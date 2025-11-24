Chiến lược mua nhà trước tuổi 35

Nhiều người trẻ TP.HCM đang tìm cách mua nhà trước tuổi 35 nhờ lập kế hoạch tài chính sớm, tối ưu dòng tiền và chọn các gói vay dài hạn giảm áp lực trả nợ hàng tháng.

Ở tuổi 29, Nguyễn Quốc Hưng - nhân viên IT đang làm việc tại TP.HCM - vừa ký hợp đồng mua căn hộ 58 m2 ở Thủ Đức. Mức lương 28 triệu đồng/tháng không quá nổi bật giữa đô thị lớn, nhưng Hưng cho rằng điều quan trọng nhất không phải “đủ tiền rồi mới mua nhà”, mà là biết lập chiến lược từ sớm.

Hưng bắt đầu kế hoạch tích lũy từ năm 25 tuổi, khi chuyển vào TP.HCM làm việc. Mỗi tháng, anh dành ra 8-10 triệu đồng vào quỹ tiết kiệm và đầu tư chứng chỉ quỹ, tạo dòng tiền ổn định. Sau gần 4 năm, Hưng có gần 400 triệu đồng. Cộng với số tiền 500 triệu bố mẹ hỗ trợ và bạn bè cho vay, anh có được khoản đủ để đặt cọc căn hộ tầm trung nếu kết hợp thêm một gói vay dài hạn.

Tuy nhiên, điều thực sự giúp Hưng mạnh dạn ký hợp đồng là sự xuất hiện của những lựa chọn tài chính mới từ các ngân hàng. Nhiều ngân hàng đã ra mắt các gói vay mua nhà mới, đặc biệt nhắm vào người trẻ tuổi, với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay dài và các chính sách hỗ trợ như ân hạn nợ gốc.

Áp lực chi phí sinh hoạt, giá thuê nhà biến động và mong muốn có không gian riêng khiến nhiều người trẻ ưu tiên mua nhà hơn so với thế hệ trước.

Nhiều người trẻ muốn sở hữu nhà riêng trước tuổi 35. Ảnh minh họa: Pixel.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là bài toán tài chính: tiền tích lũy ít, thu nhập chưa cao, trong khi giá bất động sản tăng cao. Việc các ngân hàng đưa ra sản phẩm linh hoạt, trong đó bao gồm kỳ hạn vay dài, lãi suất cạnh tranh và tỷ lệ tài trợ cao, đang trở thành “lời giải” quan trọng giúp thế hệ 9X, đầu 10X có cơ hội an cư sớm.

Là ngân hàng đầu tiên triển khai thời hạn vay lên đến 50 năm, HDBank cho phép khách hàng kéo dài thời gian vay để giảm đáng kể áp lực trả nợ hàng tháng. Gói vay có lãi suất từ 4,5%/năm, ân hạn gốc tối đa 5 năm và tỷ lệ cho vay lên đến 90% giá trị tài sản bảo đảm. Với người trẻ, đây là những điều kiện đặc biệt quan trọng.

Các chuyên gia tài chính cũng gợi ý người trẻ nên tiếp cận việc mua nhà như một kế hoạch dài hạn thay vì một mục tiêu cần hoàn thành trong vài năm ngắn ngủi. Một chiến lược hiệu quả thường bao gồm:

- Bắt đầu sớm: Dù thu nhập chưa cao, việc dành 20-30% lương mỗi tháng để tích lũy giúp tạo nền tảng để đón cơ hội.

- Chọn sản phẩm phù hợp thu nhập tương lai: Thu nhập thường tăng theo tuổi nghề, vì vậy các gói vay dài hạn giúp giảm áp lực ở giai đoạn đầu.

- Không cố mua vượt khả năng: Chuyên gia khuyến cáo khoản phải trả hàng tháng không nên vượt quá 40% thu nhập.

- Tận dụng ưu đãi ngân hàng: Lãi suất thấp, ân hạn gốc và tỷ lệ cho vay cao là lợi thế lớn để tối ưu dòng tiền.

Với Hưng, quyết định mua nhà sớm không chỉ để “chấm dứt cảnh thuê trọ” mà còn là cách tạo tài sản ổn định cho tương lai. “Nếu chờ đến khi đủ tiền, hơn 40 tuổi chưa chắc tôi đã mua được nhà. Giờ thì mỗi tháng trả góp, nhưng đó là khoản đầu tư cho sự yên tâm”, anh nói.

Trong bối cảnh giá nhà tiếp tục tăng theo thời gian, người trẻ chủ động xây dựng chiến lược tài chính và tận dụng các gói vay linh hoạt đang trở thành xu hướng mới, mở ra cánh cửa an cư sớm hơn, trước tuổi 35.