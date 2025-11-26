Người trẻ vật lộn với giấc mơ mua nhà: Khoản vay 50 năm 'gỡ' áp lực

Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, nhiều người ở thành phố lớn chật vật với kế hoạch mua nhà.

Nhiều người trẻ loay hoay với giấc mơ mua nhà ở thành phố lớn. Ảnh minh họa: Cottonbro/Pexels.

Ở tuổi 30, Lê Hoàng Phúc (nhân viên IT tại TP.HCM) đi xem nhà hơn một năm nhưng vẫn chưa dám ký bất kỳ hợp đồng nào. Thu nhập của chàng trai ổn định, dao động 28-32 triệu đồng/tháng, song anh cho biết khoản trả góp 15-18 triệu đồng/tháng của các gói vay 20-25 năm để mua nhà là "gánh nặng quá sức".

"Nhiều đêm tôi nằm tính toán, chỉ cần một biến cố nhỏ như bệnh tật hay mất việc là có thể mất khả năng trả nợ. Tôi không dám đánh đổi", Phúc chia sẻ.

Câu chuyện của Phúc không phải cá biệt. Rất đông người trẻ đang loay hoay giữa lựa chọn: muốn mua nhà nhưng lại sợ rơi vào áp lực tài chính triền miên.

Báo cáo từ Batdongsan.com.vn năm 2025 cho thấy 62% nhu cầu mua nhà hiện nay đến từ người trẻ dưới 35 tuổi, đặc biệt tại các "siêu đô thị" như TP.HCM. Tuy nhiên, tính đến quý 1/2025, giá căn hộ TP.HCM tiếp tục lập mặt bằng mới, gần 120 triệu/m2, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ước tính, người lao động cần tích lũy trung bình khoảng 34 năm thu nhập mới đủ tài chính mua nhà để sở hữu tại thành phố này.

Theo các chuyên gia kinh tế, người trẻ Việt Nam có khát vọng sở hữu nhà rất lớn, nhưng bài toán dòng tiền hàng tháng là rào cản lớn nhất. Khi chi phí thuê nhà, sinh hoạt, nuôi con ngày càng tăng, rất ít người dưới 35 tuổi đủ dư địa tài chính để trả góp ở mức cao.

Trong bối cảnh đó, việc kéo dài thời hạn vay đang trở thành giải pháp được nhiều ngân hàng chú trọng phát triển. Đáng chú ý, HDBank hiện là ngân hàng đầu tiên triển khai thời hạn vay mua nhà lên đến 50 năm. Khoản vay dài hơn giúp khách hàng chia nhỏ áp lực trả nợ hàng tháng, đặc biệt phù hợp với người trẻ có thu nhập đang trong giai đoạn tăng trưởng nhưng chưa mạnh ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, gói vay có lãi suất từ 4,5%/năm, ân hạn gốc tối đa 5 năm và tỷ lệ cho vay lên đến 90% giá trị tài sản bảo đảm. Với người trẻ, đây là những điều kiện đặc biệt quan trọng.

Nhờ gói vay 50 năm, Hoàng Phúc cuối cùng cũng quyết định đặt cọc một căn hộ 1 phòng ngủ tại phường An Khánh. Số tiền anh phải trả hàng tháng giảm gần 35% so với phương án vay 25 năm.

"Tôi cảm thấy nhẹ hơn hẳn. Áp lực vẫn có, nhưng ít nhất tôi không phải đánh đổi quá nhiều thứ trong cuộc sống", nam nhân viên IT nói.

Một số lý do người trẻ nên chọn vay dài hạn để mua nhà:

- Giảm đáng kể áp lực trả nợ hàng tháng: Thời hạn vay càng dài, khoản trả góp mỗi tháng càng nhỏ, giúp người vay dễ cân đối chi tiêu - yếu tố quan trọng với nhóm thu nhập đang tăng nhưng chưa cao.

- Dễ tiếp cận các sản phẩm nhà ở hơn: Việc chia nhỏ dòng tiền giúp nhiều người trẻ đủ khả năng mua nhà sớm hơn, thay vì phải chờ tích lũy 5-10 năm để đáp ứng yêu cầu tài chính ban đầu.

- Tạo dư địa tài chính cho các nhu cầu khác: Với số tiền trả góp thấp hơn, người vay vẫn có thể duy trì chi tiêu gia đình, đầu tư, tiết kiệm, học nâng cao hoặc dự phòng rủi ro mà không bị "ngộp" bởi khoản vay.

- Phù hợp với tiến trình tăng thu nhập theo thời gian: Thu nhập của người trẻ có xu hướng tăng trong 5-10 năm đầu sự nghiệp. Vay dài hạn giúp họ "kéo giãn" nghĩa vụ tài chính ở giai đoạn thu nhập còn thấp, và có thể trả thêm khi thu nhập cải thiện.

- Giảm rủi ro tài chính trong các biến cố bất ngờ: Số tiền trả hàng tháng thấp giúp người vay có khả năng duy trì nghĩa vụ khi gặp biến cố như ốm đau, thất nghiệp hoặc chi phí đột xuất.

- Linh hoạt tất toán trước hạn: Nhiều ngân hàng (trong đó có HDBank) cho phép tất toán trước hạn với mức phí phù hợp. Người trẻ có thể vay dài để nhẹ gánh ban đầu, và trả nhanh hơn khi tài chính mạnh lên.

- Giúp tiếp cận căn hộ chất lượng hơn: Nhờ giảm áp lực dòng tiền, khách hàng có thể cân nhắc những dự án tốt hơn, vị trí thuận lợi hơn thay vì buộc phải chọn căn hộ xa trung tâm hoặc chất lượng thấp vì "tiền trả góp quá nặng".