Vợ chồng lương 45 triệu/tháng giải bài toán mua nhà đắt đỏ

Giữa bối cảnh giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập và áp lực trả góp khiến nhiều gia đình trẻ chùn bước, gói vay siêu dài hạn có thể mở rộng cơ hội sở hữu nhà.

Khoản vay dài hạn giúp nhiều cặp vợ chồng trẻ mua được nhà. Ảnh minh họa: Slipcoverkas/Pexels.

Ở tuổi 30, vợ chồng anh Tuấn Minh - chị Thảo Ngọc (phường Bình Thạnh, TP.HCM) có tổng thu nhập khoảng 45 triệu đồng/tháng. Hai con còn nhỏ, chi phí sinh hoạt cố định đã chiếm gần một nửa thu nhập. Dù đã đi làm gần 8 năm, số tiền tích lũy để mua nhà của họ chỉ khoảng 350 triệu đồng - quá nhỏ so với mức giá căn hộ tại TP.HCM hiện nay, dao động 2,2- 3,5 tỷ đồng với phân khúc trung cấp.

“Không mua nhà thì tiếp tục thuê mãi, mỗi năm tiền thuê tăng, còn mua nhà thì áp lực trả góp quá lớn. Chúng tôi từng tính vay 20-25 năm nhưng khoản trả hàng tháng vượt quá khả năng”, anh Minh chia sẻ.

Theo dữ liệu từ nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường, tốc độ tăng giá nhà trong 5 năm qua cao hơn nhiều so với mức tăng thu nhập trung bình. Tại Hà Nội và TP.HCM, tỷ lệ giá nhà/thu nhập ở mức 20-25 lần, cao hơn nhiều so với ngưỡng được xem là “khả chi trả” tại nhiều nước (5-7 lần).

Điều đó khiến nhiều người thuộc lứa 8X, 9X dù có thu nhập ổn định vẫn khó sở hữu nhà nếu không có hỗ trợ tài chính đủ dài hơi. Áp lực lớn nhất đến từ khoản trả góp hàng tháng: vay 2 tỷ trong 20 năm, với lãi suất ưu đãi ban đầu, người mua phải trả cả gốc lẫn lãi khoảng 17-20 triệu đồng/tháng - một con số không dễ chịu với gia đình trẻ có con nhỏ.

Gần đây, vợ chồng anh Minh - chị Ngọc quan tâm đến gói vay mua nhà do HDBank triển khai. Đây là ngân hàng đầu tiên trên thị trường cho phép thời hạn vay lên đến 50 năm, hướng tới giảm áp lực trả nợ tháng cho người trẻ. Với thời hạn dài hơn, phần gốc được giãn đều, giúp khoản trả hàng tháng giảm đáng kể so với vay 20-25 năm. Đặc biệt, gói vay của HDBank có lãi suất từ 4,5%/năm, ân hạn nợ gốc tối đa 5 năm, và tỷ lệ cho vay lên đến 90% giá trị tài sản bảo đảm.

“Điều quan trọng nhất là thời gian vay dài, giúp chúng tôi không ‘ngộp’ ngay từ những năm đầu”, chị Ngọc nói. Nhờ ân hạn gốc 5 năm, vợ chồng chị chỉ phải trả lãi trong giai đoạn đầu - thời điểm họ vẫn còn nhiều chi phí cho con nhỏ và cần tích lũy thêm.

Nếu vay 2 tỷ đồng trong 50 năm, số tiền trả mỗi tháng chỉ bằng khoảng 60-65% so với khoản vay 25 năm. Với thu nhập của anh Minh - chị Ngọc, con số này nằm trong khả năng kiểm soát, giúp họ đảm bảo sinh hoạt và duy trì tích lũy.

“Chúng tôi nhận ra mục tiêu mua nhà không còn quá xa vời như trước. Điều quan trọng là khoản trả hàng tháng vừa sức, để gia đình vẫn có không gian tài chính cho các nhu cầu khác”, anh Minh nói.

Nhiều chuyên gia nhận định các gói vay siêu dài hạn sẽ trở thành xu hướng bởi chúng phù hợp với bối cảnh thực tế: người trẻ có thu nhập đều đặn nhưng không đủ lớn để gánh khoản vay lớn trong thời gian ngắn. Sự linh hoạt về kỳ hạn, mức độ hỗ trợ cao và lãi suất ưu đãi sẽ giúp mở rộng cơ hội sở hữu nhà.

Không phải ai cũng có sẵn 30-40% giá trị căn nhà để trả trước. Những chính sách như lãi suất thấp từ 4,5%/năm, ân hạn gốc và thời hạn tới 50 năm là đòn bẩy tài chính rất quan trọng với người trẻ.

Với các gia đình như vợ chồng anh Minh, bài toán mua nhà từng là gánh nặng đã có lời giải. Họ dự kiến ký hợp đồng vay trong quý I/2026, chính thức bắt đầu hành trình sở hữu căn hộ đầu tiên.