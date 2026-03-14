Trung tâm tài chính, tòa nhà chọc trời ở Dubai 'thủng lỗ chỗ'

  • Thứ bảy, 14/3/2026 06:06 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Từ khu tài chính đến những công trình biểu tượng, Dubai ghi nhận nhiều thiệt hại sau loạt đòn từ Iran, làm rung chuyển thành phố vốn được xem là “ốc đảo an toàn” của Trung Đông.

Trung tâm tài chính ở Dubai chìm trong khói đen Hôm 13/3, mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn thành công va vào bức tường ngoài của một tòa nhà ở Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), khiến nhiều người hoảng hốt.
Ngày 13/3, Văn phòng Truyền thông Chính phủ Dubai cho biết vào cùng ngày, mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn thành công đã va vào bức tường ngoài của một tòa nhà ở Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), chưa ghi nhận thương vong. Các nhà chức trách không tiết lộ liệu vật thể bị đánh chặn là tên lửa hay máy bay không người lái. Ảnh: Yonhap.
Theo lời các nhân chứng, có hai tiếng nổ lớn vào buổi sáng, rồi những cột khói đen bốc lên. Các công ty như Goldman Sachs và Citigroup, những đơn vị thuê văn phòng tại DIFC, đã cho nhân viên chuyển sang làm việc từ xa ngay trong ngày. Ảnh: Reuters.
Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cột khói xám bốc lên từ hiện trường vụ nổ, phía sau có thể nhìn thấy tòa nhà Burj Khalifa mang tính biểu tượng của thành phố. Ảnh cắt từ clip/X.
Trước đó vào ngày 12/3, mảnh vỡ từ máy bay không người lái cũng đã va vào mặt ngoài của một tòa nhà cao tầng trên đường Sheikh Zayed, con đường chạy qua trung tâm thành phố Dubai, làm hư hại một phần tường ngoài của tòa nhà. Cùng ngày, một máy bay không người lái khác va chạm trực tiếp vào phần trên của mặt ngoài tòa nhà Address Creek Harbour (ảnh), một khu phức hợp khách sạn và căn hộ cao cấp ở Creek Harbour, gây ra hỏa hoạn. Ảnh: EPA.
Hồi đầu tháng 3, khách sạn Fairmont The Palm cũng bốc cháy dữ dội khiến 4 người bị thương. Cùng thời điểm, khách sạn mang tính biểu tượng xa hoa ở Dubai - Burj Al Arab - bốc cháy sau khi bị mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị đánh chặn rơi trúng. Ảnh: X.
Trung tâm tài chính, công trình biểu tượng ở Dubai bị hư hại cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh "ốc đảo an toàn" mà Dubai cố gắng xây dựng thời gian qua. Ảnh: Reuters.

Theo ghi nhận từ The TelegraphBloomberg, tính từ cuối tháng 2, UAE đã hứng chịu hơn 1.700 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa. Dù hơn 90% trong số này bị hệ thống phòng thủ UAE đánh chặn, một số vẫn đánh trúng các mục tiêu quan trọng như căn cứ quân sự, khu công nghiệp và sân bay Dubai. Ảnh: Bloomberg.

Cận cảnh 'mưa đen' trút xuống bầu trời Iran

Sau các cuộc không kích nhắm vào kho dầu, bầu trời thủ đô Tehran bị bao phủ bởi làn khói đen đặc, thậm chí nước mưa cũng nhuốm màu đen gây sốc.

06:06 9/3/2026

Mai An

dubai iran tấn công tòa nhà

    Đọc tiếp

    Xe khach tang ve 50.000 dong vi gia xang dau tang hinh anh

    Xe khách tăng vé 50.000 đồng vì giá xăng dầu tăng

    06:06 13/3/2026 06:06 13/3/2026

    0

    Trước tình hình biến động của giá xăng dầu, một số nhà xe khách thông báo tạm thời tăng vé thêm 20.000-50.000 đồng. Nhiều tài xế, shipper giao hàng cũng tìm cách để ứng phó.

    Barron Trump bi keu goi nhap ngu hinh anh

    Barron Trump bị kêu gọi nhập ngũ

    20:00 4/3/2026 20:00 4/3/2026

    0

    Trong bối cảnh xung đột giữa Iran, Mỹ và Israel leo thang, dẫn đến thương vong cho quân đội Mỹ, một bộ phận dân mạng bất ngờ kêu gọi Barron Trump tham gia nghĩa vụ quân sự.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

