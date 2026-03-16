Thực hư vụ nhân viên bị bắt đền hàng chục triệu sau lũ dữ ở Nha Trang

Cho rằng bản thân không có trách nhiệm trong việc đền bù giá trị hàng hóa thất thoát do lũ lụt, nữ nhân viên đăng bài "bóc phốt" công ty lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Ngày 15/3, mạng xã hội lan truyền bài viết của cựu nhân viên thương hiệu thời trang O.S., thể hiện sự bức xúc với cách xử lý thiệt hại sau trận lũ lịch sử hồi tháng 11/2025.

Theo đó, chi nhánh cửa hàng nằm trong khu siêu thị Go! ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Khi nước lũ dâng cao kỷ lục, nhiều hàng hóa trong cửa hàng bị ngập hỏng.

Sau khi lũ rút, nhân viên cửa hàng đã tham gia dọn dẹp, thu gom cứu vãn tài sản cho thương hiệu. Tuy nhiên thay vì được ghi nhận, tất cả nhân sự phải chia nhau đền bù một phần giá trị hàng hóa, trừ thằng vào bảng lương với con số không hợp lý.

Sau khi được lan truyền, bài viết khiến nhiều người thắc mắc, thậm chí bức xúc trước cách giải quyết của thương hiệu thời trang. Fanpage trên Facebook, TikTok của O.S. cũng bị nhiều người kéo vào "tấn công" vào cùng ngày.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, M.H. - chủ nhân bài đăng - cho biết cô là nhân viên bán hàng của chi nhánh này trong khoảng 6 tháng. Cô cho biết sau lũ, công ty không có chương trình cụ thể thu gom hàng hóa thiệt hại về kho để xử lý mà yêu cầu nhân viên cửa hàng gửi đến cửa hàng giặt là làm sạch.

Sau đó, khoảng tháng 1 vừa qua, cửa hàng phát hiện thiếu hụt một phần trong số hàng được đưa đi làm sạch này, trị giá khoảng 98 triệu đồng. Phía công ty cho rằng cửa hàng có lỗi trong khâu kiểm kê nên yêu cầu tất cả nhân sự (1 quản lý, 2 nhân viên bán hàng) cùng chịu đền bù một phần thiệt hại (30 triệu đồng).

Khi đó, một quản lý khu vực Nha Trang tên T. M. cho biết sẽ chịu 10 triệu đồng, số còn lại chia quản lý cửa hàng và nhân viên.

"Tuy nhiên, tôi không đồng ý đền bù bởi tôi chỉ là nhân viên bán hàng, không có trách nhiệm trong việc kiểm kê, xử lý số hàng đó. Sau vài lần trao đổi, tôi chỉ chấp nhận không lấy lại khoản tiền giam lương hàng tháng (mỗi tháng 300.000 đồng, nhân với khoảng 6 tháng), còn tiền lương tháng 2 khoảng 7 triệu đồng, tôi vẫn phải nhận đủ", M.H. kể.

Siêu thị Go! ở phường Nha Trang bị ngập nặng trong trận lũ lịch sử tháng 11/2025. Ảnh: Đức Lợi.

Nữ nhân viên cũng lập luận vì hàng được đưa sang bên thứ 3 (đơn vị giặt ủi), không thể loại trừ khả năng hàng bị thất thoát ở đây. Việc "đẩy" cho nhân viên bán hàng phải đền bù là không thỏa đáng.

Tuy nhiên khi nhận lương tháng 2, M.H. bất ngờ khi thấy bị trừ hơn 6 triệu đồng, được ghi chú là khoản đền bù thiệt hại hàng hóa. Một nhân viên khác do nghỉ việc ở cửa hàng trước đó nên chỉ bị tính khoảng 1 triệu đồng (khoản giam lương). Thấy bức xúc, M.H. mới đăng bài lên mạng xã hội.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, quản lúc khu vực T.M. xác nhận xảy ra mâu thuẫn giữa nhân viên bán hàng và công ty trong việc tính toán đền bù thiệt hại hàng hóa. Theo đó, anh cho biết chủ yếu làm việc với quản lý trực tiếp của cửa hàng tên Q.T. - người trao đổi với các nhân viên và sau đó thống nhất lại với công ty.

"Sau nhiều lần thảo luận, quản lý này cho biết đồng ý với phương án đền bù của công ty, với tỷ lệ cửa hàng trưởng (quản lý) 40%, tất cả nhân viên còn lại 60%. Sau đó, công ty mới tiến hành trừ vào lương tháng 2", anh nói, cho biết có thể đã xảy ra việc truyền đạt chưa đầy đủ, toàn diện các mong muốn của hai phía.

Giải thích việc công ty cử nhân viên cửa hàng đưa đồ đến tiệm giặt ủi, anh cho biết là để tiết kiệm chi phí vận chuyển giữa Nha Trang và TP.HCM (kho chính). Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận bản thân và quản lý Q.T. thiếu kinh nghiệm trong việc theo dõi sát sao số hàng hóa được xử lý. Ngoài ra, T.M. cũng cho hay con số 98 triệu đồng thiệt hại đã được công ty thiện chí tính theo giá gốc và khấu trừ cho cửa hàng (so với giá trị ban đầu khoảng 160 triệu đồng).

Khi được liên hệ, Q.T. cho biết trong sự việc, anh có một phần lỗi khi thiếu kinh nghiệm quản lý, chưa xử lý nhanh chóng việc kiểm kê, báo cáo hàng hóa thiệt hại cũng như làm việc với các bên liên quan. Hiện, anh cũng đã nghỉ việc tại cửa hàng.

Sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, phía thương hiệu O.S. cũng đã làm việc lại với nữ nhân viên M.H. và tiến hành hoàn trả lại phần lương bị khấu trừ. M.H. cũng chấp nhận kết quả làm việc và gỡ các bài đăng khỏi mạng xã hội.

Tuy nhiên, bài viết gốc vẫn bị một số fanpage lưu lại và chia sẻ trên nền tảng Facebook, tiếp tục thu hút sự thảo luận.