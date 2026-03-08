Bạn trai Hòa Minzy thân thiết với Văn Toàn, vợ chồng Văn Hậu

Cụ thể, ca sĩ sinh năm 1995 cùng diễn viên Bảo Hân, cầu thủ Văn Toàn và gia đình một số cái tên như Văn Hậu, Thành Chung, Đức Chinh nổi tiếng có tình bạn khăng khít nhiều năm. Ngay sau khi Hòa Minzy tiết lộ chuyện tình cảm, hôm 7/3, diễn viên Bảo Hân cũng chia sẻ bức ảnh cả nhóm tụ tập dịp năm mới. "Chồng ngoài đời và chồng trên mạng của bà Hòa Minzy gặp nhau rồi mọi người nhé", cô dí dỏm chú thích bức ảnh có sự xuất hiện của Thăng Văn Cương - bạn trai Hòa Minzy. Ảnh: Phạm Bảo Hân.