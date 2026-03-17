TikToker lên tiếng vụ gọi tô bún riêu 80k ở chợ gây tranh cãi

Trước làn sóng tranh luận trên mạng xã hội, TikToker Quan Không Gờ lên tiếng bênh vực chủ quán bún, cho biết giao dịch giữa hai bên diễn ra rất vui vẻ, thuận lợi.

TikToker Quan Không Gờ bênh vực chủ quán bán bát bún riêu 80.000 đồng.

Ngày 17/3, Quan Không Gờ đăng tải lại clip về lần trải nghiệm ăn uống ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội), nơi anh thưởng thức bát bún riêu có giá 80.000 đồng đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Được ghi chú là video gốc không chỉnh sửa, ngoài phần trao đổi, gọi món ban đầu của nam TikToker và chủ quán ốc, hình ảnh còn cho thấy nữ chủ quán nhiệt tình giới thiệu các món ăn kèm và cách thưởng thức bún đúng điệu cho vị khách.

Quan Không Gờ cũng tỏ ra hài lòng với hương vị của bát bún, ấn tượng trước phần ốc to và giò tai trong món ăn. Cuối video, anh đưa 100.000 đồng cho chủ quán và bày tỏ không cần lấy tiền thừa.

Ở phần chú thích, nam TikToker khẳng định nữ chủ quán rất dễ thương, nhiệt tình, quá trình hai bên trao đổi diễn ra tích cực, vui vẻ.

"Cái clip nó tích cực, nó nhẹ nhàng mà các bài đăng Quan tưởng Quan với cô chửi lộn á chời. Quan ăn 80k không có ý kiến gì nhưng các trang mạng ý kiến làm ảnh hưởng đến cô quá chời, mà cô dễ thương lắm mọi người ơi", anh chú thích.

Tô bún Quan Không Gờ thưởng thức trong video.

Việc Quan Không Gờ phải lên tiếng bắt nguồn từ những tranh cãi trước đó trên mạng xã hội. Theo đó, hôm 15/3, video trải nghiệm ẩm thực ở chợ Đồng Xuân của anh được một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ, nhấn mạnh vào chi tiết "bát bún riêu 80.000 đồng" anh thưởng thức.

Trong video, anh gọi bát bún gồm nhiều loại topping như riêu cua, tóp mỡ, ốc, giò tai. Nhiều dân mạng cho rằng giá tiền 80.000 đồng cho một bát bún là quá đắt đỏ, trong khi số khác bênh vực rằng các nguyên liệu cho món ăn này không rẻ, đặc biệt khi nam TikToker gọi nhiều đồ ăn kèm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 16/3, bà Nga, chủ tiệm bún ốc trong video, cho biết cơ sở kinh doanh theo hình thức khách chọn thêm bao nhiêu nguyên liệu thì sẽ tính tiền bấy nhiêu, "không có chuyện tự ý nâng giá tiền".

Theo đó, giá một tô bún riêu ốc cơ bản tại quán chỉ khoảng 50.000 đồng. Mức 80.000 đồng xuất hiện trong video là do khách gọi thêm nhiều topping như tóp mỡ, ốc, riêu cua. Mỗi phần gọi thêm được tính giá 10.000 đồng.

"Khách ăn tô bình thường thì khoảng 50.000 đồng. Nếu gọi thêm riêu, thêm ốc hay topping khác thì sẽ cộng thêm tiền. Quán bán bao nhiêu năm nay vẫn vậy, không có chuyện tự ý nâng giá", bà Nga nói.