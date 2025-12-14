Công an TP.HCM yêu cầu rà soát liên quan dự án 'Nuôi Em'

Theo chỉ đạo, Công an phường An Phú đề nghị 7 khu phố phối hợp cùng tổ cảnh sát khu vực rà soát, báo cáo các vụ việc, nguồn tin có liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" trên địa bàn.

Ông Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án Nuôi Em. Ảnh: Hoàng Hoa Trung/Facebook.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Hữu Châu - Chủ tịch UBND phường An Phú (TP.HCM) - cho biết địa phương đã tiếp nhận công văn của Công an TP.HCM vào ngày 13/12 về việc rà soát, báo cáo vụ việc liên quan đến dự án thiện nguyện Nuôi Em do đối tượng Hoàng Hoa Trung và Đỗ Thị Nga thành lập.

Chỉ đạo trên là một phần trong công tác phối hợp giữa Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An.

"Chúng tôi đã gửi văn bản đến Tổ Cảnh sát khu vực và Ban Điều hành 7 khu phố trên địa bàn, yêu cầu tiến hành khảo sát, thông tin đến bà con nhằm thu thập dữ liệu liên quan đến Nuôi Em, đặc biệt là nhà hảo tâm chuyển tiền vào dự án, phục vụ công tác điều tra theo quy định", ông Châu nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường An Phú, văn bản của Công an TP.HCM được gửi cho tất cả phường trên địa bàn thành phố.

Nuôi Em - dự án thiện nguyện hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn vùng cao do ông Hoàng Hoa Trung thành lập - đang thu hút sự quan tâm của dư luận liên quan đến vấn đề minh bạch tài chính.

Vụ việc bắt nguồn từ bài đăng của một người đăng tải ngày 6/12, thắc mắc về sự không rõ ràng liên quan đến các em nhỏ được hỗ trợ. Cùng ngày, nhiều bài đăng của các nhà hảo tâm khác cũng xuất hiện, làm dấy lên nghi vấn về trùng "mã nuôi em" và cách phân phối nguồn tiền của dự án.

Từ ngày 7/12 đến nay, phía dự án đã 6 lần đăng tải thông báo chính thức liên quan đến Nuôi Em. Ông Hoàng Hoa Trung cũng lên tiếng trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, những tranh cãi vẫn chưa chấm dứt, thậm chí còn hướng sự truy vấn của cộng đồng sang các tổ chức thiện nghiện từng hợp tác với Nuôi Em bao gồm Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (cơ quan thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

Ngày 13/12, đại diện Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết khi đến các điểm trường hỗ trợ, ông Hoàng Hoa Trung không thông qua Sở, do đó gây khó khăn trong việc giám sát, theo dõi.

