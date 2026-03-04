Bên trong hầm trú ẩn triệu đô của giới siêu giàu Dubai

Dubai từng được xem là "vùng an toàn" giữa Trung Đông, nhưng giới siêu giàu nay phải trú ẩn trong các hầm ngầm xa hoa khi loạt tên lửa Iran bất ngờ tập kích.

Cung điện Zabeel được xem là một trong những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất UAE. Ảnh: Interior Design.

Gần như không ai trong cộng đồng giới siêu giàu Dubai nghĩ rằng một ngày nào đó họ phải trú ẩn vì tên lửa. Thành phố vốn được xem là an toàn bậc nhất Trung Đông bỗng trở thành mục tiêu không kích từ Iran từ hôm 28/2.

Mức độ giàu có khổng lồ của thành phố khiến nhiều biệt thự xa hoa - nơi ở của các tỷ phú, doanh nhân, người có ảnh hưởng và cộng đồng ngoại kiều - được lắp đặt sẵn hầm trú ẩn tương lai, phòng an toàn (panic room) hay tầng hầm kiên cố như một tiêu chuẩn mặc định. Chi phí cho những hạng mục này có thể lên tới hàng triệu USD, theo Daily Mail.

Hầm trú ẩn triệu USD

Trước cuối tuần này, nhiều hầm trú ẩn kiểu chiến tranh có lẽ chưa từng được sử dụng, bởi Dubai vốn nổi tiếng có tỷ lệ tội phạm bạo lực rất thấp. Ngay cả những vụ trộm cắp nhỏ cũng phải đối mặt với các bản án nghiêm khắc nhằm răn đe.

Việc phải ẩn náu trước loạt tên lửa Iran dội xuống có lẽ chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của giới siêu giàu khi họ xây dựng những công trình 5 sao của mình.

Mọi thứ thay đổi trong ngày 28/2, khi Sân bay Dubai, khách sạn hạng sang Fairmont The Palm và biểu tượng xa hoa Burj Al Arab bị tấn công bất ngờ, không có cảnh báo trước. Một phần đường chân trời lấp lánh của thành phố chìm trong lửa.

Các biện pháp an ninh này ban đầu được thiết kế để đối phó với những nguy cơ tội phạm nghiêm trọng nhắm vào giới siêu giàu, như bắt cóc hoặc tấn công có vũ trang. Giờ đây, chúng bất ngờ phát huy tác dụng, trong bối cảnh khả năng xảy ra thêm các cuộc tấn công vào thành phố trong những ngày tới vẫn còn hiện hữu.

Cùng ngày, nhiều cư dân giàu có tại Dubai đăng tải trên Instagram bày tỏ niềm tin vào Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum cùng năng lực của quân đội trong việc đánh chặn các đòn tấn công tiếp theo.

Cung điện Zabeel, nơi gia đình cầm quyền Al Maktoum sinh sống, được xem là một trong những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất UAE. Khu dinh thự hoàng gia này có lực lượng bảo vệ vũ trang túc trực 24/7.

Bên trong được cho là có nhiều phòng an toàn công nghệ cao, thiết kế thẩm mỹ, có thể kích hoạt chỉ bằng một nút bấm, cùng hệ thống điện riêng đủ duy trì tình trạng phong tỏa trong nhiều tuần.

Dù cung điện xa hoa này có thể trở thành mục tiêu nếu xung đột leo thang, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum vẫn tỏ ra bình thản. Ông được nhìn thấy đi dạo tại Dubai Mall gần đây.

Marble Palace được cho là có nhiều phòng trú ẩn chống bom cùng một trạm điện riêng. Ảnh: LUXHABITAT.

Ở những khu dân cư khác, phần lớn các biệt thự nổi tiếng tại Dubai cũng sở hữu mức độ an ninh tương tự. Marble Palace, một trong những bất động sản đắt giá nhất thành phố, nằm tại khu Emirates Hills siêu giàu có và được bán năm ngoái với giá 86 triệu bảng Anh (khoảng 114,6 triệu USD ), được cho là có nhiều phòng trú ẩn chống bom cùng một trạm điện riêng.

