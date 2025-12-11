Thanh niên bị chỉ trích khắp MXH vì bỏ mặc cô gái khi gặp cướp

Trong khi cô gái chật vật đối phó kẻ cướp trên con phố ở Colombia, người đàn ông đi cùng co rúm lại vì sợ, thậm chí né ra xa, nấp sau bức tường.

Trong video trích xuất từ camera an ninh đang lan truyền, cặp du khách đang trò chuyện trước lối vào một nơi giống như ngân hàng hoặc điểm đổi tiền ở Colombia. Bất ngờ, một tên côn đồ xuất hiện với vũ khí giống như dao, nhắm đến hai người.

Kẻ cướp cố gắng cắt quai balo khỏi người cô gái song bị cô chống trả quyết liệt, cào cấu và xô đẩy, trong khi thanh niên đi cùng sợ hãi lùi lại, theo The New York Post.

Dù vài lần nhấp nhổm muốn tiến lên hỗ trợ cô gái, thanh niên vẫn không dám xông vào. Cuối cùng, một người đàn ông lao tới, dùng mũ bảo hiểm đập vào tên cướp. Một số nam giới gần đó phát hiện sự việc cũng nhanh chóng chạy tới.

Đáng nói, ngay cả khi tên cướp dần bị khống chế, thanh niên vẫn không tham gia hỗ trợ. Đến lúc tên cướp bị nhóm người lôi khỏi hiện trường, anh mới quay lại hỏi han bạn đồng hành.

Thấy tên cướp cầm hung khí, nam thanh niên (đeo kính, góc phảo) sợ hãi bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip.

Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin chi tiết về vụ việc cũng như mối quan hệ của cặp đôi. Tuy nhiên, video ghi lại cảnh tượng lan truyền trên mạng xã hội và hành động của thanh niên bị nhiều dân mạng chế giễu, chỉ trích.

"Hắn ta chỉ đứng đó như kẻ ngốc và chẳng làm gì cả", một người bình luận.

"Nếu hắn là bạn trai của cô gái, thì cô ấy nên đổi người khác đi", một người khác viết.

Nhiều người cũng khen ngợi những người đàn ông nhanh chóng tham gia hỗ trợ và sự dũng cảm của cô gái trẻ.

“Tôi thích cách mọi chuyện xoay chuyển khi nửa con phố cùng kéo đến để thể hiện sự không khoan nhượng với mấy trò tào lao như thế”, một người nhận xét.

Năm 2022, mạng xã hội cũng từng lan truyền video tương tự, ghi lại cảnh nam thanh niên bỏ lại bạn gái, chạy thục mạng khi gặp cướp ở Ecatepec, Mexico. Bị bạn trai bỏ rơi, cô gái chỉ biết nhìn theo bất lực, không dám phản kháng và để mặc tên cướp lấy đi chiếc điện thoại trong túi.

Toàn bộ cảnh tượng diễn ra trong chưa tới 6 giây. Đoạn video ngắn được Jorge Becerril, một nhà báo người Mexico, chia sẻ lên X và chê trách cách xử trí của nam thanh niên.