7 món quà Giáng sinh cho cô nàng Gen Z

Bộ dụng cụ pha matcha: Matcha đã trở thành đồ uống được ưa chuộng và đặc biệt phổ biến với thế hệ Gen Z. Pha và thưởng thức matcha cũng trở thành một "lối sống". Một bộ dụng cụ pha matcha sẽ là món quà đầy tinh tế và ý nghĩa dành cho những cô nàng yêu thích loại đồ uống có nguồn gốc từ Nhật Bản. Bộ dụng cụ pha matcha cơ bản gồm chổi tre (chasen) để đánh tan bột, bát sứ (chawan) để pha, và muỗng tre (chashaku) để đong bột. Combo cao cấp hơn có thể gồm rây lọc, đế cắm chổi và các phụ kiện đi kèm.
Bộ trang điểm mini: Một set trang điểm mini, vừa vặn bỏ túi để mang đi bất cứ đâu là món quà khiến các cô nàng thích thú. Một bộ trang điểm cơ bản có thể gồm kem má, son, kẻ mày, phấn phủ kiềm dầu...
Máy ảnh digital: Với những cô nàng mê chụp hình sống ảo, chiếc máy ảnh digital là món quà đầy hấp dẫn. Dù trong tay có chiếc điện thoại hiện đại nhất, cảm giác hoài cổ mà chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời cũ mang đến lại khiến Gen Z say mê.
Hộp đựng tai nghe Crybaby: Đây vừa là một phụ kiện hữu dụng, vừa mang tính sưu tầm, nhất là với những tín đồ của Crybaby - mẫu đồ chơi nổi tiếng đến từ nhà Pop Mart. Màu sắc dễ thương cùng sự mềm mại của mẫu đồ chơi sẽ khiến các cô nàng yêu thích.
Bộ dán móng tay: Những màu dán móng tay sặc sỡ, đẹp mắt sẽ giúp các bạn gái tỏa sáng hơn trong mùa lễ hội. Thay vì phải mất nhiều thời gian để đến tiệm nail, những bộ dán móng tiện lợi, kèm theo keo và đồ dũa sẽ giúp các cô nàng có thể tự làm đẹp tại nhà.
Ly Giáng sinh: Mùa Giáng sinh cận kề cũng là lúc những mẫu ly cà phê, trà với thiết kế đặc sắc được ra mắt. Trong tiết trời se lạnh của mùa đông, một chiếc ly sứ để uống cà phê hay sữa nóng chính là món quà mang nhiều ý nghĩa. Bạn có thể chọn những thiết kế có họa tiết cây thông, lá phong, hoa tuyết hay Ông già Noel để làm quà tặng dịp này.
Túi xách: Với các cô nàng, túi xách luôn là món quà hấp dẫn. Những thiết kế tối giản, với form túi hình bán nguyệt hoặc túi vuông, chất liệu da, kích thước vừa đủ để bỏ vừa điện thoại và một số món mỹ phẩm được phần lớn các cô nàng Gen Z ưa thích.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.