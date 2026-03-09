Cận cảnh 'mưa đen' trút xuống bầu trời Iran

Thủ đô Tehran vốn đã bị ô nhiễm nặng nề trước khi các vụ nổ mới nhất xảy ra. Một báo cáo năm 2018 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Tehran vào nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, với hơn 4.000 ca tử vong mỗi năm liên quan đến ô nhiễm không khí. "'Mưa đen' là một hệ quả của xung đột và thường không được nghĩ đến. Bạn ném bom một nơi nào đó, rồi đột nhiên cả đất nước phải đối mặt với hàng loạt vấn đề, từ nguồn lương thực cho đến các vấn đề y tế", ông Jim Dale nói với CNN.