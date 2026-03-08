Kẹt trong khách sạn 5 sao ở Dubai, cô gái 'phát khóc' vì hóa đơn

Mắc kẹt trong khách sạn 5 sao tại Dubai, Lily Mann phải đối mặt với khoản chi phí lên tới 3.000 bảng Anh (hơn 105 triệu đồng) để duy trì sinh hoạt.

Lily Mann đã đến Dubai (UAE) khoảng 10 lần. Ảnh: lilylouisemann_/Instagram.

Lily Mann (25 tuổi) đến Dubai cùng bạn trai James Shires (33 tuổi) vào ngày 26/2, dự định tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài một tuần.

Tuy nhiên, những ngày qua, cặp đôi liên tục tìm cách trở về nhà sau khi chuyến bay của hãng Etihad Airways từ Dubai (UAE) về sân bay Manchester (Vương quốc Anh) bị hủy. Hiện họ chỉ có 2 lựa chọn: trả hơn 10.000 bảng Anh/người (hơn 350 triệu đồng) cho vé một chiều, hoặc chờ đợi vô thời hạn.

Họ là một trong hàng nghìn du khách Anh mắc kẹt tại Trung Đông sau khi các cuộc tấn công trả đũa qua lại giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra trên khắp khu vực.

Mann, influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) đến từ Anh, nói với Daily Mail rằng hiện gần như không có chuyến bay nào về nhà. Cô cho biết: “Chúng tôi thật đen đủi, còn những người đã rời đi được thì rất may mắn. Những chuyến bay hiếm hoi còn chỗ chủ yếu là hạng thương gia hoặc hạng nhất, giá lên tới khoảng 10.000 bảng Anh”.

Do chưa thể rời đi, cặp đôi buộc phải tiếp tục ở lại khách sạn 5 sao FIVE Luxe JBR. Việc kéo dài kỳ nghỉ ngoài kế hoạch đã khiến họ tốn thêm hơn 3.000 bảng Anh, bao gồm chi phí lưu trú và tiền gửi chăm sóc chó ở nhà.

“Chúng tôi đang phải chi rất nhiều tiền chỉ để tiếp tục ở lại Dubai. Ở đây không hề rẻ. Nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác”, Mann chia sẻ.

Hai người đã tìm cách liên hệ với Trip, công ty du lịch họ đã đặt chuyến đi, để xin hướng dẫn nhưng gần như không nhận được hỗ trợ đáng kể.

Theo Mann, hai người cũng không thể trực tiếp trao đổi với hãng hàng không tại sân bay vì chỉ những người có thẻ lên máy bay mới được vào bên trong. Cặp đôi đang chờ xác nhận vé sau khi được thông báo tối 6/3 rằng có thể họ sẽ được xếp lên một chuyến bay vào ngày 14/3 tới.

Mann và Shires đã bên nhau 4,5 năm và từng đến Dubai khoảng 10 lần. Những chuyến đi này thường xuyên được Mann chia sẻ trên mạng xã hội. “Người ta thường gắn tôi với Dubai”, cô nói.

Bầu không khí xa hoa vốn gắn liền với UAE gần đây đã bị đảo lộn bởi còi báo động, các vụ đánh chặn máy bay không người lái và những buổi tối trú ẩn trong bãi đỗ xe ngầm.

Đợt tấn công hôm 1/3 khiến khách sạn Jumeirah nổi tiếng bốc cháy, còn nhiều khu công nghiệp chìm trong khói. Ngày 7/3, UAV chưa rõ nguồn gốc lao xuống gần nhà ga tại sân bay quốc tế Dubai, gây ra vụ nổ lớn và khiến cơ sở đóng cửa trong nhiều giờ.

Cặp đôi cho biết trước đó, họ gần như không để ý đến căng thẳng quốc tế đang leo thang, cho đến khi tiếng báo động đầu tiên vang lên. Họ cũng chưa trực tiếp chứng kiến các vụ tấn công.

“Tuần trước, chúng tôi đang nằm nghỉ ngơi thì điện thoại đột nhiên báo động, khiến chúng tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Đầu tuần, chúng tôi nhìn thấy một cột khói khi đang ăn sáng, rồi một đám mây khói đen rất lớn”, Mann kể.

Dù nói rằng mọi người dần quen với tình hình, Mann thừa nhận mỗi khi còi báo động vang lên - điều gần như diễn ra mỗi ngày - cô vẫn cảm thấy tim đập mạnh.

Cô kể: “Có lần chúng tôi đang ở trong trung tâm thương mại, còi báo động vang lên, mọi người nhìn nhau đầy lo lắng. Tình hình lúc đó khá đáng sợ vì chúng tôi đang ở giữa rất nhiều kính”.

Theo cô, tiếng máy bay chiến đấu là điều đáng sợ nhất. Dù vậy, cuộc sống hàng ngày của họ vẫn phần nào tiếp diễn: đi bộ uống cà phê dọc bờ biển, mua sắm trong trung tâm thương mại.

“Bạn nhận được cảnh báo tên lửa, rồi khoảng 30 phút sau lại có thông báo rằng có thể ra ngoài an toàn. Khi không được ra ngoài, chúng tôi ở trong phòng. Cuộc sống vẫn khá bình thường”, cô nói.

Mann thừa nhận việc cố duy trì cảm giác bình thường có thể là cách cô tự trấn an rằng mình đang không ở giữa vùng chiến sự. “Có lẽ khi về đến nhà, chúng tôi mới thực sự cảm nhận được an toàn”, cô nói.

“Chúng tôi cố gắng sống bình thường. Nhưng có lúc đang làm việc gì đó thì còi báo động vang lên, bạn phải chạy vào trong nhà và tránh xa cửa sổ. Khi đó tim bạn đập rất mạnh”, nữ influencer nói thêm.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa đã kéo dài suốt một tuần, sau khi Iran bị Mỹ và Israel ném bom khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng. Sau đó, Iran đã phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Saudi Arabia, Jordan, Iraq và Cyprus.

Mann cho biết gia đình cô ở nhà rất lo lắng cho sự an toàn của hai người. Tuy nhiên, điều khiến cô muốn trở về nhất lại là 2 chú chó cưng: Nelly (giống Chow Chow) và Noah (giống Spitz Nhật). “Tôi rất muốn về nhà để gặp chúng. Chúng là những đứa con của tôi”, cô nói.