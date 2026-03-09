Cận cảnh 'mưa đen' trút xuống bầu trời Iran

|
Từ sáng 8/3, Tehran chìm trong những đám mây đen dày đặc sau các cuộc tấn công của Israel tối 7/3. Đây dường như là cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran kể từ khi chiến dịch "Cơn Thịnh nộ Khủng khiếp" bắt đầu cách đây một tuần. Ảnh: Reuters.
Các video, hình ảnh ghi lại lớp sương mù đen trùm lên thành phố liên tục được chia sẻ. Nhiều người dân còn phàn nàn về mùi khét nồng nặc trong không khí khi các đám cháy tiếp tục bùng phát tại các kho nhiên liệu và nhà máy lọc dầu bị máy bay chiến đấu Israel tấn công. Ảnh: Reuters.
Theo Financial Times, kho chứa dầu Shahran ở Tehran là một trong ba kho ở thủ đô bị Israel nhắm mục tiêu. Một kho khác ở thành phố Karaj gần đó, phía tây Tehran, cũng bị tấn công. Ảnh: Reuters.
Ngoài khói và lửa, hiện tượng mưa bất thường cũng đã được ghi nhận ở một số khu vực của Tehran. Khói ô nhiễm bốc lên từ những đám cháy do các cơ sở dầu mỏ bị tấn công đã hòa trộn với các đám mây mưa, tạo ra hiện tượng "mưa đen" chứa dầu rơi xuống một số khu vực trong thành phố. Ảnh cắt từ clip/CNN.
Hội Chữ thập đỏ Iran kêu gọi người dân ở trong nhà ngay cả sau khi mưa đã tạnh, cảnh báo rằng không khí có thể trở nên nguy hại khi các giọt mưa mang tính axit bay hơi trở lại vào bầu khí quyển. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân thủ đô súc họng và rửa mũi bằng dung dịch muối để loại bỏ các hạt muội than độc hại. Ảnh: X.
“Việc hít phải những chất ô nhiễm như vậy có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp cả ngắn hạn lẫn dài hạn và về lâu dài thậm chí có thể dẫn đến ung thư”, Jim Dale, nhà khí tượng học cấp cao của Cơ quan Dự báo Thời tiết Anh, cho biết. Ảnh: Reuters.
Thủ đô Tehran vốn đã bị ô nhiễm nặng nề trước khi các vụ nổ mới nhất xảy ra. Một báo cáo năm 2018 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Tehran vào nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, với hơn 4.000 ca tử vong mỗi năm liên quan đến ô nhiễm không khí. "'Mưa đen' là một hệ quả của xung đột và thường không được nghĩ đến. Bạn ném bom một nơi nào đó, rồi đột nhiên cả đất nước phải đối mặt với hàng loạt vấn đề, từ nguồn lương thực cho đến các vấn đề y tế", ông Jim Dale nói với CNN.
