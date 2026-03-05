Thang máy gặp sự cố, người đàn ông Ấn Độ suýt bị nghiền nát

Vừa bước ra ngoài thang máy, ông Vatsalbhai Pancha suýt mất mạng vì thang bất ngờ lao vọt lên trong khi cửa vẫn mở.

Thót tim cảnh người đàn ông suýt bị thang máy nghiền nát Trong lúc ông Vatsalbhai Pancha (Ấn Độ) bước ra khỏi thang máy, chiếc thang bất ngờ lao vọt lên trên do gặp lỗi điện.

Ngày 3/3, Vatsalbhai Pancha đang rời thang máy tại khu chung cư nơi ông sinh sống thì buồng thang kim loại bất ngờ tăng tốc đi lên mà không có cảnh báo, khiến ông đập đầu và ngã xuống đất.

Theo đoạn video do camera an ninh tại khu nhà ông ở thành phố Valsad (Ấn Độ) ghi lại, Pancha suýt bị xẻ đôi trong gang tấc, theo New York Post.

Trong đoạn video, Pancha bước vào thang máy và hơi tựa vào cửa, chờ cửa mở ở tầng mình cần. Cửa thang sau đó mở ra bình thường, người đàn ông bước được nửa bước ra ngoài ở đúng tầng - trước khi thang bất ngờ lao vọt lên lần nữa.

Pancha, mặc áo sơ mi hồng và quần đen, chỉ vừa kịp thoát qua khung cửa trước cú tăng tốc bất ngờ của thang máy. Lực kéo mạnh khiến ông đập đầu và trượt khỏi lối ra đang khép lại nhanh chóng.

Cú va chạm khiến Pancha ngã bật xuống sàn, rơi vào khoảng trống giữa thang máy và bức tường. Bằng cách nào đó, ông vẫn thoát khỏi việc bị kẹt giữa sàn thang máy đang đi lên và trần của tầng mà ông vừa tới.

Video cũng cho thấy thang máy di chuyển nhanh đến mức cửa còn chưa kịp đóng lại. Nguyên nhân gây ra sự cố được cho là một lỗi nghiêm trọng về điện.

Sau cú thoát chết trong gang tấc, Pancha được cho là bị chấn thương nội tạng.

Khoảnh khắc thang máy lao vọt lên khi ông Pancha chưa kịp bước ra ngoài xong. Ảnh cắt từ clip.

Cư dân của tòa nhà 14 tầng cho biết họ nghe thấy tiếng va chạm lớn khi thang máy gặp sự cố. Nhiều người lập tức chạy đến khu vực thang máy, nơi người đàn ông được phát hiện. Các gia đình trong tòa nhà cũng bày tỏ họ vẫn còn hoảng sợ sau vụ việc.

Ông Himati Roy, chủ tịch hội đồng quản trị tòa nhà, cho biết hệ thống thang máy trong khu chung cư là loại công nghệ cao, thuộc chương trình nhà ở của Thủ hiến bang. Ông cũng cho biết chỉ vài ngày trước sự cố, kỹ thuật viên đã đến kiểm tra thang máy để xử lý những vấn đề nhỏ liên quan đến đèn và quạt trong cabin.

Đại diện tòa nhà cho biết trước sự cố của ông Pancha, thang máy chưa từng nhận được khiếu nại nghiêm trọng nào.

Sau khi video được đăng tải lên mạng, nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ phẫn nộ trước sự cố đáng sợ, gọi đó là “không thể tha thứ”.

Một người viết: “Người vận hành thang máy và các nhà thầu liên quan nên bị truy tố vì tội cố ý giết người”.

“Đừng bao giờ tin thang máy khi cửa vẫn đang mở. Hãy luôn chờ thang dừng hẳn và sàn ngang bằng rồi mới bước ra. Mọi người hãy cẩn thận", một người khác bình luận.