Công ty Argus Security, đặt trụ sở tại một trung tâm thương mại ở Dubai, chuyên thiết kế các phòng an toàn và "phòng bí mật" chống nổ theo yêu cầu cho nhà ở cao cấp.

Những căn phòng này ban đầu nhằm giúp chủ nhà tránh khỏi các vụ tấn công bạo lực, kể cả ở cự ly gần với súng trường tấn công AK-47. Nay, chúng cũng có thể trở thành nơi trú ẩn trước các đòn tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Với những người không có phòng kiên cố tích hợp sẵn, phòng gym hiện đại thường nằm ở tầng hầm của các biệt thự sang trọng dường như đang được tận dụng làm nơi trú ẩn.

Giới siêu giàu trú ẩn

Ebraheem Al Samadi, doanh nhân người Kuwait - Mỹ, ngôi sao chương trình truyền hình thực tế Dubai Bling, sở hữu khối tài sản khoảng 38 triệu bảng Anh (gần 50,6 triệu USD ), đã đăng video từ phòng gym dưới tầng hầm của mình cho 1,2 triệu người theo dõi.

Anh mặc đồ tập luyện và đeo tai nghe trong căn phòng rộng lớn dưới lòng đất. Dòng chú thích viết: "Các bạn ở UAE có an toàn không? Chúng tôi hoàn toàn ổn".

Hôm 2/3, cựu hậu vệ Manchester United Rio Ferdinand cho biết anh cùng vợ Kate và các con nhỏ đã xuống tầng hầm sau khi cảm nhận tác động của loạt vụ tấn công bằng tên lửa "đáng sợ" gần nhà.

Gia đình chuyển đến UAE sinh sống từ tháng 8/2025. Sau khi giữ con ở nhà trong thời gian được gọi là "Dubai phong tỏa", cả hai chia sẻ hình ảnh gia đình tập thể dục trong phòng gym dưới tầng hầm.

Kate Ferdinand xuống không gian làm việc ở tầng hầm sau khi cảm nhận tác động của loạt vụ tấn công bằng tên lửa. Ảnh: @kateferdinand/Instagram.

Trên Instagram, Kate cho biết họ đã trải qua "một đêm rất đáng sợ" nhưng hiện an toàn. Cô viết rằng cô không muốn khiến mọi người lo lắng nên giữ im lặng.

"Chúng tôi an toàn. Chính quyền đang làm rất tốt. Dù tôi vẫn lo lắng, tôi tin chúng tôi đang ở trong tay an toàn", cô chia sẻ. Cô cũng hy vọng buổi tối tiếp theo sẽ yên bình hơn, dù các con lại nghĩ đó giống như một buổi "ngủ lại" đặc biệt dưới tầng hầm.

Một số nhân vật nổi tiếng khác sống tại UAE như Luisa Zissman, Petra Ecclestone và Arabella Chi cũng cập nhật tình hình sau các cuộc tấn công.

Luisa Zissman, 38 tuổi, cho biết cô phải giữ các con ở trong nhà sau khi nghe nhiều tiếng nổ lớn khi đang định ra công viên. Cô kể đã nghe 4 tiếng nổ khi ở ngoài cùng các con và buộc phải quay về tầng hầm. Chia sẻ hình ảnh một trong các con đang làm bánh mì, cô nói đang cố giữ các bé bận rộn trong nhà.

"Chúng tôi vừa định bước ra cửa thì nghe 2 tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả căn nhà, rồi thêm 2 tiếng nữa. Bây giờ, tôi đang xem phim dưới tầng hầm. Thật siêu thực và đáng sợ. Tôi tin lực lượng phòng vệ UAE sẽ giữ chúng tôi an toàn", cô viết.