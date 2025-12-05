7 phong tục Giáng sinh lạ lùng trên thế giới

Lễ thiêu quỷ dữ: Ở Guatemala, sự sạch sẽ gắn liền sự thánh thiện. Người dân địa phương tin rằng ma quỷ và các linh hồn xấu xa khác trú ngụ trong những góc tối, bẩn thỉu trong nhà. Vì vậy, họ dành cả tuần trước Giáng sinh để quét dọn, thu gom rác rồi chất đống mọi thứ thành một đống lớn bên ngoài. Cuối cùng, một hình nộm quỷ dữ được đặt lên trên và toàn bộ đống lửa được châm lửa. Lễ hội này được gọi là La Quema del Diablo, hay còn gọi là "Lễ thiêu hủy quỷ dữ". Người Guatemala quan niệm rằng họ sẽ đốt cháy mọi điều xấu xa của năm cũ và bắt đầu một năm mới từ đống tro tàn. Ảnh: Shutterstock.