Cơn ác mộng khủng khiếp với giới siêu giàu Dubai

Khói đen mờ mịt ở Dubai Từng được xem là điểm đến an toàn ở Trung Đông, Dubai trở thành "thành phố ma" khi tên lửa và drone Iran nhắm vào các biểu tượng xa hoa của nước này.

Trong nhiều năm, Dubai được quảng bá như một "ốc đảo an toàn, miễn thuế" giữa khu vực Trung Đông nhiều biến động. Thế nhưng cuối tuần qua, hình ảnh yên bình ấy đã bị phá vỡ khi Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và một số đồng minh Vùng Vịnh của Mỹ, để đáp trả cuộc không kích lớn từ lực lượng Mỹ và Israel.

Một khu nghỉ dưỡng 5 sao bốc cháy, tòa nhà cao nhất thế giới bị đe dọa. Tại sân bay ở thủ đô Abu Dhabi, một người thiệt mạng và bảy người khác bị thương, theo Independent.

Burj Al Arab ở Dubai sau cuộc tấn công của Iran. Ảnh: Reuters.

Cơn ác mộng tột cùng

Cinzia Bianco, chuyên gia về khu vực Vịnh Ba Tư thuộc European Council on Foreign Relations, nhận định trên mạng xã hội X: "Đây là cơn ác mộng tột cùng của Dubai, bởi bản chất của thành phố này phụ thuộc vào hình ảnh một ốc đảo an toàn giữa khu vực đầy biến động". Bà cho rằng có thể vẫn còn cách để thích ứng, nhưng "không thể quay lại như trước".

Giới chức UAE cố trấn an người dân và du khách rằng hệ thống phòng không của nước này thuộc hàng tốt nhất thế giới, đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái và tên lửa.

Trong hai ngày, theo Bộ Quốc phòng UAE, hệ thống phòng không đã xử lý 165 tên lửa đạn đạo, hai tên lửa hành trình và hơn 540 máy bay không người lái từ Iran. Giới chức khẳng định phần lớn các đợt tấn công đã bị đánh chặn, và thiệt hại chủ yếu do mảnh vỡ rơi xuống.

"Tôi biết đây là thời điểm đáng sợ với nhiều cư dân. Chúng tôi không quen nghe những âm thanh lớn như vậy. Nhưng đó là âm thanh của việc đánh chặn", bà Reem Al Hashimy, Bộ trưởng phụ trách hợp tác quốc tế, nói với CNN.

Vùng đất từ lâu dựa vào hình ảnh yên bình để thu hút du khách giàu có, doanh nhân và những người muốn định cư lâu dài, sống trong môi trường gần như miễn thuế giữa sa mạc ven biển. Gần 90% trong số khoảng 11 triệu dân là người nước ngoài.

Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia đang trở thành nơi trú ẩn an toàn cho giới siêu giàu. Ảnh: Reuters.

Các công ty bất động sản quảng bá những tòa cao ốc lấp lánh và biệt thự bên hồ bơi cho giới giàu có từ châu Âu và Mỹ, nhấn mạnh khí hậu dễ chịu, chính sách thân thiện với kinh doanh và giới thiệu nơi đây như một trong những điểm an toàn nhất thế giới.

Thế nhưng, sau hàng trăm cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, danh tiếng đó đã bị lung lay.

Jamie Osborne, huấn luyện viên đua ngựa người Anh có mặt tại Dubai dự sự kiện Emirates Super Saturday, kể lại: "Đêm qua thật siêu thực. Bạn đứng trong khu vực theo dõi ngựa mà nhìn thấy tên lửa bị bắn xuyên qua bầu trời".

Các biểu tượng xa hoa bị bốc cháy

Các đợt tấn công cuối tuần qua không chỉ gây thiệt hại về vật chất, mà còn nhắm vào những địa điểm mang tính biểu tượng.

