TikToker Sư Tử Ăn Chay xin lỗi vì 'chê' Hải Phòng

Chia sẻ bản thân "3 ngày không thở được vì ô nhiễm" khi đi công tác Hải Phòng, nam TikToker vấp phải nhiều ý kiến tranh luận.

Nhiều dân mạng tranh luận dưới bài đăng về ô nhiễm không khí của TikToker Lâm Quách. Ảnh: Sư Tử Ăn Chay/Facebook.

Ngày 12/12, TikToker Sư Tử Ăn Chay (tên thật: Quách Thanh Lâm, còn gọi là Lâm Quách) gây chú ý khi có bài đăng về tình trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Hải Phòng. Anh cho biết vừa có đợt công tác tại thành phố hoa phượng đỏ, dự định xong việc ở lại chơi thêm vài ngày nhưng sau đó quyết định về ngay vì "mũi tắc nghẹt hoàn toàn, người sốt vì ô nhiễm".

"Vừa đến Hải Phòng vài tiếng, mũi mình bắt đầu nghẹt nhẹ. Lúc đó chỉ nghĩ chắc do làm việc nhiều quá nên hơi mệt tí thôi. Nhưng càng về sau tình trạng càng tệ thêm. Mũi càng lúc càng nhiều đờm đặc đậm màu (lâu lắm rồi mới bị), ho khan, người hâm hấp sốt, lừ đừ", anh viết, cho biết phải hẹn khám phá Hải Phòng vào lần khác.

Lâm Quách gây chú ý khi là một trong những người đầu tiên đặt nghi vấn về chất lượng kẹo Kera. Ảnh cắt từ clip.

Nam TikToker mô tả bầu trời Hải Phòng lúc nào cũng mù mù, xám xịt. Anh còn quan sát thấy người dân địa phương thường đốt rác hoặc đốt cái gì đó, "cứ đi vài trăm mét là thấy một cột khói".

Trong bài đăng, Lâm Quách bày tỏ sự quan ngại, cảnh báo mọi người về vấn đề ô nhiễm môi trường.

Anh cũng kêu gọi mọi người giữ gìn sức khỏe, luôn đeo khẩu trang hoạt tính lọc bụi khi ra ngoài và sử dụng máy lọc không khí nếu có điều kiện.

Sau khi đăng bài, Lâm Quách nhận được nhiều phản ứng trái chiều, trong đó có những người dân đang sinh sống tại Hải Phòng.

Một số người bày tỏ sự không hài lòng khi nam TikToker nhận xét tiêu cực về thành phố, rằng anh quy chụp tình trạng sức khỏe xấu cho tình trạng ô nhiễm không khí trong khi có thể do nguyên nhân khác. Số khác lại đồng tình trước ý kiến cho rằng một số khu vực ở Hải Phòng đang thực sự có chất lượng không khí tệ do ô nhiễm, khói bụi.

Rạng sáng ngày 14/12, Lâm Quách tiếp tục lên tiếng, cho biết đã xóa bài viết về trải nghiệm không khí Hải Phòng. Anh cho biết ban đầu viết bài là để chia sẻ trải nghiệm của bản thân, qua đó nhắn nhủ mọi người giữ gìn sức khỏe, song vô tình dẫn đến những cuộc tranh cãi không cần thiết.

"Nếu chỉ vì trải nghiệm cá nhân mình lại khiến nhiều bạn có cảm xúc tiêu cực thì điều đó không được hay. Mình tôn trọng cảm xúc của các bạn khi xem nội dung của mình. Cảm xúc tiêu cực là điều mình luôn tránh mang đến, đặc biệt là tránh gây phân biệt vùng miền", anh viết, đồng thời gửi lời xin lỗi và khẳng định sẽ cẩn trọng hơn khi chia sẻ trải nghiệm cá nhân trên mạng xã hội.

Sư Tử Ăn Chay là TikToker có 711.000 người theo dõi. Anh gây chú ý khi là một trong những TikToker đầu tiên đặt nghi vấn về chất lượng kẹo rau củ Kera. Anh thậm chí tự mang kẹo đi kiểm định tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 2 (QUATEST 2) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Khi Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam, nhiều dân mạng khen ngợi nam TikToker khi quyết liệt bày tỏ ý kiến về sản phẩm. Tuy nhiên sau đó, anh cho biết nhận ra sai sót của bản thân khi tự ý mang kẹo rau củ đi kiểm định, làm sai quy trình và tự đưa bản thân vào rủi ro pháp lý.