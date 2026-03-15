Dubai gồng mình gỡ mác 'thành phố ma'

Giữa lúc hứng hơn 1.800 tên lửa và UAV từ Iran, UAE đẩy mạnh truyền thông, siết thông tin để giữ hình ảnh an toàn của Dubai, trấn an du khách và nhà đầu tư.

Trong nhiều thập kỷ, khu vực vùng Vịnh được xem là một “ốc đảo an toàn” giữa Trung Đông đầy biến động. UAE xây dựng thương hiệu là quốc gia an toàn nhất thế giới, đồng thời thường xuyên nhấn mạnh tỷ lệ tội phạm rất thấp.

Tuy nhiên, hình ảnh đó hiện đã bị lung lay.

Iran đã phóng hơn 1.800 tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào UAE - nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác bị Tehran nhắm mục tiêu trong cuộc xung đột này - phá vỡ bầu không khí yên bình vốn có, dù hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn phần lớn vật thể bay, theo AFP.

Bảo vệ danh tiếng

Những ngày qua, các influencer sống tại Dubai đã thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ và kêu gọi tinh thần gắn kết quốc gia, liên tục nhấn mạnh thông điệp rằng đất nước vẫn an toàn như trước.

Ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ gốc Kuwait Ebraheem Alsamadi, được biết đến qua chương trình Dubai Bling, cho biết trong một video rằng anh sẽ ở lại UAE bất chấp khuyến cáo của lãnh sự Mỹ, gọi đây là “quốc gia an toàn nhất thế giới và không điều gì có thể thay đổi điều đó”.

“Đây đã là ngôi nhà của tôi suốt 16 năm qua và tôi sẽ không rời đi chỉ trong 16 giây. Tôi sẽ luôn sát cánh cùng đất nước này như cách nó đã luôn sát cánh cùng tôi”, anh nói.

Giới chức cũng tăng cường truyền thông khi lo ngại rằng chiến tranh có thể gây tổn hại lâu dài tới danh tiếng cũng như nền kinh tế của Dubai. Tài khoản Instagram chính thức của Dubai đã đăng một ca khúc đầy cảm xúc gửi tới 5,8 triệu người theo dõi, với thông điệp: “Dubai an toàn và sẽ luôn an toàn”.

Dubai từ lâu nổi tiếng với hình ảnh hiện đại, an toàn, là "thiên đường sống ảo" cho các influencer. Ảnh: Reuters.

Từ lâu, an ninh đã gắn liền với bản sắc của thành phố. Ông Ryan Bohl, nhà phân tích địa chính trị tại nền tảng phân tích tình báo Rane Network, cho biết: “Những người xây dựng chiến lược đó đang tranh luận về cách điều chỉnh nó trước tình trạng bất ổn rõ ràng này, nhưng trước mắt họ vẫn dựa vào những phương thức quen thuộc”.

Theo ông, UAE cũng “hy vọng cuộc chiến sẽ kết thúc đủ nhanh để mọi người không gắn hình ảnh chiến tranh với đất nước này. Và một trong những cách tốt nhất để làm điều đó là giảm thiểu tác động của xung đột đối với chính UAE”.

Khoảng 90% dân cư sinh sống tại UAE là người nước ngoài - lực lượng lao động quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế, chuyển dần từ phụ thuộc vào dầu mỏ sang du lịch và dịch vụ. Việc giữ chân và thu hút nhân tài quốc tế vẫn là yếu tố then chốt trong chương trình này.

Ngành du lịch đặc biệt nhạy cảm với các vấn đề an ninh, nhưng “du khách từ các khu vực khác nhau trên thế giới có mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau”, ông Bohl cho biết.

Dubai đang nỗ lực chia sẻ hình ảnh "an toàn" của thành phố để trấn an người dân, du khách. Trong hình, nhóm người đang chụp ảnh check-in ở khu trung tâm thành phố hôm 6/3. Ảnh: Reuters.

Để hạn chế thêm tác động tiêu cực, giới chức tăng cường truyền thông nhằm duy trì hình ảnh cuộc sống bình thường ngay cả trong thời chiến.

Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã đi bộ cùng đoàn tùy tùng đông đảo qua trung tâm thương mại Dubai Mall. Tuy nhiên, tại các điểm du lịch biểu tượng như Dubai Mall và bãi biển JBR Beach, lượng khách qua lại đã giảm mạnh khi nhiều du khách rời khỏi đất nước. Các hinh ảnh lan truyền cho thấy nơi công cộng vắng vẻ và Dubai bị gắn mác "thành phố ma".

Tập đoàn phát triển bất động sản Emaar, đơn vị vận hành nhiều trung tâm thương mại lớn bao gồm Dubai Mall, đã cảnh báo các cửa hàng và nhà hàng không nên đóng cửa hoặc giảm giờ hoạt động trong thời gian chiến sự.

“Những hành động như vậy làm suy yếu trật tự công cộng, gây ra những lo ngại không cần thiết và ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng cũng như vị thế kinh tế của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất”, công ty cho biết trong thông báo gửi tới các cửa hàng.

“Chia sẻ tin đồn”

Các video ghi lại cảnh máy bay không người lái tấn công và khói bốc lên trên bầu trời thành phố đã lan truyền rộng rãi, trong khi nhiều du khách rời đi kể lại câu chuyện chạy khỏi Dubai giữa lúc giao tranh với truyền thông quốc tế.

Để tránh tổn hại thêm đến hình ảnh quốc gia, giới chức đã nhanh chóng hành động. Cảnh sát Dubai cảnh báo người dân không “chia sẻ tin đồn”, đồng thời cấm “chụp ảnh hoặc đăng tải hình ảnh các địa điểm an ninh hoặc cơ sở trọng yếu”.

Các quốc gia vùng Vịnh khác cũng áp dụng biện pháp tương tự. Qatar đã bắt giữ hơn 300 người.

Tổng chưởng lý UAE ra lệnh bắt giữ và xét xử khẩn cấp một số cá nhân vì đăng tải video về các vụ đánh chặn hoặc “nội dung sai lệch, bịa đặt”. Động thái trấn áp của UAE đã vấp phải phản ứng sau khi truyền thông phương Tây đưa tin về các vụ bắt giữ.

Hình ảnh vắng vẻ ở các bãi biển, trung tâm thương mại tại Dubai giữa những ngày xung đột. Ảnh: X.

Theo ông Bohl, chiến lược này “có thể phản tác dụng với một số nhóm công chúng nhất định, đặc biệt là người phương Tây và những người đến từ các nền dân chủ, vốn quen với quyền tự do biểu đạt”.

Tuần này, nhiều công ty cũng đã sơ tán khỏi khu tài chính của Dubai sau khi Iran đe dọa nhắm mục tiêu vào các lợi ích kinh tế liên quan tới Mỹ và Israel.

Với UAE - đặc biệt là Dubai, nơi không thể dựa vào nguồn thu từ dầu mỏ - việc chứng minh rằng môi trường đầu tư vẫn an toàn là yếu tố then chốt.

“Nếu các nhà đầu tư lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghệ hay bất động sản, không còn tin rằng khoản đầu tư của họ được đảm bảo an toàn, điều đó sẽ gây tác động nghiêm trọng hơn nhiều và ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch đa dạng hóa kinh tế của UAE”, ông Bohl nhận định.