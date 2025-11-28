Có 700 triệu: Tậu ôtô hay xuống tiền mua nhà?

Với 700 triệu tích cóp được trong tay, vợ chồng Minh Quân - Thu Hằng đứng trước lựa chọn khó giữa mua ôtô để tiện đi lại hay “xuống tiền” cho căn nhà đầu tiên.

Có nên mua nhà khi chưa tích đủ tiền là băn khoăn của nhiều cặp vợ chồng. Ảnh minh họa: Miriam Alonso/Pexels.

Một buổi tối cuối tuần ở căn chung cư 2 phòng ngủ thuê tại phường Tây Mỗ (Hà Nội), vợ chồng anh Minh Quân và chị Thu Hằng (đều 34 tuổi) lại lật bài toán đã kéo dài gần 2 năm: với 700 triệu đồng tích lũy, nên mua ôtô để thuận tiện đi lại, hay cố gắng vay mua căn hộ giá khoảng 3- 4 tỷ đồng ?

Anh Quân làm IT với thu nhập 25 triệu đồng/tháng, chị Hằng là nhân viên truyền thông nhận mức 17-20 triệu tùy dự án. Tổng thu nhập hai vợ chồng khoảng 42-45 triệu đồng/tháng.

“Mỗi tháng dư ra được 15 triệu để cất đi đã đuối lắm, nên trước giờ vợ chồng tôi cứ nghĩ phải gom đủ 30-40% giá trị căn hộ rồi mới dám mua”, người chồng chia sẻ. Nỗi lo lớn nhất của họ chính là áp lực trả góp hàng tháng, khiến câu chuyện mua nhà năm nào cũng… gác lại.

Hơn 1 năm trở lại đây, khi giá nhà ngày càng tăng chóng mặt và tiền lương không theo kịp, anh Quân bàn với vợ nghiêm túc nghĩ về vấn đề này. Theo tham khảo từ nhiều nguồn, họ có những nhận định chung về từng lựa chọn.

Mua ôtô: lợi ích nhanh nhưng không sinh lời

Thực tế, không ít người ở đô thị chọn mua ôtô trước vì lý do tiện lợi, an toàn và phục vụ công việc. Nhưng theo chuyên gia tài chính cá nhân, quyết định này tiềm ẩn “chi phí chìm” không nhỏ.

Một chiếc xe tầm 800 triệu, sau vài năm sử dụng có thể mất giá 20-30%. Chi phí xăng, gửi xe, bảo dưỡng, bảo hiểm vào khoảng 5-7 triệu/tháng, gần bằng một khoản trả nợ mua nhà thời hạn dài.

Trong khi xe giảm giá theo thời gian, bất động sản ở Hà Nội có tốc độ tăng trung bình khoảng 6-10% mỗi năm tùy khu vực. Với người có vốn ban đầu hạn chế, lựa chọn ưu tiên tài sản tích lũy là hợp lý hơn.

Mua nhà: áp lực trả nợ giảm mạnh nhờ kỳ hạn dài

Đào sâu tìm hiểu lại thị trường gần đây, vợ chồng anh Quân đã thấy tính triển vọng với gói vay dài hạn để mua nhà. Trong đó, HDBank trở thành ngân hàng đầu tiên triển khai thời hạn vay mua nhà lên đến 50 năm, được xem là mức kỷ lục so với mặt bằng chung hiện nay. Chính sách này ngay lập tức khiến hai người “giật mình” vì tính toán trả nợ thay đổi đáng kể.

Theo đó, nếu vay khoảng 2,5 tỷ đồng cho căn hộ hơn 3 tỷ, với kỳ hạn truyền thống 20-25 năm, số tiền trả hàng tháng có thể lên tới 14-16 triệu đồng, dễ tạo áp lực lớn với người trẻ thu nhập đang trong quá trình tăng trưởng. Nhưng với kỳ hạn vay 50 năm, khoản phải trả giảm đáng kể, thậm chí chỉ tương đương tiền thuê nhà.

Không chỉ có kỳ hạn dài, HDBank còn đưa ra gói vay lãi suất từ 4,5%/năm, thuộc nhóm thấp trên thị trường hiện nay. Ngoài ra, khách hàng được ân hạn gốc tối đa 5 năm - tức là trong 5 năm đầu chỉ trả lãi. Tỷ lệ cho vay lên đến 90% giá trị tài sản bảo đảm cũng giúp người mua giảm đáng kể số tiền phải chuẩn bị ban đầu.

“Với đôi vợ chồng có 700 triệu như chúng tôi, trước đây khó nghĩ đến chuyện mua nhà ngay. Nhưng với mức vay cao và ân hạn dài, bài toán này nhẹ hơn hẳn”, anh Quân nói.

Việc sở hữu nhà sớm cũng mang lại lợi ích vượt trội:

- Ổn định cuộc sống: Gia đình trẻ rất cần chỗ ở cố định, giảm chi phí thuê nhà.

- Đòn bẩy tài chính thông minh: Nếu lãi suất thấp và có ân hạn gốc, khoản vay trở thành công cụ tối ưu để sớm hóa mục tiêu sở hữu nhà.

- Giá bất động sản luôn đi trước thu nhập: Chờ đến khi “đủ tiền mới mua” thì giá nhà đã lên cao vọt.

Với tính toán đó, hai vợ chồng Minh Quân - Thu Hằng quyết định ưu tiên mua nhà, dời kế hoạch mua ôtô sang 2-3 năm sau. “Nếu chờ tích đủ tiền mới mua thì có khi 5 năm nữa vẫn chưa dám. Còn mua nhà lúc này, với mức vay dài, lãi suất tốt và ân hạn gốc, chúng tôi tự tin hơn rất nhiều”, anh Quân bộc bạch.