Lương 30 triệu, vay 3 tỷ mua nhà: Gánh nặng hay 'cú liều' đáng giá?

Với thu nhập 30 triệu/tháng, quyết định vay 3 tỷ mua nhà của Nguyễn An không phải là không khả thi nếu tính toán đúng.

Giá nhà tăng chóng mặt trong khi tiền lương không theo kịp khiến nhiều người trẻ đắn đo trong việc mua nhà. Ảnh minh họa: Edward Jenner/Pexels.

Ở tuổi 29, sống một mình tại Hà Nội, Nguyễn An cho rằng đã đến lúc cần ổn định chỗ ở thay vì thuê trọ thêm nhiều năm.

Sau 6 năm đi làm trong lĩnh vực công nghệ, An hiện thu nhập 30 triệu đồng/tháng và tiết kiệm được khoảng 500 triệu đồng. Con số này chỉ đủ đóng 14% giá trị căn hộ 3,5 tỷ đồng mà anh nhắm tới ở khu chung cư thuộc phường Tây Mỗ, phần còn lại buộc phải trông chờ vào vốn vay ngân hàng.

Tuy nhiên, việc vay tới 3 tỷ với thu nhập 30 triệu/tháng khiến An lưỡng lự. Nếu theo cách tính truyền thống (vay 20-25 năm), khoản trả hàng tháng thường nằm trong ngưỡng 16-19 triệu đồng.

"Nếu tôi phải dành hơn nửa thu nhập để trả ngân hàng, cuộc sống sẽ rất căng thẳng", chàng trai chia sẻ.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, An chú ý đến thông tin HDBank là ngân hàng đầu tiên trên thị trường triển khai kỳ hạn vay mua nhà lên đến 50 năm. Thời hạn kéo dài giúp người vay trẻ giảm đáng kể áp lực trả nợ trong giai đoạn đầu phát triển sự nghiệp.

Ngoài thời hạn đặc biệt dài, gói vay của HDBank còn có lãi suất từ 4,5%/năm, ân hạn gốc tối đa 5 năm và tỷ lệ cho vay lên đến 90% giá trị tài sản bảo đảm. Với người trẻ thu nhập chưa cao nhưng cần vốn lớn để mua nhà, đây là những điều kiện rất đáng chú ý.

Nhờ các thông số này, An thử tính lại bài toán tài chính của mình. Với khoản vay 3 tỷ, lãi suất ưu đãi 4,5%/năm, nếu chọn kỳ hạn 50 năm, khoản trả hàng tháng khoảng 12,58 triệu đồng, tương đương 41,9% thu nhập. Đây vẫn là mức cao, nhưng "dễ thở" hơn nhiều so với vay 20-25 năm.

Điểm đặc biệt quan trọng với người trẻ là giai đoạn ân hạn gốc 5 năm. Trong 5 năm đầu, An chỉ phải trả lãi khoảng 11,25 triệu đồng/tháng, chiếm 37,5% thu nhập - mức được xem là chấp nhận được để vẫn còn dư cho chi tiêu sinh hoạt, đầu tư và dự phòng tài chính.

Sau thời gian ân hạn, khoản trả gốc - lãi sẽ tăng lên khoảng 12,97 triệu đồng/tháng nếu phần thời gian trả gốc được rút xuống còn 45 năm. Khi đó, thu nhập của An nhiều khả năng cũng đã tăng so với hiện tại.

Từ bài toán của An, có thể thấy vay số tiền lớn không hẳn là "quá sức" nếu người vay biết tối ưu cấu trúc khoản vay. Theo các chuyên gia tài chính, mức trả nợ an toàn nên duy trì dưới 40-45% thu nhập hàng tháng. Với kỳ hạn 50 năm và ân hạn gốc, An tiệm cận ngưỡng an toàn này.

Tuy vậy, rủi ro vẫn tồn tại: thu nhập giảm, chi phí sinh hoạt tăng hoặc lãi suất điều chỉnh sau thời gian ưu đãi. Người vay cần có quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng trả nợ, tránh trường hợp biến động thu nhập khiến khoản vay trở thành gánh nặng.

Ở chiều ngược lại, sở hữu nhà sớm giúp người trẻ tránh được chi phí thuê tăng theo thời gian, đồng thời có tài sản đảm bảo cho các kế hoạch tài chính dài hạn. Nếu thu nhập ổn định và có triển vọng tăng, việc "liều có tính toán" lại trở thành bước đi đúng.

Với Nguyễn An, sau khi cân nhắc kỹ, anh nghiêng về phương án vay dài hạn: "Nếu cứ chờ đủ tiền mới mua thì giá nhà tăng nhanh hơn tốc độ tôi tiết kiệm. Kéo dài thời gian vay giúp tôi có thể xuống tiền mà không quá áp lực trong những năm đầu", anh nói và tin rằng "cú liều" này sẽ đáng giá khi giúp anh hoàn thành giấc mơ an cư sớm trước tuổi 30.