7 phong tục Giáng sinh lạ lùng trên thế giới

Hóa trang thành quỷ: Ở Đức, có một truyền thống kỳ lạ vào đêm Giáng sinh là những nhân vật hóa trang sẽ biến mình thành ác quỷ có sừng, thường gọi là Krampus, và diễu hành trên đường phố. Krampus là một nhân vật giống quỷ dữ, thường đi dọa những đứa trẻ hư trong mùa lễ hội. Ngày nay, phần lớn Krampus tỏ vẻ hiền lành hơn và thường đi phát kẹo cùng Ông già Noel, tuy nhiên phần hóa trang vẫn có thể khiến nhiều đứa trẻ sợ hãi. Ảnh: Reuters.
Đổ xô đi ăn gà rán: Ở Nhật Bản, món ăn đặc biệt trong đêm tiệc Giáng sinh không phải gà tây mà là Gà rán Kentucky. Chiến dịch tiếp thị thông minh của thương hiệu phương Tây đã thuyết phục người Nhật tin rằng gà rán là bữa ăn Giáng sinh truyền thống của Mỹ. Vào ngày này, tất cả chỗ ở nhà hàng gà rán đều kín chỗ, phải đặt trước từ rất lâu. Ảnh: Shutterstock.
Giấu hết chổi trong nhà: Người Na Uy tin rằng đêm Giáng sinh trùng với thời điểm ma quỷ và phù thủy xuất hiện. Vì vậy, thời điểm này, các gia đình sẽ cất hết chổi trong nhà. Ảnh: Shutterstock.
Trượt patin: Vào tuần trước lễ Giáng sinh, người dân Venezuela tham dự buổi lễ nhà thờ hàng ngày gọi là Misa de Aguinaldo (Lễ sáng sớm). Ở thủ đô Caracas, người ta có thói quen đi giày trượt patin đến nhà thờ. Trên thực tế, phong tục này rất phổ biến đến mức nhiều con đường ở thủ đô phải cấm xe cộ cho đến 8h sáng để những người đi lễ Giáng sinh có thể đi lại an toàn. Ảnh: Pexels.
Đón Noel cùng búp bê gỗ: Tại vùng tự trị Catalonia của Tây Ban Nha, vào ngày lễ hội, người ta tạo ra một nhân vật bằng gỗ gọi là Caga Tio. Họ chọn một khúc gỗ nhỏ, làm rỗng thân bên trong, vẽ hình khuôn mặt cười lên thân và đội cho nhân vật này một chiếc mũ vải đỏ tí hon. Khúc gỗ được "cho ăn" trái cây, quả hạch và bánh kẹo. Đến đêm Giáng sinh, mọi người sẽ dùng gậy đập mạnh vào khúc gỗ để lấy lại những món đồ ăn đã nhét vào trước đó, trong khi hát bài ca truyền thống. Ảnh: Shutterstock.
Lễ thiêu quỷ dữ: Ở Guatemala, sự sạch sẽ gắn liền sự thánh thiện. Người dân địa phương tin rằng ma quỷ và các linh hồn xấu xa khác trú ngụ trong những góc tối, bẩn thỉu trong nhà. Vì vậy, họ dành cả tuần trước Giáng sinh để quét dọn, thu gom rác rồi chất đống mọi thứ thành một đống lớn bên ngoài. Cuối cùng, một hình nộm quỷ dữ được đặt lên trên và toàn bộ đống lửa được châm lửa. Lễ hội này được gọi là La Quema del Diablo, hay còn gọi là "Lễ thiêu hủy quỷ dữ". Người Guatemala quan niệm rằng họ sẽ đốt cháy mọi điều xấu xa của năm cũ và bắt đầu một năm mới từ đống tro tàn. Ảnh: Shutterstock.
Ăn tối cùng người thân đã khuất: Trong bữa tiệc Giáng sinh truyền thống ở Bồ Đào Nha, đôi khi các gia đình dành thêm chỗ trên bàn ăn cho những người thân đã khuất. Người ta tin rằng việc làm này sẽ mang lại may mắn cho gia đình. Ở một số vùng, người ta còn để vụn bánh mì trên bếp lò. Ảnh: Shutterstock.
