Hội chứng 'nỗi buồn Giáng sinh' là gì?

Giáng sinh thường được miêu tả là mùa vui tươi, nhưng nhiều người lại cảm thấy tâm trạng thay đổi rõ rệt khi những ngày lễ hội đến gần.

Nhiều người dễ rơi vào hội chứng "nỗi buồn Giáng sinh" vào thời điểm mùa lễ hội cận kề. Ảnh minh họa: Valery Perez.

Loại cảm xúc này thường được gọi là "nỗi buồn Giáng sinh" (Christmas blues), ám chỉ những khoảng thời gian ngắn ngủi của nỗi buồn, căng thẳng hoặc mệt mỏi về mặt cảm xúc có thể xuất hiện trong thời điểm này trong năm, theo The Conversation.

Theo một khảo sát của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ vào năm 2023, 38% người được hỏi cho biết mức độ căng thẳng tăng cao trong mùa lễ hội. Sự căng thẳng này có thể làm trầm trọng thêm cảm giác lo lắng và trầm cảm trong thời điểm đáng lẽ phải là lễ hội và vui tươi của năm.

Có nhiều lý do khiến nỗi buồn ngày lễ xuất hiện. Gia tăng nghĩa vụ xã hội, áp lực tài chính, thói quen sinh hoạt bị xáo trộn và sự vắng mặt của những người thân yêu đều có thể làm gia tăng căng thẳng cảm xúc.

Áp lực tài chính thường gặp khi mọi người chi tiêu quá tay cho quà tặng cũng có thể dẫn đến căng thẳng và tội lỗi. Mong muốn "tỏa sáng" vào năm mới có thể tạo thêm áp lực khi mọi người nhìn lại những thành tựu trong quá khứ và mục tiêu tương lai, thường cảm thấy lo lắng về việc cải thiện bản thân.

Mọi thứ có thể nhanh chóng chồng chất, tạo ra cảm giác choáng ngợp hoặc mất kết nối, ngay cả khi bạn đang hòa mình vào không khí lễ hội.

Biểu hiện thường thấy là buồn chán và mệt mỏi, dễ nổi cáu, cảm thấy khó khăn để hiện diện trong những cuộc tiệc tùng, cảm giác bị cô lập ngay cả khi được bao bọc bởi đám đông... Tất cả phản ánh áp lực mà một số người cảm nhận thấy khi phải cân bằng giữa kỳ vọng và thực tế cuộc sống hàng ngày.

Theo Marie Didario, bác sĩ tại Trung tâm Sức khỏe Hành vi RWJBarnabas Health (Mỹ), việc thực hiện những bước nhỏ, có chủ đích có thể giúp giảm bớt những cảm xúc này.

"Điều quan trọng là cho phép bản thân sống chậm lại. Mọi người thường thúc ép bản thân đáp ứng mọi kỳ vọng trong kỳ nghỉ lễ, nhưng việc ưu tiên nghỉ ngơi, đặt ra ranh giới và nhờ giúp đỡ khi cần có thể giúp mùa lễ trở nên dễ kiểm soát hơn", bác sĩ Didario nói.

Một số điều bạn có thể làm để vượt qua cảm xúc tồi tệ do hội chứng "nỗi buồn Giáng sinh" được gợi ý bao gồm:

Đặt ra kỳ vọng thực tế cho bản thân và người khác.

Bảo vệ thời gian và năng lượng của bạn bằng cách nói "không" khi cần thiết.

Duy trì giấc ngủ, bữa ăn và vận động bất cứ khi nào có thể.

Giữ liên lạc với bạn bè và gia đình.

Dành chút thời gian yên tĩnh để lấy lại tinh thần trong những ngày bận rộn.