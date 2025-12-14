Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Công an TP.HCM yêu cầu rà soát liên quan dự án 'Nuôi Em'

  • Chủ nhật, 14/12/2025 16:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo chỉ đạo, Công an phường An Phú đề nghị 7 khu phố phối hợp cùng tổ cảnh sát khu vực rà soát, báo cáo các vụ việc, nguồn tin có liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" trên địa bàn.

Ông Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án Nuôi Em. Ảnh: Hoàng Hoa Trung/Facebook.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Hữu Châu - Chủ tịch UBND phường An Phú (TP.HCM) - cho biết địa phương đã tiếp nhận công văn của Công an TP.HCM vào ngày 13/12 về việc rà soát, báo cáo vụ việc liên quan đến dự án thiện nguyện Nuôi Em do đối tượng Hoàng Hoa Trung và Đỗ Thị Nga thành lập.

Chỉ đạo trên là một phần trong công tác phối hợp giữa Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An.

"Chúng tôi đã gửi văn bản đến Tổ Cảnh sát khu vực và Ban Điều hành 7 khu phố trên địa bàn, yêu cầu tiến hành khảo sát, thông tin đến bà con nhằm thu thập dữ liệu liên quan đến Nuôi Em, đặc biệt là nhà hảo tâm chuyển tiền vào dự án, phục vụ công tác điều tra theo quy định", ông Châu nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường An Phú, văn bản của Công an TP.HCM được gửi cho tất cả phường trên địa bàn thành phố.

Nuôi Em - dự án thiện nguyện hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn vùng cao do ông Hoàng Hoa Trung thành lập - đang thu hút sự quan tâm của dư luận liên quan đến vấn đề minh bạch tài chính.

Vụ việc bắt nguồn từ bài đăng của một người đăng tải ngày 6/12, thắc mắc về sự không rõ ràng liên quan đến các em nhỏ được hỗ trợ. Cùng ngày, nhiều bài đăng của các nhà hảo tâm khác cũng xuất hiện, làm dấy lên nghi vấn về trùng "mã nuôi em" và cách phân phối nguồn tiền của dự án.

Từ ngày 7/12 đến nay, phía dự án đã 6 lần đăng tải thông báo chính thức liên quan đến Nuôi Em. Ông Hoàng Hoa Trung cũng lên tiếng trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, những tranh cãi vẫn chưa chấm dứt, thậm chí còn hướng sự truy vấn của cộng đồng sang các tổ chức thiện nghiện từng hợp tác với Nuôi Em bao gồm Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (cơ quan thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

Ngày 13/12, đại diện Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết khi đến các điểm trường hỗ trợ, ông Hoàng Hoa Trung không thông qua Sở, do đó gây khó khăn trong việc giám sát, theo dõi.

'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates

Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.

Các tổ chức từng hợp tác với 'Nuôi Em' đồng loạt lên tiếng

Dù liên tục đính chính, phía Nuôi Em vẫn chưa thể lấy lại lòng tin của nhà hảo tâm. Sự truy vấn của cộng đồng còn hướng sang các tổ chức từng hợp tác với dự án này.

46:2754 hôm qua

'Nuôi Em' đem tiền từ thiện đi gửi tiết kiệm: Rủi ro pháp lý

Theo luật sư, khủng hoảng của Nuôi Em đến từ việc quản lý tài chính tùy tiện: gom tiền vào tài khoản cá nhân, tự ý gửi tiết kiệm, thiếu kiểm toán dẫn đến rủi ro về pháp lý.

06:09 11/12/2025

.

Vi Lê

nuôi em TP.HCM Bill Gates công an tp.hcm phường an phú dự án thiện nguyện hoàng hoa trung

  • Bill Gates

    Bill Gates

    William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

    FacebookWebsite

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý