Bạn trai Hòa Minzy thân thiết với Văn Toàn, vợ chồng Văn Hậu

  • Chủ nhật, 8/3/2026 10:48 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Chơi chung nhiều năm với Hòa Minzy, Văn Toàn, vợ chồng Văn Hậu hay Thành Chung đều sớm biết về mối tình kín tiếng của nữ ca sĩ và bạn trai vừa công khai.

hoa minzy anh 1

Thông tin ca sĩ Hòa Minzy công khai bạn trai quân nhân đang nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Với nhiều khán giả thậm chí đồng nghiệp trong showbiz, đây là tin bất ngờ bởi nữ ca sĩ giữ kín chuyện tình vài năm qua. Song với hội bạn chơi chung thân thiết, mối quan hệ của cả hai đã được chia sẻ từ lâu. Ảnh: Hòa Minzy/Facebook.

hoa minzy anh 2

Cụ thể, ca sĩ sinh năm 1995 cùng diễn viên Bảo Hân, cầu thủ Văn Toàn và gia đình một số cái tên như Văn Hậu, Thành Chung, Đức Chinh nổi tiếng có tình bạn khăng khít nhiều năm. Ngay sau khi Hòa Minzy tiết lộ chuyện tình cảm, hôm 7/3, diễn viên Bảo Hân cũng chia sẻ bức ảnh cả nhóm tụ tập dịp năm mới. "Chồng ngoài đời và chồng trên mạng của bà Hòa Minzy gặp nhau rồi mọi người nhé", cô dí dỏm chú thích bức ảnh có sự xuất hiện của Thăng Văn Cương - bạn trai Hòa Minzy. Ảnh: Phạm Bảo Hân.

hoa minzy anh 3

Nhiều người theo dõi cũng phát hiện bức ảnh là phiên bản "đầy đủ" của buổi tụ tập. Trước đó, Tố Uyên - bà xã cầu thủ Thành Chung - cũng đăng tải ảnh check-in trong buổi gặp gỡ này song không có mặt Thăng Văn Cương bởi thời điểm đó Hòa Minzy và nam quân nhân chưa công khai. Ảnh: @uyenkem_/Instagram.

hoa minzy anh 4hoa minzy anh 5

Bà xã Thành Chung còn đăng tải thêm những khoảnh khắc trong buổi vui chơi. Cô hóm hỉnh: "Ngày cả làng up suộc đã tới", ý chỉ các thành viên hiện có thể thoải mái đăng hình ảnh có mặt Thăng Văn Cương. Doãn Hải My - vợ cầu thủ Văn Hậu - cũng hào hứng bình luận dưới bài đăng của Hòa Minzy: "Xả ảnh thôi chị ơi". Ảnh: @uyenkem_@_doanhaimy/Instagram.

hoa minzy anh 6

Có thể thấy thời gian qua, các thành viên nhóm bạn thân đã giúp giọng ca "Bắc Bling" giữ kín chuyện hẹn hò. Sau khi Hòa Minzy công khai, tất cả đều gửi lời chúc phúc cặp đôi, "chào đón" thêm thành viên mới vào nhóm. Ảnh: Phạm Bảo Hân/Facebook.
hoa minzy anh 7

Đặc biệt, cầu thủ Văn Toàn, người nhiều lần dính tin đồn tình cảm với Hòa Minzy, cũng được làm rõ chỉ có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Thời gian qua, cả hai được nhiều người hâm mộ "đẩy thuyền" khi có nhiều tương tác trên mạng xã hội và ngoài đời. Nam cầu thủ cũng nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ nữ Hòa Minzy khi cô có sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: Hòa Minzy/Facebook.

hoa minzy anh 8

Sau khi cô bạn thân công khai người yêu, Văn Toàn cũng được nhiều người hâm mộ gửi lời chúc sớm tìm được một nửa của mình. Trong số các cầu thủ cùng lứa Thường Châu, chỉ còn tiền đạo sinh năm 1996 là cái tên hiếm hoi chưa yên bề gia thất. Ảnh: Hòa Minzy/Facebook.

