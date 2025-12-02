7 món quà Giáng sinh cho cô nàng Gen Z

Bộ dụng cụ pha matcha: Matcha đã trở thành đồ uống được ưa chuộng và đặc biệt phổ biến với thế hệ Gen Z. Pha và thưởng thức matcha cũng trở thành một "lối sống". Một bộ dụng cụ pha matcha sẽ là món quà đầy tinh tế và ý nghĩa dành cho những cô nàng yêu thích loại đồ uống có nguồn gốc từ Nhật Bản. Bộ dụng cụ pha matcha cơ bản gồm chổi tre (chasen) để đánh tan bột, bát sứ (chawan) để pha, và muỗng tre (chashaku) để đong bột. Combo cao cấp hơn có thể gồm rây lọc, đế cắm chổi và các phụ kiện đi kèm.