Cầu cứu lúc 5h sáng vì rơi nhẫn vàng ở biển Đà Nẵng

Đánh rơi chiếc nhẫn đính hôn trên bãi biển, chị Ngọc Linh may mắn được các nhân viên Đội quản lý trật tự du lịch thành phố Đà Nẵng giúp tìm lại nhanh chóng.

Chị Ngọc Linh vui mừng khi được giúp tìm lại nhẫn vàng đánh rơi.

Khoảng 5h sáng 14/12, Đội quản lý trật tự du lịch thành phố Đà Nẵng nhận được lời "cầu cứu" của chị Trần Thị Ngọc Linh (trú tại phường An Khê, TP Đà Nẵng), mong được hỗ trợ tìm lại tài sản đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 13/12, trong lúc đi dạo ngoài bãi biển phía trước Công viên Biển Đông, chị Linh đánh rơi chiếc nhẫn vàng 2 chỉ, trị giá khoảng 30 triệu đồng. Dù cùng người thân cật lực tìm kiếm đến 1-2h sáng, chị vẫn không thể tìm ra.

Sau khi quay về nhà, chị Linh nhớ ra Đội quản lý trật tự du lịch thành phố Đà Nẵng thường hỗ trợ người dân, du khách tìm đồ thất lạc nên đến trạm điều hành trình bày, hy vọng các nhân viên có thể giúp sức.

Nhận tin báo, anh Hồ Thăng Tươi, thành viên ban quản lý Đội quản lý trật tự du lịch thành phố Đà Nẵng, liên hệ anh Phan Thanh Trinh (41 tuổi, nhân viên đội) và anh Phạm Nhữ Đông (35 tuổi) tham gia hỗ trợ.

Chiếc nhẫn vàng không chỉ có giá trị vật chất mà mang ý nghĩa tinh thần lớn với chị Ngọc Linh.

Sau khoảng 1 tiếng dùng dụng cụ dò tìm, lúc 6h sáng, anh Trinh và anh Đông đã tìm thấy chiếc nhẫn ẩn dưới lớp cát biển.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Phan Thanh Trinh cho biết bản thân đang trong kỳ nghỉ phép năm. Tuy nhiên khi nhận tin báo, anh sẵn sàng tới hỗ trợ bởi có nhiều kinh nghiệm trong việc này.

"Tôi nghe bạn Linh nói đó là chiếc nhẫn đính hôn được mẹ tặng nên rất trân quý. Bởi vậy khi giúp bạn tìm lại được, tôi và đồng nghiệp thấy rất vui", anh nói.

Cuối tháng 7, anh Trinh và anh Đông cũng là những người đã giúp du khách Lein Riches (quốc tịch Australia) tìm lại được chiếc nhẫn kim cương trị giá 2.000 USD . Con gái ông Riches vô tình đánh rơi chiếc nhẫn đính hôn trong lúc vui chơi ở bãi tắm Cửa Đại, phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng tối 30/7.

Ngay khi tìm được chiếc nhẫn, vị khách ngoại quốc reo lên mừng rỡ rồi òa khóc, gọi điện cho người thân thông báo tin vui. Ông cũng ngỏ ý muốn gửi anh Trinh một chút tiền cảm ơn công sức, song anh từ chối.

Cùng tháng đó, nam nhân viên Đội quản lý trật tự du lịch thành phố Đà Nẵng cũng nhận lời khen khi đội mưa giúp hai nữ du khách tìm lại điện thoại trên bãi biển Mỹ Khê.

Chia sẻ thêm về công việc, anh Trinh cho biết trong nhiều năm làm việc tại đội, anh và đồng nghiệp đã giúp hàng trăm du khách trong và ngoài nước cũng như người dân địa phương tìm lại tài sản thất lạc trên bãi biển. Các món đồ chủ yếu là trang sức như nhẫn, vòng tay, ngoài ra là điện thoại, thậm chí cả hộ chiếu, tiền mặt.