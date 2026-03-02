Người Việt ở Israel: 'Dưới hầm kiên cố vẫn nghe tiếng nổ long trời'

Mỗi khi tiếng còi cảnh báo hú vang, Anh Đức chạy thục mạng đến hầm trú ẩn. Tình hình xung đột căng thẳng cũng khiến vợ chồng Kim Chi không phút nào dám rời điện thoại.

18h30 tối 2/3 (giờ địa phương), tiếng còi báo động hú vang như muốn xé toạc bầu trời Kiryat Mal'akhi (Israel), Ngân (21 tuổi) cuống cuồng tắt bếp, chộp vội chiếc điện thoại rồi chạy thục mạng xuống hầm trú ẩn gần nhà.

Từ thời điểm căng thẳng giữa Mỹ, Irael và Iran leo thang, cuộc sống của cô gái người Việt gắn chặt với âm thanh thót tim có thể réo lên bất kể sáng tối.

"Vì không biết khi nào còi hú lên, tôi luôn tranh thủ tắm rửa, dọn dẹp, nấu ăn thật nhanh để nếu có chuyện còn kịp chạy xuống hầm trú ẩn gần nhất", Ngân chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sau khi chờ khoảng 10-15 phút, nếu không có diễn biến nguy hiểm và điện thoại thông báo an toàn, cô và mọi người lại trở về nhà.

Những gì xảy ra với Ngân cũng là điều nhiều người Việt sống rải rác khắp Israel đang phải đối mặt, trong bối cảnh tình hình căng thẳng leo thang từ 28/2. Cảm giác căng thẳng không còn nằm trên bản tin, mà hiện diện trong từng sinh hoạt hàng ngày. Nhịp sống quen thuộc vì thế bị xáo trộn, khi những kế hoạch thường ngày phải điều chỉnh trong bối cảnh bất ổn kéo dài.

Ngân cùng bạn bè chạy xuống hầm trú ẩn khi có báo động.

Căng thẳng chưa từng thấy

Sinh sống tại thành phố Holon, cách Tel Aviv khoảng 10 phút lái xe, nơi ở của vợ chồng Kim Chi (sinh năm 1991) là một trong những khu vực được cảnh báo nguy hiểm.

Cô nhớ rõ vào 8h30 ngày 28/2, tiếng báo động của ứng dụng trên điện thoại lần đầu vang lên, cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn vì xảy ra giao tranh. Từ ngày 1/3, cứ cách 1 tiếng, còi báo động lại vang lên, nhiều cơ sở, trung tâm dừng hoạt động, chỉ còn các dịch vụ thiết yếu còn mở cửa.

"Ngay cạnh chỗ tôi sống có hầm trú ẩn nên mỗi khi có còi báo động, vợ chồng tôi chạy ngay vào đó. Hầm rất kiên cố nhưng ở bên trong, tôi vẫn nghe rõ những tiếng nổ lớn, rung chuyển đất và máy bay chiến đấu thường xuyên bay qua lại trên bầu trời", Chi mô tả.

Kết hôn với chồng là người bản địa gần 8 năm, 3 năm đến Israel sinh sống và từng chứng kiến các cuộc xung đột trước đây giữa Israel và Iran song lần này, Chi đánh giá mức độ nghiêm trọng là rất cao.

Điện thoại Kim Chi liên tục phát thông báo cảnh báo, các bản tin trên tivi cũng cập nhật các khu vực nguy hiểm.

Làm trong ngành dịch vụ ăn uống, Kim Chi lập tức thông báo đóng cửa và theo dõi tình hình. Vợ chồng cô cũng phần nào an tâm khi chính quyền địa phương chuẩn bị nước, lương thực trong trường hợp người dân cần hỗ trợ. Vì là người châu Á hiếm hoi trong khu, cô cũng được hàng xóm quan tâm, động viên.

"Ở chỗ tôi không quá hỗn loạn vì đa phần người dân đã chuẩn bị sẵn tinh thần cũng như lương thực. Thông tin căng thẳng với Iran cũng được nhắc đi nhắc lại hơn một tháng nay. Ngoài ra, hầm trú ẩn ở khắp nơi, chỉ cần nghe theo hướng dẫn và đến nơi trong thời gian yêu cầu thì mọi thứ gần như an toàn", cô cho biết.

Ngoài ra, Chi cũng thường xuyên cập nhật tình hình cho gia đình ở quê nhà TP.HCM để mọi người bớt lo lắng.

Trong khi đó, Ngân cho biết gia đình cô tại Việt Nam cũng sốt ruột, liên tục gọi điện hỏi thăm con gái. Cô chia sẻ nếu tình hình trở nên căng thẳng hơn và Đại sứ quán Việt Nam ở Israel có thông báo di dời công dân về nước hoặc sang nước thứ ba, cô sẽ tuân thủ hướng dẫn.

Thức suốt 24 giờ

Hoàng Anh Đức (24 tuổi), sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, hiện sinh sống và làm việc tại Moshav Beit Hanan, đồng thời theo học chương trình thực tập nông nghiệp Agrostudies.

Khi xung đột leo thang, cuộc sống của Đức ít nhiều bị ảnh hưởng. Điện thoại thường xuyên nhận được tin nhắn cảnh báo khẩn cấp, kèm theo tiếng còi báo động vang lên tại khu vực sinh sống.

Mỗi khi còi hú, Đức phải nhanh chóng tìm đến phòng an toàn hoặc hầm trú ẩn gần nhất. Thời gian để di chuyển chỉ tính bằng vài chục giây nên mọi phản ứng đều phải thật nhanh.

Anh Đức nhanh chóng di chuyển đến nơi trú ẩn theo chỉ dẫn.

“Trong 24 giờ từ khi chiến sự nổ ra, tôi gần như chưa được ngủ”, Đức nói.

Khu vực Đức ở nằm gần Tel Aviv-Yafo nên các đợt tấn công và loạt tên lửa diễn ra liên tục trong ngày, khiến sinh hoạt bị gián đoạn. Dù vậy, theo Đức, người dân địa phương đã quen với quy trình an toàn nên xử lý tình huống khá bình tĩnh.

Tại Việt Nam, gia đình Đức luôn trong trạng thái lo lắng khi theo dõi tin tức. “Mẹ và người thân gọi điện liên tục, tôi cũng chủ động cập nhật tình hình để gia đình yên tâm hơn”, Đức cho biết. Bên cạnh sự động viên từ người thân, anh còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel trong việc nắm bắt thông tin và hướng dẫn đảm bảo an toàn.

Còn với Kim Tuyền (sinh năm 2003, sinh sống tại thành phố Sderot), tuân thủ các chỉ dẫn của chính quyền địa phương và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho bản thân, thích ứng với tình hình.

"May mắn là tôi ở khu vực phía Nam, ít bị ảnh hưởng so với nhiều nơi khác. Mỗi khi chạy xuống hầm trú ẩn theo cảnh báo, chỉ sau vài phút là mọi thứ trở lại bình thường", cô nói.

Trang trại nơi Tuyền làm việc cũng đã có những hướng dẫn cụ thể về các biện pháp an toàn cần tuân thủ khi có tín hiệu cảnh báo. Để tránh bất trắc, cô chủ động ở nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết. Nguồn thực phẩm và nhu yếu phẩm vẫn được đảm bảo đầy đủ vì các cửa hàng trong khu vực vẫn hoạt động bình thường.

"Sang Israel từ tháng 10/2025, đây là lần đầu tiên tôi trải qua tình huống như vậy. Mong rằng mọi thứ có thể sớm ổn định trở lại", cô bày tỏ.

