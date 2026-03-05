Người giàu ở UAE vẫn tắm biển, đi bar

UAE đối diện các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, song giữa những cảnh báo an ninh cùng thiệt hại kinh tế, nhịp sống ở nhiều nơi vẫn tiếp diễn gần như bình thường.

Max Wyatt, người sinh sống tại UAE trong 7 năm, vẫn lạc quan sau các vụ tấn công. Ảnh: Max Wyatt.

Những tiếng nổ vang lên giữa đêm, điện thoại đồng loạt phát cảnh báo khẩn cấp, hệ thống phòng không kích hoạt trên bầu trời. Ở cả Dubai lẫn Abu Dhabi, các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đã để lại thiệt hại: mảnh vỡ rơi xuống khu công nghiệp, khách sạn hư hại, sân bay gián đoạn hoạt động.

Thế nhưng, song song với tình hình căng thẳng leo thang, nhịp sống thường nhật ở nhiều khu vực vẫn tiếp diễn. Các quán cà phê vẫn mở cửa, câu lạc bộ bãi biển bật nhạc xập xình, những người có ảnh hưởng (influencer) tiếp tục phát trực tiếp trước đường chân trời rực sáng, theo The Guardian.

Khi tên lửa rơi giữa "thiên đường xa hoa"

Tối 28/2, Mike Babayan, influencer người Mỹ sống tại Dubai, đang ở một quán bar thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Điện thoại của chàng trai 23 tuổi lập tức hiển thị cảnh báo yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn.

Thành phố từng được quảng bá là một trong những nơi an toàn nhất thế giới bất ngờ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran. Thế nhưng, bầu không khí ở nơi Babayan có mặt chỉ gián đoạn trong chốc lát. Mọi người tạm dừng, nghe ngóng tình hình rồi nhanh chóng quay lại với shisha và đồ ăn.

Những ngày sau đó, Babayan chuyển ra xa khu trung tâm Dubai một chút. Dù nghe rõ mồn một tiếng nổ vang lên cứ 20-30 phút một lần, "mọi người vẫn uống cà phê, đi dạo như thể chẳng có chuyện gì", anh tỏ ra kinh ngạc.

Thay vì nội dung khoe giàu như thường thấy, Babayan chuyển hướng sang cập nhật tình hình các vụ tấn công. Khi một video do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo cảnh Burj Khalifa bốc cháy lan truyền trên mạng, anh thông báo với người theo dõi rằng đó là hình ảnh giả.

Các influencer liên tục cập nhật tình hình các vụ tấn công. Ảnh: The Guardian.

Will Bailey, influencer mảng du lịch người Anh với gần 500.000 người theo dõi, cũng chứng kiến tên lửa rơi khi đang ở một câu lạc bộ bãi biển. Trong một diễn biến kỳ lạ, DJ vẫn tiếp tục chơi nhạc, trong khi mọi người rút điện thoại ra quay lại cảnh khói bốc lên từ khách sạn sang trọng Fairmont The Palm gần đó.

Trong khi đó, Mia Plainer (23 tuổi), chuyên viên lập kế hoạch nội dung mạng xã hội tại London (Vương Quốc Anh) đến Dubai để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày cùng bạn. Khi tên lửa bắt đầu rơi, họ đang ở trên một con thuyền. Sau khi được lực lượng bảo vệ bờ biển đưa vào đất liền, họ trú ẩn qua đêm trong gara khách sạn, ngủ trên ghế tắm nắng hồ bơi.

Plainer ghi lại trải nghiệm này và mô tả đó là sự "đối lập" giữa chiến tranh và xa hoa. Cô cho rằng câu chuyện cho thấy bất kỳ ai, dù địa vị thế nào, cũng có thể rơi vào cùng một tình huống.

Không chỉ Dubai, Abu Dhabi cũng ghi nhận tác động thực tế. Tại khu công nghiệp Musaffah, mảnh vỡ sau khi hệ thống phòng không đánh chặn máy bay không người lái đã rơi xuống, gây cháy và hư hại tài sản dù không có thương vong lớn. Một vụ tấn công bằng drone hôm 3/3 được cho là gây cháy tại bãi đỗ xe của lãnh sự quán Mỹ ở Dubai nhưng không gây thiệt hại về người.

