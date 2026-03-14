Trung tâm tài chính, tòa nhà chọc trời ở Dubai 'thủng lỗ chỗ'

Ngày 13/3, Văn phòng Truyền thông Chính phủ Dubai cho biết vào cùng ngày, mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn thành công đã va vào bức tường ngoài của một tòa nhà ở Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), chưa ghi nhận thương vong. Các nhà chức trách không tiết lộ liệu vật thể bị đánh chặn là tên lửa hay máy bay không người lái. Ảnh: Yonhap.
Theo lời các nhân chứng, có hai tiếng nổ lớn vào buổi sáng, rồi những cột khói đen bốc lên. Các công ty như Goldman Sachs và Citigroup, những đơn vị thuê văn phòng tại DIFC, đã cho nhân viên chuyển sang làm việc từ xa ngay trong ngày. Ảnh: Reuters.
Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cột khói xám bốc lên từ hiện trường vụ nổ, phía sau có thể nhìn thấy tòa nhà Burj Khalifa mang tính biểu tượng của thành phố. Ảnh cắt từ clip/X.
Trước đó vào ngày 12/3, mảnh vỡ từ máy bay không người lái cũng đã va vào mặt ngoài của một tòa nhà cao tầng trên đường Sheikh Zayed, con đường chạy qua trung tâm thành phố Dubai, làm hư hại một phần tường ngoài của tòa nhà. Cùng ngày, một máy bay không người lái khác va chạm trực tiếp vào phần trên của mặt ngoài tòa nhà Address Creek Harbour (ảnh), một khu phức hợp khách sạn và căn hộ cao cấp ở Creek Harbour, gây ra hỏa hoạn. Ảnh: EPA.
Hồi đầu tháng 3, khách sạn Fairmont The Palm cũng bốc cháy dữ dội khiến 4 người bị thương. Cùng thời điểm, khách sạn mang tính biểu tượng xa hoa ở Dubai - Burj Al Arab - bốc cháy sau khi bị mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị đánh chặn rơi trúng. Ảnh: X.
Trung tâm tài chính, công trình biểu tượng ở Dubai bị hư hại cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh "ốc đảo an toàn" mà Dubai cố gắng xây dựng thời gian qua. Ảnh: Reuters.
Theo ghi nhận từ The Telegraph và Bloomberg, tính từ cuối tháng 2, UAE đã hứng chịu hơn 1.700 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa. Dù hơn 90% trong số này bị hệ thống phòng thủ UAE đánh chặn, một số vẫn đánh trúng các mục tiêu quan trọng như căn cứ quân sự, khu công nghiệp và sân bay Dubai. Ảnh: Bloomberg.
Cẩm nang 'sống sót' nơi công sở
Trong MENTOR - Từ sinh viên chất đến nhân sự chiến, tác giả Lê Công Minh chia sẻ trải nghiệm vượt qua và học hỏi từ thất bại: Từ nam sinh thi trượt đại học đến giám đốc truyền thông kỹ thuật số, nhân viên Big 4 kiểm toán, sáng lập trung tâm tiếng Anh… Đây là nơi những bạn trẻ "lênh đênh" chốn công sở dễ tìm thấy mình và học hỏi để vươn lên trên con đường sự nghiệp.