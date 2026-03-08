Cầu thủ Đức Huy khiến bà xã 'ứa nước mắt' với lựa chọn quà 8/3

Chia sẻ đoạn tin nhắn hài hước với chồng trước thềm ngày Quốc tế Phụ nữ, MC Mù Tạt khiến nhiều người bật cười. Trong khi đó, vợ Văn Hậu, Thành Chung nhận được quà 8/3 sớm.

MC Mù Tạt "ứa nước mắt" với quà 8/3 từ chồng. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.

Tối muộn 7/3, Nguyễn Huyền Trang (MC Mù Tạt) đăng tải ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn với chồng, cầu thủ Đức Huy, trên mục story trang cá nhân.

Theo đó, nhận dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, Đức Huy đưa ra nhiều lựa chọn "quà tặng" cho bà xã. Thay vì hoa hay các phần quà lãng mạn, anh đề xuất các món ăn như ốc, lòng, sầu riêng hay một nhà hàng nổi tiếng với sushi.

Cuối cùng, cầu thủ sinh năm 1995 "chốt hạ": "Trưa ăn lòng, chiều tráng miệng sầu riêng, tối Hokkaido, trước khi đi ngủ ăn ốc".

"Ứa nước mắt chứ không phải rớt nữa. Chưa bao giờ có khoảnh khắc lãng mạn", Huyền Trang chú thích bức hình.

Màn hội thoại hài hước của cặp đôi khiến nhiều người theo dõi thích thú. Đây cũng là hình ảnh thường được cặp đôi chia sẻ từ khi còn hẹn hò. Theo đó, từ khi công khai yêu, Đức Huy và Huyền Trang thường xuyên trêu chọc nhau, nhắn tin với phong cách thoải mái, nữ MC còn luôn xưng "chị" và gọi nửa kia là "em trai".

Doãn Hải My, Tố Uyên đều nhận được quà 8/3 sớm. Ảnh: @_doanhaimy, @uyenkem_/Instagram.

Cũng khiến dân mạng bật cười là "tiểu phẩm" trao quà của vợ chồng Xuân Son - Marcele Seippel. Trước khi chồng kịp chuẩn bị quà, Seippel đã tự mua sẵn rồi đợi anh ở cửa, bảo anh trao lại cho mình như thể đó là món quà nam cầu thủ tự tay chọn. Vẻ mặt ngơ ngác của nam tiền đạo làm nhiều người theo dõi thích thú.

"Nếu chồng không tặng hoa cho chúng ta, chúng ta có thể tự mình giải quyết được mà", nàng WAG Brazil hóm hỉnh.

Trong khi đó, Tố Uyên - bà xã cầu thủ Thành Chung - khoe được nửa kia tặng quà 8/3 sớm vì bận thi đấu đúng ngày lễ. Trong đoạn video được nàng WAG ghi lại, ngoài túi quà từ thương hiệu xa xỉ, Thành Chung còn tỉ mẩn tự lắp ghép lego thành một bó hoa tặng vợ.

Từ khi hẹn hò tới lúc về chung một nhà và có con, nam hậu vệ luôn tỏ ra yêu chiều bà xã hot girl bằng các món quà lãng mạn và dành lời có cánh cho cô trên mạng xã hội. Hình ảnh hạnh phúc, ngọt ngào của gia đình nhỏ cũng thường xuyên được nàng WAG Tuyên Quang chia sẻ.

Với Doãn Hải My - vợ cầu thủ Văn Hậu - món quà sớm cô nhận được là từ con trai đầu lòng, bé Lúa (tên thật: Minh Đăng). Tấm thiệp đơn giản được hỗ trợ thực hiện ở trường mẫu giáo, bên trong in hình cậu bé và lời chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ.

"Quà 8/3 của Lúa dành cho mẹ", Hải My hạnh phúc khoe.