Theo Al Jazeera, kể từ khi các cuộc trả đũa giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ghi nhận 3 người thiệt mạng và 68 người bị thương, thấp hơn con số tại Lebanon và Israel nhưng cao hơn Qatar và Bahrain. Giới chức cho biết phần lớn tên lửa và máy bay không người lái đã bị đánh chặn hoặc phá hủy.

Tiến sĩ Sreya Mitra, phó giáo sư truyền thông đại chúng tại Đại học Mỹ ở Sharjah, nhận định nhiều influencer tìm cách kiểm chứng thông tin và nhấn mạnh rằng cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Họ quay video vào lúc rạng sáng tại các chợ Ramadan hay khu trung tâm để cho thấy tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

Chính phủ trấn an, ngành du lịch chao đảo

Trong khi các video đời sống tiếp tục được đăng tải, chính phủ UAE đồng thời phát đi thông điệp trấn an. Giới chức khẳng định hệ thống phòng không đủ năng lực đối phó các đợt tấn công tiếp diễn, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Theo Financial Times, ông Abdul Nasser al-Humaidi, người phát ngôn Bộ Quốc phòng UAE, cho biết lực lượng vũ trang đã chứng minh khả năng sử dụng công nghệ hiện đại và phối hợp tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.

Ông nói hệ thống phòng thủ tích hợp nhiều tầng đã hạn chế thương vong và thiệt hại, đồng thời UAE xây dựng kho dự trữ đạn dược chiến lược đủ duy trì khả năng đánh chặn trong thời gian dài.

Trong bối cảnh chuẩn bị cho khả năng xung đột kéo dài, ưu tiên trước mắt là khôi phục hoạt động hàng không nhằm giải quyết tình trạng hàng nghìn hành khách mắc kẹt.

Hãng hàng không Emirates đã nối lại các chuyến bay từ Dubai đến Anh, Pháp và Đức. Etihad Airways khai thác một số chuyến từ Abu Dhabi, còn Virgin Atlantic thông báo khôi phục đường bay thường lệ đến Dubai.

Mọi người thư giãn trên bãi Kite Beach sau một vụ tấn công của Iran, diễn ra sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran, tại Dubai, hôm 1/3. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Kinh tế Abdulla bin Touq cho biết trong giai đoạn mở lại hiện tại có thể vận hành tối đa 80 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 20.000 hành khách. Ngoài ra, khoảng 300 chuyến bay trong những ngày tới sẽ ưu tiên các trường hợp nhân đạo cần hồi hương khẩn cấp, theo người phát ngôn Cơ quan Quản lý Khủng hoảng và Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Saif Al Dhaheri.

Tuy vậy, ngành du lịch - trụ cột của nền kinh tế UAE - đang chuẩn bị cho những tác động dài hạn. Theo dữ liệu đặt chỗ và các lãnh đạo ngành lữ hành, du khách đã bắt đầu hủy kế hoạch đến Dubai và Abu Dhabi trong ít nhất 6 tháng tới vì lo ngại xung đột kéo dài.

Bà Daria Guristrimba, điều hành hãng du lịch cao cấp Globe7, cho biết toàn bộ đặt chỗ đến Dubai trong tháng 5 và 6 đã bị hủy. Theo bà, du khách hạng sang từ châu Âu đang chuyển hướng sang Caribbean hoặc các điểm đến gần hơn như Morocco và Marbella.

Dữ liệu từ AirDNA - tổng hợp từ các nền tảng như Airbnb và Vrbo - cho thấy hơn 20.000 lượt thuê ngắn hạn tại UAE bị hủy chỉ trong một cuối tuần. Chuyên gia kinh tế trưởng Jamie Lane của AirDNA dự báo lượng đặt chỗ có thể tiếp tục giảm, dù nhu cầu lưu trú tạm thời từ hành khách mắc kẹt phần nào bù đắp tổn thất.

Bà Jaina Mistry, chuyên gia phân tích tại Barclays, cảnh báo UAE có thể chịu tác động lớn hơn nếu xung đột kéo dài do nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch. Theo bà, mối lo lớn nhất của các khách sạn là UAE có thể không còn được nhìn nhận như một "nơi trú ẩn an toàn".

Ở chiều ngược lại, ông Paul Charles, Giám đốc điều hành PC Agency, cho rằng nhu cầu du lịch tới UAE và khu vực Vùng Vịnh có khả năng phục hồi, bởi đây vẫn là những điểm đến có hạ tầng hiện đại, khí hậu ấm áp và sức hút thương hiệu mạnh trong nhiều năm qua.

