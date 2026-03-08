Người phụ nữ Thái Lan cưới cùng lúc hai người đàn ông

Cùng có tình cảm với hai người đàn ông Áo, Dujduan Ketsaro (Thái Lan) quyết định tổ chức "đám cưới 3 người". Tuy nhiên, hôn lễ này không có giá trị pháp lý.

Dujduan Ketsaro được mẹ chúc phúc khi cưới hai người đàn ông. Ảnh: SCMP.

Khi Dujduan Ketsaro kết hôn với hai người đàn ông trong cùng một lễ cưới ở vùng đông bắc Thái Lan hôm 7/3, cô đã sẵn sàng cho sự chú ý của dư luận.

“Kết hôn với một người thì chẳng ai nhớ. Cưới hai người cùng lúc thì ai cũng nhớ”, người phụ nữ 37 tuổi, từng là ca sĩ, nhạc sĩ, nói đùa với một vị khách, theo South China Morning Post.

Đám cưới “3 người” bao gồm Dujduan và hai bạn đời người Áo: Roman, một cảnh sát đã nghỉ hưu mà cô sống cùng suốt 5 năm, và Macky, một cảnh sát khác đồng thời là bạn thân của Roman, đến Thái Lan du lịch.

Khi Macky nảy sinh tình cảm với Dujduan, cả ba đã thẳng thắn nói chuyện với nhau. Một năm sau, họ quyết định kết hôn.

Lễ cưới được tổ chức tại huyện Prakhon Chai, tỉnh Buriram, khá đơn giản. Cả ba cùng nhận lời chúc phúc tâm linh và tham gia nghi thức buộc chỉ cổ tay truyền thống. Sau buổi lễ, hai chú rể khoác tay nhau rồi cùng nhảy xuống một chiếc ao để ăn mừng.

Mỗi người đàn ông cũng trao cho gia đình cô dâu sính lễ 1 triệu baht (khoảng 824 triệu đồng) và hứa sẽ chăm sóc Dujduan cùng các con của cô - 3 người con từ cuộc hôn nhân trước và hai cháu ngoại.

Gia đình cô dâu nhận sính lễ từ hai "chú rể" mỗi người 1 triệu baht. Ảnh minh họa: Reuters.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Dujduan với một người đàn ông Thái Lan tan vỡ cùng lúc với sự nghiệp âm nhạc của cô. Từ đó, cô làm việc tại thành phố biển Pattaya để nuôi gia đình.

Mẹ của cô, 61 tuổi, người đã chúc phúc cho cuộc hôn nhân này, nói đơn giản: "Tôi đã thấy con gái mình vất vả suốt nhiều năm. Hạnh phúc của nó là điều quan trọng nhất với tôi".

Ông Thian-iew Lueangdechanurak, thị trưởng Saengthon, là người chủ trì buổi lễ và cho biết đây là đám cưới đầu tiên kiểu này tại địa phương.

Tuy nhiên, lễ cưới không có giá trị pháp lý, vì luật của Thái Lan chỉ công nhận hôn nhân giữa hai người. Trong khi đó, các cặp đồng giới đã được phép đăng ký kết hôn từ cuối tháng 1/2025.

Dấu mốc pháp lý đó cũng được thể hiện trong dịp cuối tuần này, khi chị Charinrat Numduea (46 tuổi), trưởng thôn một ngôi làng, kết hôn với bạn gái lâu năm Rungnapa Butsamran (46 tuổi), một giáo viên, tại ngôi nhà mới của họ ở huyện Khlong Khlung.

Lễ cưới này gây chú ý không chỉ vì là cuộc hôn nhân đồng giới theo luật mới, mà còn vì sính lễ hơn 1,4 triệu baht ( 1,1 tỷ đồng ) mà Charinrat trao cho cô dâu của mình.