harper là một nhân vật nhỏ giống yêu tinh ủng hộ Liên bang.

Trong những năm sau đó, Nast đã đổi áo khoác của Ông già Noel từ áo khoác màu nâu vàng sang áo khoác màu đỏ - chính là màu hiện được sử dụng cho trang phục của Ông già Noel ngày nay.