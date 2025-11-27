Sai lầm chí mạng khiến người trẻ mãi không mua nổi nhà

Nhiều người trẻ thường đợi tích đủ tiền mới mua nhà và rất sợ vay tiền không có căn cứ. Nhưng theo chuyên gia, đó là hai trong số sai lầm khiến họ mãi không đạt được giấc mơ an cư.

Nhiều người trẻ muốn mua nhà nhưng chưa có chiến lược đúng đắn. Ảnh minh họa: Cottonbro/Pexels.

Mỗi cuối tuần, vợ chồng Ngọc Hải - Trâm Anh (32 và 31 tuổi) lại chạy đi xem căn hộ mới mở bán quanh TP Thủ Đức cũ (TP.HCM). Dù tổng thu nhập hai người khoảng 50 triệu/tháng, động lực mua nhà luôn xuất hiện rồi… biến mất.

“Chúng tôi cứ nghĩ phải tích đủ 30-40% giá trị căn hộ rồi mới dám vay. Nên năm nào cũng hoãn lại”, Hải nói. Hai người đã tiết kiệm được gần 400 triệu sau 4 năm, nhưng so với căn hộ 3 tỷ mà họ nhắm tới, khoản này vẫn rất nhỏ.

Không may, trong lúc họ chần chừ, giá căn hộ tại khu vực mục tiêu đã tăng thêm 10-12% chỉ trong 18 tháng, tương đương 300-350 triệu - gần bằng toàn bộ số tiền họ tiết kiệm được.

Theo các chuyên gia tài chính, trường hợp như của vợ chồng Ngọc Hải - Trâm Anh không hề hiếm. Giấc mơ mua nhà ngày càng xa vời với họ bởi nhiều sai lầm chí mạng.

1. Đợi đủ tiền rồi mới mua, trong khi giá nhà tăng nhanh hơn tốc độ tiết kiệm

Đây là sai lầm phổ biến nhất của người trẻ. Nhiều người đợi đến khi có 700-900 triệu mới dám mua nhà. Nhưng tốc độ tăng giá bất động sản tại TP.HCM trung bình 6-8%/năm, nhiều khu vực tăng 10% hoặc hơn. Trong khi đó, thu nhập người trẻ tăng 3-5%/năm và tiết kiệm chỉ 36-60 triệu/năm. Đợi càng lâu, nhà càng xa tầm tay.

2. Sợ vay ngân hàng vì nghĩ sẽ “ngộp nợ”

Trâm Anh chia sẻ: “Bố mẹ hai đứa thường hay dặn: Mua cái gì cũng được, đừng vay ngân hàng. Tụi mình cũng bị tâm lý sợ vay”.

Đây là rào cản tâm lý lớn khiến nhiều người trẻ bỏ lỡ thời điểm vàng để sở hữu tài sản. Thực tế, vay nhà không phải là gánh nặng nếu biết tính toán. Vấn đề không phải vay dài hay ngắn, mà là tiền trả hàng tháng có phù hợp hay không. Nhiều người không tiếp cận đủ thông tin, nên sợ vay hơn mức cần thiết.

3. Không tận dụng các gói vay dài hạn, trong khi đây là giải pháp “mở cửa” cho người trẻ

Vài tháng trước, Ngọc Hải và Trâm Anh mới tìm hiểu kỹ hơn về các gói vay 30-50 năm trên thị trường. Đặc biệt là gói cho vay mua nhà lên đến 50 năm của HDBank - hiện là ngân hàng đầu tiên áp dụng thời hạn dài đến vậy.

Điều khiến họ bất ngờ nhất là vay dài không phải để trả lâu hơn, mà để trả nhẹ hơn. Ví dụ, với căn hộ 3 tỷ: Nếu vay 20-25 năm, khoản phải trả hàng tháng có thể 20-23 triệu. Nhưng với gói vay tới 50 năm, khoản này giảm xuống còn 12-15 triệu/tháng - phù hợp mốc 30% thu nhập của vợ chồng họ.

Gói vay 50 năm của HDBank còn đi kèm nhiều ưu điểm để hỗ trợ nhóm khách hàng trẻ: Lãi suất chỉ từ 4,5%/năm; ân hạn gốc tối đa 5 năm, giảm áp lực thời gian đầu; cho vay đến 90% giá trị tài sản bảo đảm, phù hợp nhóm mới lập nghiệp, vốn tự có còn hạn chế.

4. Không lập kế hoạch tài chính rõ ràng

Nhiều người trẻ chỉ tính theo cảm xúc, nghĩ rằng “mua nhà là gánh nặng” mà không làm bài toán cơ bản: Khoản trả hàng tháng cần nhỏ hơn hoặc bằng 35-40% thu nhập; có quỹ dự phòng 3-6 tháng chi phí cộng nợ vay; lịch trình tăng thu nhập 3-5 năm tới; ưu tiên căn hộ phù hợp túi tiền hơn là “nhà mơ ước”.

Sau khi được tư vấn, vợ chồng Ngọc Hải - Trâm Anh nhận ra chỉ cần tính toán đúng, việc vay mua nhà không khó như họ từng nghĩ. Với gói vay 50 năm, trong năm đầu, nhờ ân hạn gốc, họ chỉ trả 9,8 triệu/tháng, thấp hơn cả tiền thuê nhà trước đây (12 triệu). “Đó là điều khiến chúng tôi quyết định chốt luôn. Mỗi tháng trả chưa bằng tiền thuê, nhưng lại sở hữu tài sản của chính mình”, Trâm Anh nói.