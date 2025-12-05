Tình trạng hiện tại của TikToker Việt sau vụ tai nạn kinh hoàng ở Đức

Sau nhiều tháng điều trị tại Đức vì vụ tai nạn nghiêm trọng hồi tháng 7, Hoàng Trung Hiếu đã đăng tải bài viết chia sẻ về tình hình sức khỏe và lý do chưa thể trở về Việt Nam.

"Chào mọi người, có lẽ đây là bài viết mà nhiều người đã chờ đợi nhất từ lúc mình gặp tai nạn cho đến bây giờ. Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật ở não thì sức khỏe của mình đã tốt lên được 1 chút. Vì phần đầu vừa hoàn thành xong ca đại phẫu, mình vẫn chưa thể về Việt Nam vì buộc phải tiếp tục ở lại Đức để điều trị theo phác đồ của bệnh viện tại đây", Hoàng Trung Hiếu (TikToker Bốp, 27 tuổi) viết trên trang cá nhân hôm 5/12.

Trung Hiếu chia sẻ thêm, ngoài chấn thương sọ não, anh còn gặp một vài biến chứng khác, điển hình là dập gan và mật. Do đó, việc di chuyển thường xuyên sẽ khiến anh mệt mỏi.

Bên cạnh đó, Trung Hiếu bày tỏ niềm xúc động trước sự giúp đỡ, yêu thương mà cộng đồng dành cho anh, giúp anh có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Nhờ có mọi người, hôm nay mình mới có thể ngồi đây và viết ra những dòng này. Mình không biết phải làm gì để báo đáp hết ân tình đó, chỉ có thể hứa rằng mình sẽ cố gắng tập luyện, tập trung điều trị để sớm hồi phục và trở lại phiên bản tốt nhất của chính mình", nam TikToker chia sẻ.

Trung Hiếu đăng tải hình ảnh bên bạn gái trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật. Ảnh: bobbotbienn/Instagram.

Trong bài đăng, Trung Hiếu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ, gia đình, bạn gái và những người bạn đã luôn bên cạnh chăm sóc, động viên và nâng đỡ tinh thần anh mỗi ngày.

"Nhờ mọi người mà mình cảm thấy cuộc sống này vẫn rất đáng để cố gắng", anh viết.

Những tuần gần đây, Trung Hiếu cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh lãng mạn bên bạn gái kèm theo lời nhắn ngọt ngào. Bên dưới các bài đăng, người theo dõi bày tỏ sự xúc động và không quên gửi lời động viên, chúc anh sớm hồi phục.

Trước đó, vào cuối tháng 10, Trung Hiếu từng đăng thông điệp cảm ơn ngắn trên Instagram, kèm hình ảnh selfie với nụ cười nhẹ, đầu còn băng trắng che vết mổ. Hình ảnh khiến nhiều người theo dõi xúc động vì đây là lần anh xuất hiện rõ ràng sau thời gian dài hôn mê.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Frankfurt (Đức) ngày 6/7 đã khiến hai anh em song sinh người Việt Nam tử vong tại chỗ. Trung Hiếu là người sống sót nhưng bị thương nghiêm trọng và rơi vào hôn mê. Theo thông tin từ gia đình thời điểm đó, Hiếu bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, đa chấn thương và phải cắt bỏ một phần chân.

Vào tháng 10, Trung Hiếu từng chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên sau thời gian dài điều trị. Ảnh: bobbotbienn/Instagram.

Trong suốt quá trình điều trị của nam TikToker, bạn gái anh là Trần Thị Khánh Vân luôn đồng hành. Vì đang sống tại TP.HCM, cô đăng bài kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng mạng để hỗ trợ về viện phí cho bạn trai.

Gần 3 tuần sau tai nạn, lời kêu gọi của cô và gia đình đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Trang gây quỹ GoFundMe do người thân và bạn bè của Hiếu khởi xướng đặt mục tiêu 150.000 euro (gần 176.000 USD ). Số tiền quyên góp được dùng để chi trả chi phí sinh hoạt, đi lại, lưu trú gần bệnh viện cho mẹ Hiếu, hỗ trợ trị liệu phục hồi, cải tạo nhà ở phù hợp với người khuyết tật trong tương lai.

Trung Hiếu được đông đảo người theo dõi qua tài khoản TikTok “Bốp” với hơn 220.000 lượt theo dõi. Anh thường xuyên chia sẻ những nội dung mang năng lượng tích cực, vui vẻ.

Trong bài kêu gọi hỗ trợ, bạn gái cho biết Hiếu từng tốt nghiệp ngành Y học xét nghiệm tại Việt Nam, sau đó sang Đức vào năm 2022 để tiếp tục học điều dưỡng và làm việc trong một viện dưỡng lão.