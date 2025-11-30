Vợ chồng 2 con, thu nhập 50 triệu/tháng: Làm sao mua nhà ở Hà Nội?

Với tổng thu nhập 50 triệu đồng/tháng, vợ chồng chị Ngọc Mai, anh Nam Hùng đang có đủ điều kiện để tiến bước nếu họ tối ưu hóa lựa chọn vay và giữ kỷ luật tài chính.

Gia đình trẻ cần lên kế hoạch tài chính thông minh khi vay tiền mua nhà. Ảnh minh họa" Olly/Pexels.

Gia đình chị Ngọc Mai (33 tuổi) và anh Nam Hùng (35 tuổi), có 2 con nhỏ, đang quan tâm mua một căn hộ nhỏ gọn để ổn định cuộc sống. Tổng thu nhập hai vợ chồng hiện khoảng 50 triệu đồng/tháng. Họ đã tiết kiệm được 700 triệu đồng.

Mục tiêu của hai người là căn hộ có giá khoảng 3,5 tỷ đồng - lựa chọn phổ biến cho gia đình trẻ muốn ở gần trường học và tiện ích.

Thực tế thị trường khiến họ lo lắng: giá căn hộ tại Hà Nộităng mạnh thời gian gần đây, nhiều báo cáo cho thấy mức giá sơ cấp trung bình tại một số phường đã chạm 70-80 triệu đồng/m2 (có khu vực trung bình còn cao hơn), khiến căn hộ có diện tích hợp lý nhanh chóng vượt mức tầm với.

Bài toán tiền vay - phương án thực tế

Với giá 3,5 tỷ, nếu gia đình chị Mai - anh Hùng chuẩn bị 700 triệu (20%) làm vốn, họ sẽ cần vay khoảng 2,8 tỷ đồng . Qua tìm hiểu, hai người chú ý tới các gói cho vay mới có tính linh hoạt cao: HDBank gần đây triển khai chương trình vay mua nhà với thời hạn vay lên đến 50 năm, lãi suất từ 4,5%/năm, ân hạn gốc tối đa 5 năm và tỷ lệ cho vay lên tới 90% giá trị tài sản bảo đảm - điều này giúp giảm mạnh áp lực trả nợ hàng tháng cho những hộ gia đình trẻ.

Áp dụng lãi suất 4,5%/năm trên khoản vay 2,8 tỷ, nếu gia đình chọn kỳ hạn dài nhất 50 năm, khoản trả gốc và lãi ước tính khoảng 11,74 triệu đồng/tháng - tương đương khoảng 23,5% tổng thu nhập gia đình. Nếu họ chọn kỳ hạn ngắn hơn, ví dụ 20-25 năm, khoản trả sẽ tăng lên khoảng 17,7-15,6 triệu/tháng, chiếm một phần lớn hơn trong thu nhập.

Ân hạn gốc - thở phào trong 5 năm đầu

Một điểm cộng lớn khác là ân hạn gốc 5 năm: trong giai đoạn này, ngân hàng chỉ thu lãi, nghĩa là gia đình sẽ trả khoảng 10,5 triệu đồng/tháng (trong ví dụ khoản vay 2,8 tỷ) - giúp họ giữ được dòng tiền cho chi tiêu nuôi con, tiết kiệm khẩn cấp và đầu tư giáo dục. Sau 5 năm ân hạn, khi các con lớn hơn và thu nhập có thể tăng, áp lực trả nợ sẽ phân bổ ổn định hơn.

Vấn đề cần cân nhắc

Dù các điều kiện này “mềm” hơn, rủi ro vẫn tồn tại: lãi suất có thể điều chỉnh sau thời gian ưu đãi; chi phí sinh hoạt, học hành của con cái có thể tăng; thu nhập có thể biến động. Chuyên gia tài chính khuyên các gia đình nên giữ tỷ lệ trả nợ dưới 40-45% thu nhập, đồng thời có quỹ dự phòng 3-6 tháng chi phí để đối phó rủi ro.

Kết luận: lộ trình khả thi nếu có kế hoạch

Với thu nhập 50 triệu/tháng và số tiền tiết kiệm 700 triệu, mua nhà ở Hà Nội không phải là điều bất khả thi - đặc biệt khi tận dụng các sản phẩm cho vay dài hạn, ân hạn gốc như chương trình của HDBank. Tuy nhiên, để biến kế hoạch thành hiện thực một cách bền vững, gia đình cần lập ngân sách chi tiết, dự phòng rủi ro và cân nhắc phương án trả nợ (kỳ hạn dài để giảm áp lực ngay lập tức, hoặc kỳ hạn ngắn hơn khi thu nhập có thể tăng).