Nổi bật nhất là khách sạn hình cánh buồm Burj Al Arab, nằm trên một đảo nhân tạo ngoài khơi bờ biển Dubai. Đây là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới, thường được quảng bá như "khách sạn 7 sao", gắn liền với hình ảnh giới siêu giàu, nguyên thủ quốc gia và người nổi tiếng quốc tế.

Từ năm 1999 đến nay, Burj Al Arab được xem là công trình đầu tiên đưa tên tuổi Dubai ra toàn cầu. Trong đợt tấn công, một thiết bị bay bị đánh chặn đã rơi xuống khu vực gần đó, gây cháy và tạo cột khói lớn nhìn thấy từ bãi biển lân cận.

Cách đó không xa là Palm Jumeirah - hòn đảo nhân tạo hình cây cọ nổi tiếng thế giới. Đây là khu dân cư và nghỉ dưỡng cao cấp, tập trung biệt thự ven biển, khách sạn 5 sao, nhà hàng sang trọng.

Palm Jumeirah được xem là "sân chơi" của giới giàu có quốc tế, bao gồm doanh nhân, ngôi sao giải trí và các gia đình thượng lưu. Trong vụ việc, một khách sạn cao cấp tại đây đã bốc cháy sau tiếng nổ lớn, khiến nhiều du khách và cư dân phải tìm nơi trú ẩn.

Toàn cảnh Burj Khalifa sau cuộc tấn công của Iran, diễn ra tiếp sau các đòn không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, tại Dubai. Ảnh: Reuters.

Tại khu vực trung tâm, khói cũng xuất hiện gần Burj Khalifa - tòa tháp cao nhất thế giới, biểu tượng cho tham vọng và tốc độ phát triển của Dubai. Dù không ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đối với công trình này, hình ảnh khói bốc lên gần khu vực xung quanh đã gây lo ngại.

Bên cạnh các biểu tượng du lịch, những đầu mối kinh tế quan trọng cũng bị ảnh hưởng. Jebel Ali Port, cảng biển lớn nhất khu vực Trung Đông và là trung tâm trung chuyển hàng hóa toàn cầu, xảy ra hỏa hoạn sau khi mảnh vỡ rơi xuống. Sân bay quốc tế Dubai, nơi bận rộn nhất thế giới về lưu lượng hành khách quốc tế, cũng bị hư hại và ghi nhận nhân viên bị thương.

Kristy Ellmer, đi công tác từ bang New Hampshire (Mỹ), cho biết cô tránh xa cửa sổ khách sạn nhưng vẫn cảm thấy tương đối an toàn dù có nhiều tiếng nổ. "Có lúc bạn nghe rất nhiều tiếng nổ, hàng trăm tiếng. Thật bất an. Chúng tôi không quen nghe tiếng bom hay tên lửa", cô nói.

Louise Herrle, một du khách Mỹ có chuyến bay về nước cùng chồng từ Dubai bị hủy, cho biết đây là lần thứ ba cô cố gắng đến khu vực này. Sau khi kết thúc hành trình tại Abu Dhabi và Dubai, cô cho biết khả năng quay lại UAE hoặc khu vực này trong tương lai là thấp hơn.

"Tôi có lẽ sẽ tránh phần này của thế giới khi căng thẳng gia tăng; mọi thứ bùng phát quá nhanh. Và có thể vũ trụ đang muốn nhắn nhủ điều gì đó", Herrle cho biết.

Bằng việc nhắm vào những "viên ngọc kinh tế" và biểu tượng thành công của Dubai, Iran đã tấn công vào một mô hình phát triển từng truyền cảm hứng cho nhiều nước khác, trong đó có Saudi Arabia - quốc gia đang nới lỏng chính sách và tìm cách thu hút du khách, nhân tài và dòng vốn.

Dù vậy, bất chấp đợt tấn công bất ngờ, nhiều cư dân cho biết họ chưa vội rời đi.

"Chúng tôi vẫn đang sống ở một trong những nơi an toàn nhất thế giới. Điều này đáng lo, nhưng chưa đến mức khiến chúng tôi rời khỏi Dubai", một du khách người Anh nói.